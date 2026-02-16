Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование

Периодическое голодание не показало лучших результатов для похудения, чем традиционные диеты. Таковы выводы большого обзора 22 научных исследований, в которых приняли участие почти две тысячи взрослых из разных стран. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

В Кокрейновском обзоре проанализировали рандомизированные клинические исследования с участием 1995 взрослых из Европы, Северной Америки, Китая, Австралии и Южной Америки. Участники имели избыточный вес или ожирение.

Исследователи сравнивали различные виды периодического голодания, в частности, голодание через день, диету 5:2 (когда люди постятся два дня в неделю) и питание с ограниченным временем, то есть с традиционными рекомендациями по снижению веса.

Оказалось, что люди теряли примерно одинаковое количество веса как во время периодического голодания, так и при обычных диетических подходах. В среднем голодание помогало снизить массу тела примерно на 3%, что меньше 5%, которые врачи считают клинически значимыми.

Также авторы обзора отметили, что этот подход вряд ли был лучше даже по сравнению с отсутствием диеты. Все исследования были краткосрочными и длились максимум 12 месяцев.

Периодическое голодание не является чудодейственным решением, но оно может быть одним из нескольких вариантов контроля веса - сказал доктор Луис Гареньяни, ведущий автор обзора.

