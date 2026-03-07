Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters

Туреччина розглядає можливість розгортання літаків F-16 на Кіпрі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в міністерстві оборони країни, інформує УНН.

Деталі

За словами джерела, таке рішення стало одним із кроків, що розглядаються на тлі поетапного планування, спрямованого на забезпечення безпеки "відокремленої турецької кіпрської держави на півночі острова в умовах поширення конфлікту в регіоні".

Контекст

Раніше у Міноборони Туреччини заявили, що пріоритетом країни на тлі ескалації на Близькому Сході є припинення атак у регіоні та мирне врегулювання конфліктів шляхом дипломатії.

Також там наголосили, що збройні сили Туреччини готові до будь-яких можливих сценаріїв через події в регіоні.

Нагадаємо

Днями Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану.

