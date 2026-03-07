Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки

Разом з весною приходять не лише сонце та тепло, але й думки про те, чи зможемо втиснутися у легкий одяг, який купували минулого року. Детальніше про те, як можна вдома покращити фізичну форму тіла та прибрати живіт, розповіла журналістці УНН тренерка та нутриціолог Наталі Ленькова.

Деталі

Зменшити живіт завдяки лише вправам на прес неможливо, пояснює експертка. Такі тренування допомагають зміцнити м’язи, але не спалюють жир локально. Саме тому важливо працювати з усім тілом і поєднувати фізичну активність із правильним раціоном.

Прибрати живіт лише вправами на прес неможливо. Так, вправи на прес допомагають укріпити м’язи живота, покращити їх тонус і навіть пропрацювати діастаз. Але локально спалювати жир тільки в одній зоні тіло не вміє. Щоб зменшився живіт, важливо працювати комплексно: поєднувати тренування на прес із вправами на все тіло, силовими навантаженнями та активністю - наголошує тренерка.

Наталі Ленькова вказує, що прес складається з кількох груп м’язів, тому тренування також має включати різні типи навантажень. Це допоможе формувати більш підтягнутий і гармонійний силует.

Найефективніше працюють базові вправи на стабілізацію та контроль корпусу. Наприклад, планка, різні види скручувань, а також вправи на нижню частину живота – підйоми ніг або їхні варіації. Важливо розуміти, що прес складається з кількох груп м’язів, тому потрібно пропрацьовувати верхню, нижню та бокову частини. Коли тренування включає різні типи вправ, м’язи розвиваються гармонійно, а живіт виглядає більш підтягнутим - пояснює Наталі Ленькова.

Ще один важливий момент для "точеної" фігури – це регулярність тренувань, стверджує експертка.

"Якщо людина дотримується збалансованого харчування і регулярно тренується, то 2–3 тренувань на тиждень цілком достатньо, щоб поступово побачити результат. Важлива не лише частота, а й системність. Коли тренування регулярні, а навантаження підібране правильно, м’язи зміцнюються. Тіло стає більш підтягнутим, і поступово зменшується відсоток жиру", - наголошує експертка.

Наталі Ленькова також наголошує, що ключову роль у зменшенні жирового прошарку відіграє харчування, а без контролю раціону навіть інтенсивні тренування можуть не дати бажаного результату.

"Харчування відіграє ключову роль у зменшенні жиру. Навіть найкращі тренування не дадуть бажаного результату, якщо людина не звертає увагу на раціон. Щоб зменшувався жировий прошарок, важливо дотримуватись балансу калорій і отримувати достатню кількість білків, корисних жирів та вуглеводів. Коли правильне харчування поєднується з тренуваннями, результат приходить значно швидше", - каже Наталі Ленькова.

Водночас тренерка звертає увагу на типові помилки під час тренувань. Часто люди концентруються лише на пресі і забувають про інші важливі складові. Через це результат може бути значно повільнішим.