Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 14840 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 16370 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 17011 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 17415 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17118 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14590 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14973 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14923 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14361 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Великій Британії розпочато клінічне випробування інноваційного пристрою для домашньої реабілітації після інсульту. Технологія базується на стимуляції блукаючого нерва та є неінвазивною.

У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту

У Великій Британії розпочалося масштабне клінічне випробування інноваційного пристрою, що дозволяє пацієнтам відновлювати рухливість кінцівок безпосередньо у себе вдома. Проєкт Triceps вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів охопив 19 медичних закладів Національної служби охорони здоров’я (NHS) та став найбільшим у світі дослідженням впливу стимуляції мозку на одужання після інсульту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Технологія базується на стимуляції блукаючого нерва за допомогою компактного електричного пристрою, що розміщується у вушній раковині. На відміну від попередніх методів, які потребували хірургічного втручання для імплантації електродів, новий гаджет є повністю неінвазивним та безпечним для самостійного використання. Під час щоденних реабілітаційних вправ пристрій надсилає слабкі імпульси до мозку, роблячи його більш сприйнятливим до відновлення втрачених нейронних зв’язків.

Психоделік 5-MeO-DMT відтворює стан глибокої медитації: результати нейробіологічного дослідження06.02.26, 12:25 • 2636 переглядiв

Доктор Шехар’яр Бейґ, невролог із Шеффілда, наголошує, що інсульт є основною причиною інвалідності дорослих у країні, щороку вражаючи близько 100 000 людей. Оскільки процес одужання часто є надто повільним, науковці шукають способи посилення ефекту від вправ. Використання пристрою в домашніх умовах дозволяє пацієнтам займатися інтенсивніше та триваліше, що критично важливо для повернення здатності виконувати базові побутові завдання.

Хоча дослідження ще триває і науковці аналізують дані понад 200 учасників, перші ознаки є надзвичайно перспективними. Лікарі фіксують значне покращення дрібної моторики: пацієнти, які раніше не могли втримати чашку, тепер впевнено переносять її між кімнатами. Дослідники також проводять аналізи крові та візуалізацію мозку, щоб зрозуміти, чому одні пацієнти реагують на технологію краще за інших. У разі остаточного успіху ця доступна технологія може бути інтегрована в загальну систему реабілітації, допомагаючи мільйонам людей жити повноцінним життям після хвороби.

Оксфордське дослідження попередило про небезпеку використання ШІ для медичних порад10.02.26, 03:58 • 3892 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яТехнології
Техніка
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії
Велика Британія