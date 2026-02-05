$43.170.02
Іскандер (ОТРК)

Грейпфрут: користь, можливі ризики та протипоказання

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Грейпфрут, гібрид апельсина та помело, є низькокалорійним фруктом, багатим на вітаміни та мікроелементи. Він корисний для серця, зору, суглобів, а також має специфічні переваги для чоловіків та жінок.

Грейпфрут: користь, можливі ризики та протипоказання

Грейпфрут - це субтропічний фрукт, що зʼявився внаслідок природного схрещення апельсину і помело. Фрукт низькокалорійний, містить вітамін А, вітамін С та безліч мікроелементів, він надзвичайно корисний для здоровʼя людини, якщо дотримуватись норми. Про те, скільки можна їсти без шкоди для здоров'я, розповість УНН.

Користь Грейпфруту

Грейпфрут містить багато вітамінів та мікроелементів, що робить його корисним як для жінок, так і для чоловіків.

Грейпфрут насичений вітаміном С, що сприяє швидкому загоєнню ран, адже саме цей мікроелемент відповідає за вироблення спеціального білка, який є необхідним для відновлення тканин - колагену.

Також грейпфрут багатий на калій, що підтримує серце, стабілізуючи артеріальний тиск. Антиоксиданти у його складі зміцнюють стінки судин і зменшують запалення, що значно знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти09.05.25, 14:58 • 6395 переглядiв

Вживання Грейпфруту є надзвичайно корисним для здоровʼя очей, антиоксиданти, вітамін А та бета-каротин у його складі захищають клітини очей від окисного стресу та знижують ризик вікових захворювань.

Грейпфрут славиться своєю користю саме для суглобів і внутрішніх органів. Він містить антиоксиданти, вітамін С і флавоноїди, які сприяють зменшенню запалень, зокрема хронічних: діабет, артрит та серцево-судинні патології.

Користь фрукту для жінок

Грейпфрут багатий на вітаміни та різні мікроелементи. Вітамін С, на який багатий фрукт, підтримує здоровʼя шкіри і відтерміновує її старіння. Він ідеально підходить для тих хто на дієті, адже він низькокалорійний і висоководний. Грейпфрут покращує травлення та сприяє нормалізації цукру, він стабілізує гормональний фон жінки, що актуально завжди. Антиоксиданти у складі грейпфруту можуть зменшити ризик раку грудей. Він ідеально підходить для вагітних, та сприяє формуванню нервової системи дитини. Проте через високу кислотність, краще обмежити його кількість.

Топ-5 найкращих рецептів глінтвейну, які зігріють у зимові свята30.12.25, 18:55 • 3762 перегляди

Користь фрукту для чоловіків

Грейпфрут допомагає підтримувати рівень тестостерону, та стає ідеальним помічником для мʼяз після інтенсивних тренувань. Його регулярне вживання є профілактикою для серцево-судинної системи, що зменшує ризик багатьох захворювань. Грейпфрут сприяє зменшенню ризику раку простати, завдяки антиоксидантам у складі. 

Шкода грейпфруту

Грейпфрут надзвичайно корисний, але він може нести шкоду для організму у двох випадках:

  • якщо у вас алергія на грейпфрут, вона може проявитись почервонінням, свербежем та набряком;
    • якщо ви регулярно приймаєте певні ліки. Через те, що грейпфрут впливає на ферменти в печінці він може підвищити рівень ліків у крові та збільшити побічні властивості або ж навпаки, зменшити дієвість препарату.

      Коли їсти грейпфрут

      Грейпфрут краще вживати вранці чи в обід, адже він стимулює метаболізм та покращує травлення, що є важливим протягом активного дня. Також важливо не їсти фрукт на голодний шлунок, адже грейпфрут може подразнювати його через високу кислотність. Найкраще поєднувати його з іншими продуктами, наприклад вівсяна каша з грейпфрутом стане чудовим сніданком.

      Чому варто пити теплу воду з лимоном зранку: основні переваги для здоров’я12.12.24, 10:18 • 50853 перегляди

      Олександра Месенко

      Здоров'яЛайфхаки
