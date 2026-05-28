Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП

$44.300.0251.540.03
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 3104 просмотра
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
08:15 • 10965 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 14661 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 16459 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 17941 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 30069 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 46305 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 44762 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 38170 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63296 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
70%
747мм
Популярные новости
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 15489 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 14452 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto28 мая, 04:02 • 15942 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире28 мая, 04:15 • 13061 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП08:35 • 10048 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63298 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 62281 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 55126 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 47736 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72769 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Швеция
Реклама
УНН Lite
Рада провалила голосование за декриминализацию порно09:32 • 2986 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72760 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 50114 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 65557 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 78353 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow

Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП

Киев • УНН

 • 10059 просмотра

ОП показал послам ЕС детали минского завода Интеграл в российских ракетах. Украина призывает усилить санкции против беларуси и теневого флота рф.

Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП

Часть компонентов в российских ракетах, задействованных в массированной атаке рф, была изготовлена на минском заводе "Интеграл", в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "орешника", сообщили в Офисе Президента по итогам встречи с послами европейских стран, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора провели встречу с послами европейских стран по усилению санкционного давления на россию.

"Представителям европейских государств продемонстрировали детали российских ракет "Циркон", "Калибр", Х-101 и дронов "Герань-2", которыми в ночь на 24 мая россия атаковала Украину. В них содержались компоненты иностранного производства, а именно – Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других – изготовленные, в частности, в этом году. Также показали отдельные платы из "орешника", которые содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в течение 2004–2014 годов", - указали в ОП.

"Нам нужно сосредоточиться и действительно остановить поставки деталей, поступающих в россию. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", – сказал Власюк.

По словам советника – уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики, также "важно усилить контроль над доступом беларуси к иностранной электронике".

Часть компонентов, которые содержали российские ракеты, была изготовлена на минском заводе "Интеграл", в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "орешника"

- сообщили в Офисе Президента.

Палиса призвал представителей европейских государств усилить работу по уже имеющимся санкционным ограничениям и ускорить работу над новыми пакетами санкций.

"Вам известно, что россия заявляет, что они готовы запускать больше ракет для поражения объектов в Украине, особенно в Киеве. Все видели результаты. Речь идет не о каких-то, как они говорят, "центрах принятия решений", речь идет о гражданском населении, о жертвах среди гражданского населения. Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", – подчеркнул он.

О "теневом флоте"

Украинская сторона призвала европейских партнеров усилить координацию в противодействии "теневому флоту".

В частности, останавливать и арестовывать суда на основании материалов, собранных Службой безопасности Украины, Офисом Генерального прокурора, Службой внешней разведки и Главным управлением разведки

- отметили в ОП.

Благодаря "теневому флоту" страна-агрессор, по данным ОП, "смогла заработать в 2025 году более 101 миллиарда долларов, большую часть которых направила на производство вооружения".

Участники встречи обсудили угрозы, которые российский "теневой флот" несет и общеевропейской безопасности, в частности относительно шпионажа, сбора информации и экологии. По словам Власюка, "следует увеличить количество персональных санкций в отношении капитанов судов и компаний, которые соглашаются выполнять такую работу для россии".

"Послы иностранных государств выразили поддержку украинских предложений. Стороны договорились о дальнейшей работе над усилением проверок и дополнительными санкциями в отношении теневого флота рф", - сообщили в ОП.

ЕС вызвал поверенного рф и заявил, что российские угрозы "пахнут отчаянием"26.05.26, 16:32 • 3992 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Х-101
Беларусь
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Швейцария
Великобритания
Германия
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Украина
Киев