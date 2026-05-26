Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследования
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехват
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдет
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Польша отреагировала на угрозы рф - будет считать удары по своим дипломатам в Киеве преднамеренными

Киев • УНН

 • 1718 просмотра

МИД Польши будет считать любой удар по своим дипломатам в Киеве целенаправленной атакой. Варшава призывает Россию немедленно прекратить незаконную агрессию.

Польша отреагировала на угрозы россии новыми ударами по Киеву, заявив, что будет считать любую атаку на польские дипломатические представительства "целенаправленной и преднамеренной", заявили в МИД Польши 25 мая, пишет УНН.

Детали

"В ответ на заявление министерства иностранных дел российской федерации, призывающее иностранцев, включая дипломатов, немедленно покинуть Киев из-за планов атаковать военные цели и "центры принятия решений", Министерство иностранных дел Республики Польша заявляет, что продолжает рассматривать все атаки на Украину, включая гражданские объекты и население, как акты неоправданной агрессии, приводящие к массовым человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры", - говорится в заявлении МИД Польши.

Поскольку россия, как она заявляет, не ведет войну, а проводит так называемую "специальную военную операцию", которая должна ограничиваться военными объектами, любые атаки на другую инфраструктуру, включая дипломатические представительства, следует рассматривать как враждебные действия. Поэтому мы будем рассматривать любую атаку на польские дипломатические представительства как целенаправленную и преднамеренную

- подчеркнули в МИД Польши.

Как указали в МИД Польши, "действия российской федерации имеют серьезные международно-правовые последствия, что еще больше подрывает ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН". "Мы призываем россию немедленно прекратить свою неоправданную и незаконную агрессию и соблюдать свои международные обязательства и договоры", - сказано в заявлении.

