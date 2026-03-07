Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 17193 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 40539 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 27249 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 29141 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 47786 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56538 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 63814 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44848 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 86814 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30545 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 17348 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень7 березня, 15:20 • 9362 перегляди
Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією7 березня, 16:46 • 7450 перегляди
Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16 7 березня, 17:05 • 5250 перегляди
Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії19:30 • 5622 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 50639 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 57650 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 86817 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 54423 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 62034 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 17485 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 19864 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 21780 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 23271 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 23423 перегляди
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Міноборони Туреччини розглядає розміщення літаків для захисту кіпрської держави. Захід зумовлений ескалацією конфлікту в регіоні та загрозами з Ірану.

Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters

Туреччина розглядає можливість розгортання літаків F-16 на Кіпрі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в міністерстві оборони країни, інформує УНН.

Деталі

За словами джерела, таке рішення стало одним із кроків, що розглядаються на тлі поетапного планування, спрямованого на забезпечення безпеки "відокремленої турецької кіпрської держави на півночі острова в умовах поширення конфлікту в регіоні".

Контекст

Раніше у Міноборони Туреччини заявили, що пріоритетом країни на тлі ескалації на Близькому Сході є припинення атак у регіоні та мирне врегулювання конфліктів шляхом дипломатії.

Також там наголосили, що збройні сили Туреччини готові до будь-яких можливих сценаріїв через події в регіоні.

Нагадаємо

Днями Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану.

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 6692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Техніка
Reuters
Туреччина
Іран
Кіпр
F-16 Fighting Falcon