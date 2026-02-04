$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Світлана Тихановська звернулася до уряду Литви з проханням відновити транспортні зв'язки, наголосивши, що ізоляція грає на руку режиму лукашенка. Вона зазначила, що закриття кордонів шкодить звичайним громадянам, а не представникам режиму.

Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська звернулася до уряду Литви з проханням переглянути політику обмежень на кордоні та відновити транспортні зв’язки. Вона наголосила, що повна ізоляція країни грає на руку режиму лукашенка, оскільки закриває шлях до порятунку для людей, які намагаються втекти від політичних репресій. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Під час свого виступу у Вільнюсі Тихановська зазначила, що збереження пасажирського сполучення є критично важливим для підтримки зв’язку білоруського громадянського суспільства з Європою. За її словами, закриття контрольно-пропускних пунктів та скасування автобусних рейсів найбільше шкодить звичайним громадянам, а не представникам режиму, які мають інші способи пересування.

Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави01.02.26, 06:26 • 10047 переглядiв

Ми повинні тримати двері відкритими для білорусів, а не штовхати їх в обійми росії через повну ізоляцію. Транспортне сполучення – це гуманітарний коридор для тих, хто шукає притулку від диктатури

– заявила опозиціонерка.

Позиція Литви та безпекові ризики

Литовська влада наразі займає жорстку позицію щодо білоруського напрямку через триваючі гібридні атаки з використанням нелегальних мігрантів та посилення військової співпраці мінська з москвою. Представники Міністерства внутрішніх справ Литви неодноразово зауважували, що великий потік подорожуючих збільшує ризики проникнення агентів білоруського КДБ.

Попри ці застереження, Тихановська наполягає на розробці механізмів, які дозволили б відокремити безпекові заходи від повної блокади пересування людей. Вона закликала знайти баланс, який би забезпечив національну безпеку Литви, не припиняючи при цьому підтримку демократичних прагнень білоруського народу.

Литва зменшує рівень охорони лідерки білоруської опозиції Тихановської - МЗС07.10.25, 16:07 • 3927 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дипломатка
Білорусь
благодійність
Вільнюс
Литва
Європа