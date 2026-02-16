Експерти закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз для забезпечення специфічних досліджень

У медичній спільноті США та серед правозахисників посилюється дискусія щодо необхідності впровадження терміна "глибокий аутизм" як офіційного діагнозу. Фахівці наголошують, що через надмірне розширення поняття розладу аутистичного спектра (РАС) пацієнти з найважчими формами захворювання залишаються без належної уваги науковців та соціальних служб. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президентка Альянсу глибокого аутизму Джудіт Урсітті стверджує, що сучасна система охорони здоров’я ігнорує потреби найбільш вразливої частини пацієнтів. За її словами, переважна більшість клінічних випробувань орієнтована на легкі форми аутизму, що унеможливлює розробку ефективних протоколів лікування для людей із когнітивними порушеннями та відсутністю мовлення. Це створює дефіцит медичного персоналу, який був би спеціально навчений надавати допомогу при такому рівні складності.

Якщо у вас немає досліджень, у вас не буде лікування. У вас не буде досяжних послуг та підтримки. Є люди з різним спектром, які мають високі потреби, але вони періодичні. Різниця з нашою популяцією полягає в тому, що вони постійні – підкреслила Джудіт Урсітті.

Вплив широкої діагностики та політичного контексту на статистику

Згідно з даними Комісії Ланцета, близько чверті всіх діагностованих випадків аутизму підпадають під категорію "глибокого". Проте через кращу обізнаність суспільства загальний рівень РАС у США зріс до показника 1 дитина на 31, що включає переважно легкі випадки.

Ситуація ускладнюється тим, що на фоні збільшення фінансування досліджень з боку адміністрації Трампа, посадовці нерідко просувають науково не підтверджені теорії про причини стану, що, на думку експертів, підживлює дезінформацію та відволікає ресурси від реальної допомоги пацієнтам.

Характеристики глибокого аутизму та майбутнє термінології

Термін "глибокий аутизм", запропонований у 2021 році, описує людей із вираженою інтелектуальною недостатністю, які є невербальними або мінімально вербальними.

Виділення цієї групи в окремий діагноз дозволить точніше розподіляти державні кошти на соціальні послуги та створювати спеціалізовані житлові програми. Наразі прихильники ініціативи готують клопотання до профільних відомств щодо офіційного закріплення цієї класифікації в медичних протоколах США.

