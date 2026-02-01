$42.850.00
Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру партії "Вільна Білорусь" з Вільнюса до Варшави через загрозу безпеці. Частина співробітників залишиться у Вільнюсі, тим часом Польща "підтримує прагнення білорусів до демократії".

Тихановська переносить штаб-квартиру своєї партії з Вільнюса до Варшави

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру партії "Вільна Білорусь" із Вільнюса до Варшави. Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує УНН.

Деталі

За словами політикині, таке рішення пов’язане зі зміною рівня безпеки в Литві, що стало загрозою для неї та співробітників її команди.

Я дуже вдячна Литві за підтримку, але змушена шукати альтернативні рішення для безпеки нашого офісу

– сказала Тихановська.

Вона уточнила, що нову штаб-квартиру планують розмістити у Варшаві, при цьому частина співробітників залишиться у Вільнюсі.

Польща подолала складний шлях до незалежності, і почуття солідарності з тими, хто ще йде цим шляхом, не зникло. Більше того, прагнення білорусів до демократії користується міжпартійною підтримкою

- підкреслила Тихановська.

Вона додала, що диктаторська влада білорусі, яка діє спільно з росією, становить небезпеку не лише для білорусів, а й для безпеки Європи, зокрема Польщі.

Нагадаємо

25 січня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Вони обговорили підтримку України, звільнення політв'язнів та спільну стратегію щодо санкцій.

Литва зменшує рівень охорони лідерки білоруської опозиції Тихановської - МЗС07.10.25, 16:07 • 3893 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Вільнюс
Варшава
Литва
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Польща