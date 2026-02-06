$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 2942 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 7200 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41685 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 43359 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 34706 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 47736 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86770 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34054 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31227 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Психоделік 5-MeO-DMT відтворює стан глибокої медитації: результати нейробіологічного дослідження

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міжнародна група вчених виявила, що психоделік 5-MeO-DMT викликає зміни в мозку, ідентичні станам глибокої медитації. Дослідження з тибетським ламою показує, як хімічні речовини впливають на сприйняття "я" та свідомість.

Психоделік 5-MeO-DMT відтворює стан глибокої медитації: результати нейробіологічного дослідження

Міжнародна група вчених зафіксувала унікальний нейробіологічний феномен: вплив потужного психоделіку 5-MeO-DMT на мозок викликає зміни, що майже ідентичні станам, які досягаються роками медитативних практик. Дослідження, проведене за участю досвідченого тибетського лами, відкриває нові перспективи у розумінні того, як хімічні речовини можуть впливати на сприйняття власного "я" та структуру свідомості. Про це йдеться у матеріалі NewScientist, пише УНН.

Деталі

Для експерименту вчені залучили шанованого вчителя тибетського буддизму, який витратив понад 15 років на опанування технік заспокоєння его та досягнення "недуального стану" - особливої практики, де зникає межа між особистістю та навколишнім світом. Сканування мозку показало, що під час прийому низької дози 5-MeO-DMT у піддослідного активувалися ті ж самі нейронні ланцюги, що і під час глибокої медитації.

Здається, що при такій низькій дозі (психоделіку - ред.) є значний перетин активності мозку з тим, що відбувається в недуальному стані медитації". Це свідчить про те, що препарат здатний тимчасово "вимикати" стандартні режими роботи мозку, які відповідають за формування відчуття індивідуальності, подібно до того, як це роблять досвідчені майстри духовних практик

- заявив Крістофер Тіммерманн з Університетського коледжу Лондона.

Нові горизонти для нейробіології та терапії

Результати дослідження допомагають вченим глибше зрозуміти неврологічні ефекти психоделіків, які все частіше розглядаються як потенційні засоби для лікування депресії та тривожних станів. Здатність препарату 5-MeO-DMT викликати специфічні зміни в когнітивній архітектурі мозку без тривалої підготовки може стати ключем до розробки нових терапевтичних протоколів.

Грейпфрут: користь, можливі ризики та протипоказання05.02.26, 09:21 • 3174 перегляди

Водночас науковці наголошують, що хоча психоделік і відтворює певні моделі активності, він не замінює багаторічну дисципліну медитації, а лише підсвічує спільні біологічні механізми трансформації свідомості. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення довгострокового впливу таких станів на психологічну стійкість та емоційне здоров’я людини в умовах сучасних стресів 2026 року.

Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом03.02.26, 15:07 • 2891 перегляд

Степан Гафтко

Здоров'яТехнології