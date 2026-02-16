Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження
Київ • УНН
Великий огляд 22 досліджень показав, що періодичне голодування не ефективніше за традиційні дієти для зниження ваги. Учасники втрачали приблизно однакову кількість ваги, незалежно від обраного методу.
Періодичне голодування не показало кращих результатів для схуднення, ніж традиційні дієти. Такими є висновки великого огляду 22 наукових досліджень, у яких взяли участь майже дві тисячі дорослих із різних країн. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Деталі
У Кокрейнівському огляді проаналізували рандомізовані клінічні дослідження за участю 1995 дорослих з Європи, Північної Америки, Китаю, Австралії та Південної Америки. Учасники мали надмірну вагу або ожиріння.
Дослідники порівнювали різні види періодичного голодування, зокрема, голодування через день, дієту 5:2 (коли люди постять два дні на тиждень) та харчування з обмеженим часом, тобто із традиційними рекомендаціями щодо зниження ваги.
Виявилося, що люди втрачали приблизно однакову кількість ваги як під час періодичного голодування, так і за звичайних дієтичних підходів. У середньому голодування допомагало знизити масу тіла приблизно на 3%, що менше 5%, які лікарі вважають клінічно значущими.
Також автори огляду зазначили, що цей підхід навряд чи був кращим навіть порівняно з відсутністю дієти. Усі дослідження були короткостроковими та тривали максимум 12 місяців.
Періодичне голодування не є чудодійним рішенням, але воно може бути одним із кількох варіантів контролю ваги
Крім того додавши: "Періодичне голодування не є чудодійним рішенням, але воно може бути одним із кількох варіантів контролю ваги".
Нагадаємо
Фахівці закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз, щоб забезпечити належний догляд та дослідження. Це дозволить точніше розподіляти державні кошти та створювати спеціалізовані житлові програми.