Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження

Ексклюзив
11:42 • 4962 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 9252 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 16045 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 25437 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 31805 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60701 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47979 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38319 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35366 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74622 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 7906 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 10076 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 14172 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 11439 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 7490 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 4996 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60713 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 113407 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 172499 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 100825 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 18870 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 23414 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 31687 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30016 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 32710 перегляди
Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Великий огляд 22 досліджень показав, що періодичне голодування не ефективніше за традиційні дієти для зниження ваги. Учасники втрачали приблизно однакову кількість ваги, незалежно від обраного методу.

Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження

Періодичне голодування не показало кращих результатів для схуднення, ніж традиційні дієти. Такими є висновки великого огляду 22 наукових досліджень, у яких взяли участь майже дві тисячі дорослих із різних країн. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

У Кокрейнівському огляді проаналізували рандомізовані клінічні дослідження за участю 1995 дорослих з Європи, Північної Америки, Китаю, Австралії та Південної Америки. Учасники мали надмірну вагу або ожиріння.

Дослідники порівнювали різні види періодичного голодування, зокрема, голодування через день, дієту 5:2 (коли люди постять два дні на тиждень) та харчування з обмеженим часом, тобто із традиційними рекомендаціями щодо зниження ваги.

Виявилося, що люди втрачали приблизно однакову кількість ваги як під час періодичного голодування, так і за звичайних дієтичних підходів. У середньому голодування допомагало знизити масу тіла приблизно на 3%, що менше 5%, які лікарі вважають клінічно значущими.

Також автори огляду зазначили, що цей підхід навряд чи був кращим навіть порівняно з відсутністю дієти. Усі дослідження були короткостроковими та тривали максимум 12 місяців.

Періодичне голодування не є чудодійним рішенням, але воно може бути одним із кількох варіантів контролю ваги

- сказав доктор Луїс Гареньяні, провідний автор огляду.

Крім того додавши: "Періодичне голодування не є чудодійним рішенням, але воно може бути одним із кількох варіантів контролю ваги".

Нагадаємо

Фахівці закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз, щоб забезпечити належний догляд та дослідження. Це дозволить точніше розподіляти державні кошти та створювати спеціалізовані житлові програми.

Алла Кіосак

Здоров'яСвіт
