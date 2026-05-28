Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕС

Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца и подает его в парламент, сообщила в четверг Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца. Это один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС и выполнения наших обязательств в рамках переговорного процесса по членству - написала Свириденко.

Документ, по ее словам, "полностью согласуется с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила".

Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины, добавила она.

"Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС. В то же время для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: действующие авторизации продолжат действовать, а система "единого окна" будет работать в обычном режиме", - рассказала Премьер.

Как указали в Минфине, этот проект является ключевым для выполнения Раздела 29 "Таможенный союз" переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

"Проект нового Таможенного кодекса вводит единые с ЕС таможенные правила, стандарты и будет способствовать превращению украинской таможни в границу безопасности европейского образца. Большинство положений нового Таможенного кодекса будут понятны как для бизнеса, так и для таможенников. Этому способствовало длительное формирование уже действующей на сегодня нормативно-правовой базы по стандартам ЕС, а также практическая реализация европейских правил и процедур", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Проект, как указано, готовился 2 года в широком диалоге с Еврокомиссией и украинским бизнесом.

"Далее законопроект ожидает рассмотрение в парламенте", - отметили в Минфине.

Структура проекта нового Таможенного кодекса

Структурно, как сообщили в Гостаможслужбе, проект построен по логике европейского таможенного законодательства.

Разделы I–IX соответствуют структуре Таможенного кодекса ЕС на уровне разделов и глав. Разделы X–XI имплементируют положения отдельных регламентов ЕС. Разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, а разделы XVI–XVII содержат переходные положения, необходимые для функционирования системы до вступления Украины в ЕС. В целом проект нового Таможенного кодекса на сегодня состоит из 781 статьи.

Основные нововведения и изменения (по сравнению с действующим законодательством) заключаются в полном переходе на таможенную терминологию ЕС, введена система авторизаций, таможенных процедур, предусмотрен европейский подход к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям, освобождениям от уплаты пошлины и т.д.

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов новый Таможенный кодекс, в частности, предусматривает, что бессрочные авторизации продолжают действовать, а срочные – действуют до завершения срока их действия или до завершения соответствующих операций.

"Указанные шаги помогут украинскому бизнесу, ведущему внешнеэкономическую деятельность, заблаговременно адаптироваться к новым правилам, оптимизировать свои логистические и производственные процессы и повысить свою конкурентоспособность", - указали в Гостаможслужбе.