"ЕС никуда не уходит, мы остаемся в Киеве" - посол Матернова ответила на угрозы рф

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала заявление российского мида с угрозами Киеву шедевром лицемерия, а также добавила - ЕС никуда не уходит и остается с Украиной, передает УНН.

россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, прося нас покинуть Киев. Но мы никуда не уходим! Сегодняшнее заявление министерства иностранных дел россии – это шедевр лицемерия - написала Матернова на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что режим, который годами бомбил жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции, вдруг заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций". Тот самый режим, который каждую ночь осуществляет ракетные атаки и атаки беспилотников на мирных жителей, теперь предупреждает других держаться подальше.

Мы точно понимаем, что это значит. россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Это не сработает. ЕС никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы дипломатам и международным организациям – это не признак силы. Они являются признаком отчаяния - добавила Матернова.

По ее словам, чем агрессивнее и угрожающе становится кремль, тем яснее становится, что режим путина понимает, что он не может сломить ни стойкость Украины, ни поддержку ее партнеров.

Киев стоит. Украина стоит. И мы тоже - резюмировала Матернова.

россия начинает "последовательные системные удары" по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Соответствующее заявление распространил мид рф и призвал иностранцев "как можно скорее покинуть Киев".

лавров по телефону сообщил Рубио, что рф переходит к "системным ударам" по Киеву