ЕС вызвал поверенного рф и заявил, что российские угрозы "пахнут отчаянием"

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Евросоюз вызвал российского дипломата из-за угроз новыми ударами по Киеву. В Еврокомиссии назвали действия рф признаком отчаяния и обещают поддержку.

ЕС вызвал российского топ-дипломата в Брюсселе после угроз рф новыми ударами по Киеву, сообщила во время брифинга спикер Еврокомиссии Анита Хиппер, указав, что ЕС сохраняет свое присутствие и деятельность в Киеве, а эти российские угрозы "пахнут отчаянием", пишет УНН.

Мы видели, что россия лишь пытается посеять панику, выдавая эти угрозы. Они хотят страха и изоляции в Украине и других местах, но у нас есть четкий сигнал, что это не сработает. ЕС сохраняет свое присутствие и операции в Киеве, и эти угрозы пахнут отчаянием, как также отметила Верховный представитель ЕС в своем твите

- отметила спикер Еврокомиссии Хиппер.

"россия проигрывает на поле боя, поэтому теперь она снова прибегает к угрозам гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. - продолжила спикер Еврокомиссии. - Эти атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью для Украины, для Киева и его граждан, и на самом деле наша делегация на местах и гражданская миссия также пострадали от безрассудных атак".

"Мы еще раз напоминаем, что любые международные преднамеренные атаки на гражданское население и невоенные цели являются военными преступлениями. Все командиры, виновники и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Хиппер.

Мы только что вызвали российского временного поверенного в делах. Это только что произошло, и мы доносим наши сообщения о том, что это абсолютно неприемлемо

- подчеркнула спикер Еврокомиссии.

Она указала, что "это еще раз показывает то, что мы уже знали: россия абсолютно не заинтересована в каком-либо мире и полностью игнорирует все усилия, направленные на достижение мира".

"Что мы будем делать со своей стороны, так это продолжать нашу поддержку Украины, которая нуждается в противовоздушной обороне и дальнейшей финансовой поддержке, а также в ближайшие дни у нас состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС на Кипре, и мы еще раз обсудим там с Верховным представителем ЕС усиление международного давления на россию", - отметила Хиппер.

"Будто недостаточно было наносить удары по гражданскому населению баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, как мы видели в течение выходных, будто этого недостаточно. Теперь эти угрозы", - добавила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Юлия Шрамко

