Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог

Визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев является важным политическим сигналом как для режима александра лукашенко, так и для будущего украинско-белорусских отношений. Украина демонстрирует, что разделяет белорусский народ и действующий режим в минске, а также готовится к различным сценариям развития ситуации на северном направлении. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесный.

"Украина демонстрирует видение будущего без лукашенко"

Политолог считает, что визит Тихановской в Киев не стоит воспринимать как случайный или исключительно символический шаг. По его словам, Украина фактически показывает, что не ставит крест на белорусском обществе, несмотря на роль лукашенко в войне россии против Украины.

У нас нет большого выбора в отношении политической оппозиции беларуси. Но для нас важно разделять режим лукашенко и белорусский народ. Мы не можем считать белорусов врагами только потому, что лукашенко стал соучастником российской агрессии. Он является стороной войны, как бы ни пытался это маскировать. И визит Тихановской демонстрирует наше видение будущего – будущего без лукашенко – отметил Лесный.

В то же время он подчеркнул, что наиболее полезными для Украины представителями белорусской оппозиции сейчас являются именно белорусские добровольцы, которые воюют против россии на стороне Украины.

Есть политическая оппозиция, а есть белорусы, которые с оружием в руках воюют за Украину. И именно они сегодня являются наиболее важными представителями будущей беларуси для нас – сказал эксперт.

"Угрозу со стороны беларуси нужно воспринимать как реальную"

Олег Лесный считает, что Украина и ее партнеры должны исходить из худшего сценария и не недооценивать возможность обострения ситуации на границе с беларусью. По его словам, даже если лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну, сама угроза остается реальной.

Мы должны исходить из того, что угроза со стороны беларуси реальна и потенциально неизбежна. Не потому, что завтра обязательно начнется наступление, а потому, что мы уже проходили историю, когда многие не верили в возможность большой войны со стороны россии. Лучше готовиться к худшему сценарию, чем снова недооценить врага – подчеркнул он.

Политолог отметил, что беларусь в нынешнем виде остается частью кремлевской системы влияния.

Это все равно рука кремля. Другое дело, что сама белорусская власть не очень хочет непосредственно участвовать в войне. лукашенко прекрасно понимает риски, а у белорусского общества нет традиции воевать против украинцев – добавил Лесный.

лукашенко пытается "быть между капельками"

Комментируя недавний телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лукашенко, политолог предположил, что белорусский диктатор пытается сохранять многовекторность и балансировать между Западом и россией.

Пока есть лукашенко, угроза остается скорее угрозой. Он постоянно демонстрирует, что готовится: проводит учения, мобилизационные мероприятия, что-то копает, тренирует. Но дальше не идет. Создается впечатление, что он постоянно говорит путину: "Я стараюсь, но пока не получается". Уже несколько лет он играет именно в такую игру – считает эксперт.

По словам Лесного, лукашенко параллельно пытается поддерживать контакты с Западом, Китаем и США.

Он хочет быть "между капельками". Вопрос лишь в том, позволит ли ему это путин. Потому что нельзя исключать, что кремль в определенный момент найдет рычаги давления, которые заставят лукашенко действовать жестче – отметил политолог.

"путин может очень легко пожертвовать лукашенко"

Лесный не исключает, что в критический момент российский президент может попытаться принудить лукашенко к более агрессивным действиям, даже несмотря на риски для самого белорусского режима.

путин очень большой трус, но именно поэтому он способен сжигать все вокруг, чтобы спасти себя. Если он решит, что другого выхода нет, то может очень легко бросить лукашенко в "топку истории". И лукашенко это прекрасно понимает – сказал он.

Политолог отметил, что экономика беларуси уязвима, а сама страна может понести колоссальные потери в случае прямого вступления в войну.

Даже белорусские военные прекрасно понимают, что масштабная атака против Украины для них может закончиться катастрофой. Но проблема в том, что речь может идти не только о белорусской армии. россия способна использовать территорию беларуси для размещения своих войск и проведения мобилизации – пояснил эксперт.

"Публично заигрывать с лукашенко Украина не может"

В то же время Лесный убежден, что Украина не должна демонстрировать публичное потепление в отношениях с лукашенко, даже если часть западных партнеров будет поддерживать с ним контакты.

Мы не можем выглядеть так, будто стали с лукашенко друзьями. Это был бы неправильный сигнал и для белорусской оппозиции, и для тех белорусов, которые воюют вместе с нами. лукашенко открыл границу для российской армии, оттуда летели ракеты по Украине. Для нас он является соучастником преступления – подчеркнул политолог.

По его мнению, более прагматичную работу с минском могут вести европейские страны.

У европейцев больше экономических рычагов влияния на лукашенко. Они могут вести с ним более прагматичную игру: мол, если ты не вмешиваешься в войну напрямую и дистанцируешься от путина, то после завершения войны у тебя появляется шанс избежать худшего сценария – сказал Лесный.

"Украине не нужен еще один фронт"

Эксперт подчеркнул, что даже если Украина способна нанести беларуси серьезный ущерб в ответ на агрессию, открытие нового фронта будет оставаться опасным сценарием.

Да, военные говорят, что мы способны очень быстро нанести серьезные удары по беларуси. Но любой новый фронт – это отвлечение ресурсов. А этого нам точно не нужно. У нас и так значительно меньше живой силы, чем у россиян – подытожил политолог.

