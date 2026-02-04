Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская обратилась к правительству Литвы с просьбой пересмотреть политику ограничений на границе и возобновить транспортное сообщение. Она подчеркнула, что полная изоляция страны играет на руку режиму Лукашенко, поскольку закрывает путь к спасению для людей, которые пытаются бежать от политических репрессий. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Во время своего выступления в Вильнюсе Тихановская отметила, что сохранение пассажирского сообщения является критически важным для поддержания связи белорусского гражданского общества с Европой. По ее словам, закрытие контрольно-пропускных пунктов и отмена автобусных рейсов больше всего вредит обычным гражданам, а не представителям режима, которые имеют другие способы передвижения.

Мы должны держать двери открытыми для белорусов, а не толкать их в объятия России из-за полной изоляции. Транспортное сообщение – это гуманитарный коридор для тех, кто ищет убежища от диктатуры – заявила оппозиционерка.

Позиция Литвы и риски безопасности

Литовские власти сейчас занимают жесткую позицию в отношении белорусского направления из-за продолжающихся гибридных атак с использованием нелегальных мигрантов и усиления военного сотрудничества Минска с Москвой. Представители Министерства внутренних дел Литвы неоднократно отмечали, что большой поток путешествующих увеличивает риски проникновения агентов белорусского КГБ.

Несмотря на эти предостережения, Тихановская настаивает на разработке механизмов, которые позволили бы отделить меры безопасности от полной блокады передвижения людей. Она призвала найти баланс, который бы обеспечил национальную безопасность Литвы, не прекращая при этом поддержку демократических стремлений белорусского народа.

