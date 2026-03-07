$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 1236 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 6806 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 12578 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 15418 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36514 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51644 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58474 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43623 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76784 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29787 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
52%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 18135 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 11742 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 8252 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 9856 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9242 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 41002 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 47958 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 76785 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 47099 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 54916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 1276 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 2650 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9356 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 19457 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 19722 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки

Київ • УНН

 • 6806 перегляди

Для зменшення живота необхідно поєднувати тренування на все тіло з правильним раціоном. Експертка радить системність та контроль балансу калорій.

Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки

Разом з весною приходять не лише сонце та тепло, але й думки про те, чи зможемо втиснутися у легкий одяг, який купували минулого року. Детальніше про те, як  можна вдома покращити фізичну форму тіла та прибрати живіт, розповіла журналістці УНН тренерка та нутриціолог Наталі Ленькова.

Деталі

Зменшити живіт завдяки лише вправам на прес неможливо, пояснює експертка. Такі тренування допомагають зміцнити м’язи, але не спалюють жир локально. Саме тому важливо працювати з усім тілом і поєднувати фізичну активність із правильним раціоном.

Прибрати живіт лише вправами на прес неможливо. Так, вправи на прес допомагають укріпити м’язи живота, покращити їх тонус і навіть пропрацювати діастаз. Але локально спалювати жир тільки в одній зоні тіло не вміє. Щоб зменшився живіт, важливо працювати комплексно: поєднувати тренування на прес із вправами на все тіло, силовими навантаженнями та активністю

- наголошує тренерка.

Наталі Ленькова вказує, що прес складається з кількох груп м’язів, тому тренування також має включати різні типи навантажень. Це допоможе формувати більш підтягнутий і гармонійний силует.

Веганська дієта допомагає худнути швидше, ніж середземноморська - дослідження27.06.25, 17:57 • 3461 перегляд

Найефективніше працюють базові вправи на стабілізацію та контроль корпусу. Наприклад, планка, різні види скручувань, а також вправи на нижню частину живота – підйоми ніг або їхні варіації. Важливо розуміти, що прес складається з кількох груп м’язів, тому потрібно пропрацьовувати верхню, нижню та бокову частини. Коли тренування включає різні типи вправ, м’язи розвиваються гармонійно, а живіт виглядає більш підтягнутим

- пояснює Наталі Ленькова.

Ще один важливий момент для "точеної" фігури – це регулярність тренувань, стверджує експертка.

"Якщо людина дотримується збалансованого харчування і регулярно тренується, то 2–3 тренувань на тиждень цілком достатньо, щоб поступово побачити результат. Важлива не лише частота, а й системність. Коли тренування регулярні, а навантаження підібране правильно, м’язи зміцнюються. Тіло стає більш підтягнутим, і поступово зменшується відсоток жиру", - наголошує експертка.

Наталі Ленькова також наголошує, що ключову роль у зменшенні жирового прошарку відіграє харчування, а без контролю раціону навіть інтенсивні тренування можуть не дати бажаного результату.

Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження16.02.26, 14:37 • 4149 переглядiв

"Харчування відіграє ключову роль у зменшенні жиру. Навіть найкращі тренування не дадуть бажаного результату, якщо людина не звертає увагу на раціон. Щоб зменшувався жировий прошарок, важливо дотримуватись балансу калорій і отримувати достатню кількість білків, корисних жирів та вуглеводів. Коли правильне харчування поєднується з тренуваннями, результат приходить значно швидше", - каже Наталі Ленькова.

Водночас тренерка звертає увагу на типові помилки під час тренувань. Часто люди концентруються лише на пресі і забувають про інші важливі складові. Через це результат може бути значно повільнішим.

Найчастіша помилка - люди концентруються лише на вправах на прес, але не змінюють харчування. У такому випадку м’язи можуть зміцнюватися, але жировий прошарок над ними залишається. Ще одна поширена помилка - неправильна техніка виконання вправ. Найкраще працює комплексний підхід: тренування на все тіло, робота з пресом, правильне харчування і регулярність

– наголошує експертка.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яЛайфхаки