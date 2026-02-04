Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 1442 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 7580 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 11841 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 13863 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 15218 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13054 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 20989 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 29270 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16739 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24497 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 23561 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 13648 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 21539 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 8980 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 6280 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 21580 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 23600 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 63478 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 72571 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 55891 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 6328 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video16:57 • 9032 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 13677 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 21134 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 32328 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Instagram
ЧатГПТ

Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Светлана Тихановская обратилась к правительству Литвы с просьбой возобновить транспортные связи, подчеркнув, что изоляция играет на руку режиму Лукашенко. Она отметила, что закрытие границ вредит обычным гражданам, а не представителям режима.

Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская обратилась к правительству Литвы с просьбой пересмотреть политику ограничений на границе и возобновить транспортное сообщение. Она подчеркнула, что полная изоляция страны играет на руку режиму Лукашенко, поскольку закрывает путь к спасению для людей, которые пытаются бежать от политических репрессий. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Во время своего выступления в Вильнюсе Тихановская отметила, что сохранение пассажирского сообщения является критически важным для поддержания связи белорусского гражданского общества с Европой. По ее словам, закрытие контрольно-пропускных пунктов и отмена автобусных рейсов больше всего вредит обычным гражданам, а не представителям режима, которые имеют другие способы передвижения.

Тихановская переносит штаб-квартиру своей партии из Вильнюса в Варшаву01.02.26, 06:26 • 10047 просмотров

Мы должны держать двери открытыми для белорусов, а не толкать их в объятия России из-за полной изоляции. Транспортное сообщение – это гуманитарный коридор для тех, кто ищет убежища от диктатуры

– заявила оппозиционерка.

Позиция Литвы и риски безопасности

Литовские власти сейчас занимают жесткую позицию в отношении белорусского направления из-за продолжающихся гибридных атак с использованием нелегальных мигрантов и усиления военного сотрудничества Минска с Москвой. Представители Министерства внутренних дел Литвы неоднократно отмечали, что большой поток путешествующих увеличивает риски проникновения агентов белорусского КГБ.

Несмотря на эти предостережения, Тихановская настаивает на разработке механизмов, которые позволили бы отделить меры безопасности от полной блокады передвижения людей. Она призвала найти баланс, который бы обеспечил национальную безопасность Литвы, не прекращая при этом поддержку демократических стремлений белорусского народа.

Литва снижает уровень охраны лидера белорусской оппозиции Тихановской - МИД07.10.25, 16:07 • 3927 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Беларусь
благотворительность
Вильнюс
Литва
Европа