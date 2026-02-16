Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження

Періодичне голодування не показало кращих результатів для схуднення, ніж традиційні дієти. Такими є висновки великого огляду 22 наукових досліджень, у яких взяли участь майже дві тисячі дорослих із різних країн. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

У Кокрейнівському огляді проаналізували рандомізовані клінічні дослідження за участю 1995 дорослих з Європи, Північної Америки, Китаю, Австралії та Південної Америки. Учасники мали надмірну вагу або ожиріння.

Дослідники порівнювали різні види періодичного голодування, зокрема, голодування через день, дієту 5:2 (коли люди постять два дні на тиждень) та харчування з обмеженим часом, тобто із традиційними рекомендаціями щодо зниження ваги.

Виявилося, що люди втрачали приблизно однакову кількість ваги як під час періодичного голодування, так і за звичайних дієтичних підходів. У середньому голодування допомагало знизити масу тіла приблизно на 3%, що менше 5%, які лікарі вважають клінічно значущими.

Також автори огляду зазначили, що цей підхід навряд чи був кращим навіть порівняно з відсутністю дієти. Усі дослідження були короткостроковими та тривали максимум 12 місяців.

Періодичне голодування не є чудодійним рішенням, але воно може бути одним із кількох варіантів контролю ваги