лавров по телефону сообщил Рубио, что рф переходит к "системным ударам" по Киеву

Глава мид рф сергей лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и анонсировал, что россия переходит к системным ударам по Киеву, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Лавров поговорил по телефону с Рубио. Он довел до американской стороны, что ВС рф приступают к системным ударам по объектам, расположенным в Киеве, которые используются для нужд ВСУ — говорится в сообщении.

Ранее ведомство Лаврова сообщило, что россия начинает "последовательные системные удары" по предприятиям ВПК Украины в Киеве, а также призвало иностранцев "как можно скорее покинуть Киев".