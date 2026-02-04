Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська звернулася до уряду Литви з проханням переглянути політику обмежень на кордоні та відновити транспортні зв’язки. Вона наголосила, що повна ізоляція країни грає на руку режиму лукашенка, оскільки закриває шлях до порятунку для людей, які намагаються втекти від політичних репресій. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Під час свого виступу у Вільнюсі Тихановська зазначила, що збереження пасажирського сполучення є критично важливим для підтримки зв’язку білоруського громадянського суспільства з Європою. За її словами, закриття контрольно-пропускних пунктів та скасування автобусних рейсів найбільше шкодить звичайним громадянам, а не представникам режиму, які мають інші способи пересування.

Ми повинні тримати двері відкритими для білорусів, а не штовхати їх в обійми росії через повну ізоляцію. Транспортне сполучення – це гуманітарний коридор для тих, хто шукає притулку від диктатури – заявила опозиціонерка.

Позиція Литви та безпекові ризики

Литовська влада наразі займає жорстку позицію щодо білоруського напрямку через триваючі гібридні атаки з використанням нелегальних мігрантів та посилення військової співпраці мінська з москвою. Представники Міністерства внутрішніх справ Литви неодноразово зауважували, що великий потік подорожуючих збільшує ризики проникнення агентів білоруського КДБ.

Попри ці застереження, Тихановська наполягає на розробці механізмів, які дозволили б відокремити безпекові заходи від повної блокади пересування людей. Вона закликала знайти баланс, який би забезпечив національну безпеку Литви, не припиняючи при цьому підтримку демократичних прагнень білоруського народу.

