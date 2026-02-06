Психоделік 5-MeO-DMT відтворює стан глибокої медитації: результати нейробіологічного дослідження
Київ • УНН
Міжнародна група вчених виявила, що психоделік 5-MeO-DMT викликає зміни в мозку, ідентичні станам глибокої медитації. Дослідження з тибетським ламою показує, як хімічні речовини впливають на сприйняття "я" та свідомість.
Міжнародна група вчених зафіксувала унікальний нейробіологічний феномен: вплив потужного психоделіку 5-MeO-DMT на мозок викликає зміни, що майже ідентичні станам, які досягаються роками медитативних практик. Дослідження, проведене за участю досвідченого тибетського лами, відкриває нові перспективи у розумінні того, як хімічні речовини можуть впливати на сприйняття власного "я" та структуру свідомості. Про це йдеться у матеріалі NewScientist, пише УНН.
Деталі
Для експерименту вчені залучили шанованого вчителя тибетського буддизму, який витратив понад 15 років на опанування технік заспокоєння его та досягнення "недуального стану" - особливої практики, де зникає межа між особистістю та навколишнім світом. Сканування мозку показало, що під час прийому низької дози 5-MeO-DMT у піддослідного активувалися ті ж самі нейронні ланцюги, що і під час глибокої медитації.
Здається, що при такій низькій дозі (психоделіку - ред.) є значний перетин активності мозку з тим, що відбувається в недуальному стані медитації". Це свідчить про те, що препарат здатний тимчасово "вимикати" стандартні режими роботи мозку, які відповідають за формування відчуття індивідуальності, подібно до того, як це роблять досвідчені майстри духовних практик
Нові горизонти для нейробіології та терапії
Результати дослідження допомагають вченим глибше зрозуміти неврологічні ефекти психоделіків, які все частіше розглядаються як потенційні засоби для лікування депресії та тривожних станів. Здатність препарату 5-MeO-DMT викликати специфічні зміни в когнітивній архітектурі мозку без тривалої підготовки може стати ключем до розробки нових терапевтичних протоколів.
Грейпфрут: користь, можливі ризики та протипоказання05.02.26, 09:21 • 3174 перегляди
Водночас науковці наголошують, що хоча психоделік і відтворює певні моделі активності, він не замінює багаторічну дисципліну медитації, а лише підсвічує спільні біологічні механізми трансформації свідомості. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення довгострокового впливу таких станів на психологічну стійкість та емоційне здоров’я людини в умовах сучасних стресів 2026 року.
Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом03.02.26, 15:07 • 2891 перегляд