У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту
У Великій Британії розпочато клінічне випробування інноваційного пристрою для домашньої реабілітації після інсульту. Технологія базується на стимуляції блукаючого нерва та є неінвазивною.
У Великій Британії розпочалося масштабне клінічне випробування інноваційного пристрою, що дозволяє пацієнтам відновлювати рухливість кінцівок безпосередньо у себе вдома. Проєкт Triceps вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів охопив 19 медичних закладів Національної служби охорони здоров’я (NHS) та став найбільшим у світі дослідженням впливу стимуляції мозку на одужання після інсульту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Технологія базується на стимуляції блукаючого нерва за допомогою компактного електричного пристрою, що розміщується у вушній раковині. На відміну від попередніх методів, які потребували хірургічного втручання для імплантації електродів, новий гаджет є повністю неінвазивним та безпечним для самостійного використання. Під час щоденних реабілітаційних вправ пристрій надсилає слабкі імпульси до мозку, роблячи його більш сприйнятливим до відновлення втрачених нейронних зв’язків.
Доктор Шехар’яр Бейґ, невролог із Шеффілда, наголошує, що інсульт є основною причиною інвалідності дорослих у країні, щороку вражаючи близько 100 000 людей. Оскільки процес одужання часто є надто повільним, науковці шукають способи посилення ефекту від вправ. Використання пристрою в домашніх умовах дозволяє пацієнтам займатися інтенсивніше та триваліше, що критично важливо для повернення здатності виконувати базові побутові завдання.
Хоча дослідження ще триває і науковці аналізують дані понад 200 учасників, перші ознаки є надзвичайно перспективними. Лікарі фіксують значне покращення дрібної моторики: пацієнти, які раніше не могли втримати чашку, тепер впевнено переносять її між кімнатами. Дослідники також проводять аналізи крові та візуалізацію мозку, щоб зрозуміти, чому одні пацієнти реагують на технологію краще за інших. У разі остаточного успіху ця доступна технологія може бути інтегрована в загальну систему реабілітації, допомагаючи мільйонам людей жити повноцінним життям після хвороби.
