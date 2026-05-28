Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП

Часть компонентов в российских ракетах, задействованных в массированной атаке рф, была изготовлена на минском заводе "Интеграл", в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "орешника", сообщили в Офисе Президента по итогам встречи с послами европейских стран, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора провели встречу с послами европейских стран по усилению санкционного давления на россию.

"Представителям европейских государств продемонстрировали детали российских ракет "Циркон", "Калибр", Х-101 и дронов "Герань-2", которыми в ночь на 24 мая россия атаковала Украину. В них содержались компоненты иностранного производства, а именно – Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других – изготовленные, в частности, в этом году. Также показали отдельные платы из "орешника", которые содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в течение 2004–2014 годов", - указали в ОП.

"Нам нужно сосредоточиться и действительно остановить поставки деталей, поступающих в россию. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", – сказал Власюк.

По словам советника – уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики, также "важно усилить контроль над доступом беларуси к иностранной электронике".

Палиса призвал представителей европейских государств усилить работу по уже имеющимся санкционным ограничениям и ускорить работу над новыми пакетами санкций.

"Вам известно, что россия заявляет, что они готовы запускать больше ракет для поражения объектов в Украине, особенно в Киеве. Все видели результаты. Речь идет не о каких-то, как они говорят, "центрах принятия решений", речь идет о гражданском населении, о жертвах среди гражданского населения. Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", – подчеркнул он.

О "теневом флоте"

Украинская сторона призвала европейских партнеров усилить координацию в противодействии "теневому флоту".

В частности, останавливать и арестовывать суда на основании материалов, собранных Службой безопасности Украины, Офисом Генерального прокурора, Службой внешней разведки и Главным управлением разведки - отметили в ОП.

Благодаря "теневому флоту" страна-агрессор, по данным ОП, "смогла заработать в 2025 году более 101 миллиарда долларов, большую часть которых направила на производство вооружения".

Участники встречи обсудили угрозы, которые российский "теневой флот" несет и общеевропейской безопасности, в частности относительно шпионажа, сбора информации и экологии. По словам Власюка, "следует увеличить количество персональных санкций в отношении капитанов судов и компаний, которые соглашаются выполнять такую работу для россии".

"Послы иностранных государств выразили поддержку украинских предложений. Стороны договорились о дальнейшей работе над усилением проверок и дополнительными санкциями в отношении теневого флота рф", - сообщили в ОП.

