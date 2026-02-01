Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави
Київ • УНН
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру партії "Вільна Білорусь" з Вільнюса до Варшави через загрозу безпеці. Частина співробітників залишиться у Вільнюсі, тим часом Польща "підтримує прагнення білорусів до демократії".
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру партії "Вільна Білорусь" із Вільнюса до Варшави. Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує УНН.
Деталі
За словами політикині, таке рішення пов’язане зі зміною рівня безпеки в Литві, що стало загрозою для неї та співробітників її команди.
Я дуже вдячна Литві за підтримку, але змушена шукати альтернативні рішення для безпеки нашого офісу
Вона уточнила, що нову штаб-квартиру планують розмістити у Варшаві, при цьому частина співробітників залишиться у Вільнюсі.
Польща подолала складний шлях до незалежності, і почуття солідарності з тими, хто ще йде цим шляхом, не зникло. Більше того, прагнення білорусів до демократії користується міжпартійною підтримкою
Вона додала, що диктаторська влада білорусі, яка діє спільно з росією, становить небезпеку не лише для білорусів, а й для безпеки Європи, зокрема Польщі.
Нагадаємо
25 січня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Вони обговорили підтримку України, звільнення політв'язнів та спільну стратегію щодо санкцій.
