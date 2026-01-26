$43.170.00
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 19352 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 18137 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 17367 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 16285 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15512 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15129 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15955 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26928 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45325 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані": Зеленський зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

Київ

 • 28 перегляди

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Вони обговорили підтримку України, звільнення політв'язнів та спільну стратегію щодо санкцій.

"Долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані": Зеленський зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у столиці Литви Вільнюсі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляється у Telegram політикині, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Тихановська від імені білорусів вона висловила повну підтримку українському народу, який бореться за свободу, та відзначила виняткове особисте лідерство Президента Зеленського, а також подякувала йому за "потужну промову на церемонії вшанування повстанців 1863 року".

Вона подякувала Президенту за підтримку демократичної Білорусі та за те, що українське керівництво розділяє білорусів та режим. Тихановська окремо згадала білоруських добровольців, волонтерів та партизанів, незаконно засуджених за їхню солідарність та підтримку України, а також білорусів в Україні. Білоруська лідерка також окремо звернула увагу на долю полонених білоруських добровольців

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Тихановська подякувала Зеленському, а також його команді - зокрема, голові Офісу Президента Кирилу Буданову - за прийняття останньої групи звільнених політв'язнів. Сторони обговорили процес звільнення, наступні кроки та готовність України надавати аналогічну підтримку в майбутньому.

Тихановська та Зеленський також обговорили політику санкцій, спільну стратегію з європейськими та американськими партнерами, притягнення Лукашенка та його помічників до відповідальності, зокрема за викрадення українських дітей

- зазначається у Telegram білоруської опозиціонерки.

Згідно з повідомленням, Тихановська запропонувала призначити спеціального посланника з питань Білорусі, так само, як це зробили багато інших демократичних країн, а також тіснішу співпрацю з Місією демократичних сил у Києві.

Вони також обговорили візит Тихановської до України: Президент Зеленський запросив Тихановську відвідати Київ. Тихановська наголосила, що долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський25.01.26, 15:54 • 4648 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Вільнюс
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
Київ