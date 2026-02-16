Експерти закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз для забезпечення специфічних досліджень

$42.990.00
00:16 • 2960 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 10115 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 30451 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 33501 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 29281 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28907 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 68034 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49858 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43880 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34089 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В усіх регіонах України 16 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла15 лютого, 16:49 • 4518 перегляди
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15 лютого, 18:17 • 4306 перегляди
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 4928 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 11581 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України21:02 • 4640 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 14:11 • 30457 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 98911 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 156867 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 88004 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 104295 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Німеччина
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 384 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 16802 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25296 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24041 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 26937 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

Експерти закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз для забезпечення специфічних досліджень

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Фахівці закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз, щоб забезпечити належний догляд та дослідження. Це дозволить точніше розподіляти державні кошти та створювати спеціалізовані житлові програми.

Експерти закликають виділити глибокий аутизм в окремий діагноз для забезпечення специфічних досліджень

У медичній спільноті США та серед правозахисників посилюється дискусія щодо необхідності впровадження терміна "глибокий аутизм" як офіційного діагнозу. Фахівці наголошують, що через надмірне розширення поняття розладу аутистичного спектра (РАС) пацієнти з найважчими формами захворювання залишаються без належної уваги науковців та соціальних служб. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президентка Альянсу глибокого аутизму Джудіт Урсітті стверджує, що сучасна система охорони здоров’я ігнорує потреби найбільш вразливої частини пацієнтів. За її словами, переважна більшість клінічних випробувань орієнтована на легкі форми аутизму, що унеможливлює розробку ефективних протоколів лікування для людей із когнітивними порушеннями та відсутністю мовлення. Це створює дефіцит медичного персоналу, який був би спеціально навчений надавати допомогу при такому рівні складності.

Кір поширюється у школах Лондона, десятки дітей захворіли15.02.26, 10:04 • 5300 переглядiв

Якщо у вас немає досліджень, у вас не буде лікування. У вас не буде досяжних послуг та підтримки. Є люди з різним спектром, які мають високі потреби, але вони періодичні. Різниця з нашою популяцією полягає в тому, що вони постійні

– підкреслила Джудіт Урсітті.

Вплив широкої діагностики та політичного контексту на статистику

Згідно з даними Комісії Ланцета, близько чверті всіх діагностованих випадків аутизму підпадають під категорію "глибокого". Проте через кращу обізнаність суспільства загальний рівень РАС у США зріс до показника 1 дитина на 31, що включає переважно легкі випадки.

У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту15.02.26, 03:12 • 8684 перегляди

Ситуація ускладнюється тим, що на фоні збільшення фінансування досліджень з боку адміністрації Трампа, посадовці нерідко просувають науково не підтверджені теорії про причини стану, що, на думку експертів, підживлює дезінформацію та відволікає ресурси від реальної допомоги пацієнтам.

Характеристики глибокого аутизму та майбутнє термінології

Термін "глибокий аутизм", запропонований у 2021 році, описує людей із вираженою інтелектуальною недостатністю, які є невербальними або мінімально вербальними.

Виділення цієї групи в окремий діагноз дозволить точніше розподіляти державні кошти на соціальні послуги та створювати спеціалізовані житлові програми. Наразі прихильники ініціативи готують клопотання до профільних відомств щодо офіційного закріплення цієї класифікації в медичних протоколах США.

Оксфордське дослідження попередило про небезпеку використання ШІ для медичних порад10.02.26, 03:58 • 3910 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'я
Нерухомість
Державний бюджет
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки