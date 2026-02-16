$43.100.11
Эксклюзив
11:42 • 5458 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 9692 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 16232 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 25621 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 31954 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 60914 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48025 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38343 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35392 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74645 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Эксклюзивы
Теги
Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Крупный обзор 22 исследований показал, что периодическое голодание не эффективнее традиционных диет для снижения веса. Участники теряли примерно одинаковое количество веса, независимо от выбранного метода.

Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование

Периодическое голодание не показало лучших результатов для похудения, чем традиционные диеты. Таковы выводы большого обзора 22 научных исследований, в которых приняли участие почти две тысячи взрослых из разных стран. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Подробности

В Кокрейновском обзоре проанализировали рандомизированные клинические исследования с участием 1995 взрослых из Европы, Северной Америки, Китая, Австралии и Южной Америки. Участники имели избыточный вес или ожирение.

Исследователи сравнивали различные виды периодического голодания, в частности, голодание через день, диету 5:2 (когда люди постятся два дня в неделю) и питание с ограниченным временем, то есть с традиционными рекомендациями по снижению веса.

Оказалось, что люди теряли примерно одинаковое количество веса как во время периодического голодания, так и при обычных диетических подходах. В среднем голодание помогало снизить массу тела примерно на 3%, что меньше 5%, которые врачи считают клинически значимыми.

Также авторы обзора отметили, что этот подход вряд ли был лучше даже по сравнению с отсутствием диеты. Все исследования были краткосрочными и длились максимум 12 месяцев.

Периодическое голодание не является чудодейственным решением, но оно может быть одним из нескольких вариантов контроля веса

- сказал доктор Луис Гареньяни, ведущий автор обзора.

Кроме того, добавив: "Периодическое голодание не является чудодейственным решением, но оно может быть одним из нескольких вариантов контроля веса".

Напомним

Специалисты призывают выделить глубокий аутизм в отдельный диагноз, чтобы обеспечить надлежащий уход и исследования. Это позволит точнее распределять государственные средства и создавать специализированные жилищные программы.

Алла Киосак

ЗдоровьеНовости Мира
