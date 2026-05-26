Польша отреагировала на угрозы рф - будет считать удары по своим дипломатам в Киеве преднамеренными

Польша отреагировала на угрозы россии новыми ударами по Киеву, заявив, что будет считать любую атаку на польские дипломатические представительства "целенаправленной и преднамеренной", заявили в МИД Польши 25 мая, пишет УНН.

"В ответ на заявление министерства иностранных дел российской федерации, призывающее иностранцев, включая дипломатов, немедленно покинуть Киев из-за планов атаковать военные цели и "центры принятия решений", Министерство иностранных дел Республики Польша заявляет, что продолжает рассматривать все атаки на Украину, включая гражданские объекты и население, как акты неоправданной агрессии, приводящие к массовым человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры", - говорится в заявлении МИД Польши.

Поскольку россия, как она заявляет, не ведет войну, а проводит так называемую "специальную военную операцию", которая должна ограничиваться военными объектами, любые атаки на другую инфраструктуру, включая дипломатические представительства, следует рассматривать как враждебные действия. Поэтому мы будем рассматривать любую атаку на польские дипломатические представительства как целенаправленную и преднамеренную - подчеркнули в МИД Польши.

Как указали в МИД Польши, "действия российской федерации имеют серьезные международно-правовые последствия, что еще больше подрывает ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН". "Мы призываем россию немедленно прекратить свою неоправданную и незаконную агрессию и соблюдать свои международные обязательства и договоры", - сказано в заявлении.

