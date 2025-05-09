Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти
Київ • УНН
У травневу прохолоду УНН зібрав рецепти чаїв, що зігріють та піднімуть настрій: чай з куркумою, жасмином та імбиром, яблучний чай і масала-чай.
Цьогорічний травень не дуже тішить теплом. Тож у таку погоду немає нічого кращого, ніж випити чашку ароматного гарячого чаю. УНН зібрав чотири рецепти чаю, які не лише зігріють, а й піднімуть настрій.
Деталі
Пряні, цитрусові, квіткові, фруктові — кожен з цих чаїв трішки зігріє вас під час травневої прохолоди.
Чай з куркумою
Інгредієнти:
- 3 ч.л. меленої куркуми;
- 1 ст. л. свіжого тертого імбиру;
- 1 апельсин;
- 500 мл води;
- мед — за смаком;
- скибочки лимона для подачі.
Спосіб приготування
Крок 1
Закип'ятіть воду. Куркуму, імбир і апельсинову цедру покладіть в заварник та залийте окропом. Дайте настоятися чаю близько 5 хвилин.
Крок 2
Подавайте готовий чай зі скибочкою лимона. Також можна підсолодити медом.
Чай з жасмином та імбирем
Інгредієнти:
- 1 ст. л. листового зеленого чаю з жасмином;
- 70 г заморожених
ягід;
- 1 паличка кориці;
- 1 зірочка бадьяна;
- 2 шт. гвоздики;
- скибочка імбиру;
- скибка апельсина;
- 1л води.
Спосіб приготування
Крок 1
У заварник насипте чай та покладіть ягоди. Додайте паличку кориці, бадьян, гвоздику, імбир і апельсин.
Крок 2
Залийте все окропом. Дайте настоятися протягом 3-4 хвилин.
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Яблучний чай
Інгредієнти:
- 2 пакетики зеленого чаю;
- 2 палички кориці;
- 3 шт. гвоздики;
- 4 горошини духмяного перцю;
- 1 склянка яблучного соку;
- 1 зелене яблуко;
- 500 мл води;
- кленовий сироп або цукор — за смаком.
Спосіб приготування
Крок 1
Закипʼятіть воду. Покладіть в каструлю чай, корицю, гвоздику і духмяний перець. Зніміть із вогню і дайте настоятися протягом трьох хвилин.
Крок 2
Витягніть чайні пакетики та спеції. Додайте яблучний сік і нагрійте.
Крок 3
Подавайте чай зі скибочками зеленого яблука і можна додати кленовий сироп або мед, аби підсолодити.
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Масала-чай
Інгредієнти:
- 8 шт. кардамону;
- 8 шт. гвоздика;
- 4 чорний перець горошком;
- 2 палички кориці;
- невеликий шматочок імбиру;
- 2 склянки молока;
- 2 склянки води;
- 4 пакетики чорного чаю;
- цукор — за смаком.
Спосіб приготування
Крок 1
Подрібніть кардамон, гвоздику і перець.
Крок 2
Висипте подрібнені спеції в каструлю з молоком і водою та додайте корицю та імбир.
Крок 3
Доведіть суміш до кипіння, потім зніміть з вогню.
Крок 4
До молочної суміші зі спеціями вкиньте чайні пакетики, накрийте кришкою і дайте настоятися протягом 10 хвилин.
Крок 5
Процідіть чай в чашки та додайте за бажанням цукор.
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