Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование
Киев • УНН
Крупный обзор 22 исследований показал, что периодическое голодание не эффективнее традиционных диет для снижения веса. Участники теряли примерно одинаковое количество веса, независимо от выбранного метода.
Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Подробности
В Кокрейновском обзоре проанализировали рандомизированные клинические исследования с участием 1995 взрослых из Европы, Северной Америки, Китая, Австралии и Южной Америки. Участники имели избыточный вес или ожирение.
Исследователи сравнивали различные виды периодического голодания, в частности, голодание через день, диету 5:2 (когда люди постятся два дня в неделю) и питание с ограниченным временем, то есть с традиционными рекомендациями по снижению веса.
Оказалось, что люди теряли примерно одинаковое количество веса как во время периодического голодания, так и при обычных диетических подходах. В среднем голодание помогало снизить массу тела примерно на 3%, что меньше 5%, которые врачи считают клинически значимыми.
Также авторы обзора отметили, что этот подход вряд ли был лучше даже по сравнению с отсутствием диеты. Все исследования были краткосрочными и длились максимум 12 месяцев.
Периодическое голодание не является чудодейственным решением, но оно может быть одним из нескольких вариантов контроля веса
Кроме того, добавив: "Периодическое голодание не является чудодейственным решением, но оно может быть одним из нескольких вариантов контроля веса".
Напомним
