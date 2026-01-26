"Долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані": Зеленський зустрівся з Тихановською у Вільнюсі
Київ • УНН
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Вони обговорили підтримку України, звільнення політв'язнів та спільну стратегію щодо санкцій.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у столиці Литви Вільнюсі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляється у Telegram політикині, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Тихановська від імені білорусів вона висловила повну підтримку українському народу, який бореться за свободу, та відзначила виняткове особисте лідерство Президента Зеленського, а також подякувала йому за "потужну промову на церемонії вшанування повстанців 1863 року".
Вона подякувала Президенту за підтримку демократичної Білорусі та за те, що українське керівництво розділяє білорусів та режим. Тихановська окремо згадала білоруських добровольців, волонтерів та партизанів, незаконно засуджених за їхню солідарність та підтримку України, а також білорусів в Україні. Білоруська лідерка також окремо звернула увагу на долю полонених білоруських добровольців
Вказується, що Тихановська подякувала Зеленському, а також його команді - зокрема, голові Офісу Президента Кирилу Буданову - за прийняття останньої групи звільнених політв'язнів. Сторони обговорили процес звільнення, наступні кроки та готовність України надавати аналогічну підтримку в майбутньому.
Тихановська та Зеленський також обговорили політику санкцій, спільну стратегію з європейськими та американськими партнерами, притягнення Лукашенка та його помічників до відповідальності, зокрема за викрадення українських дітей
Згідно з повідомленням, Тихановська запропонувала призначити спеціального посланника з питань Білорусі, так само, як це зробили багато інших демократичних країн, а також тіснішу співпрацю з Місією демократичних сил у Києві.
Вони також обговорили візит Тихановської до України: Президент Зеленський запросив Тихановську відвідати Київ. Тихановська наголосила, що долі вільної Білорусі та України взаємопов'язані
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.
