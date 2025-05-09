Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"
Ексклюзив
11:52 • 8982 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

11:44 • 16505 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
11:02 • 26482 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
10:23 • 17990 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
07:57 • 50474 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 42228 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
9 травня, 05:39 • 36955 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 46157 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 69237 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 99174 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
46%
749мм
Популярнi новини

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

9 травня, 03:30 • 40225 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28516 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18849 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

08:04 • 35452 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 18979 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

11:02 • 26436 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 19030 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

07:57 • 50432 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 128096 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 148454 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18886 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28556 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 141610 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 154614 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 89778 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

У травневу прохолоду УНН зібрав рецепти чаїв, що зігріють та піднімуть настрій: чай з куркумою, жасмином та імбиром, яблучний чай і масала-чай.

Час для теплого чаю: 4 простих та ароматних рецепти

Цьогорічний травень не дуже тішить теплом. Тож у таку погоду немає нічого кращого, ніж випити чашку ароматного гарячого чаю.  УНН зібрав чотири рецепти чаю, які не лише зігріють, а й піднімуть настрій.

Деталі

Пряні, цитрусові, квіткові, фруктові — кожен з цих чаїв трішки зігріє вас під час травневої прохолоди.

Чай з куркумою

Інгредієнти:

  • 3 ч.л. меленої куркуми;
    • 1 ст. л. свіжого тертого імбиру;
      • 1 апельсин;
        • 500 мл води;
          • мед — за смаком;
            • скибочки лимона для подачі.

              Спосіб приготування

              Крок 1

              Закип'ятіть воду. Куркуму, імбир і апельсинову цедру покладіть в заварник та залийте окропом. Дайте настоятися чаю близько 5 хвилин.

              Крок 2

              Подавайте готовий чай зі скибочкою лимона. Також можна підсолодити медом.

              Чай з жасмином та імбирем

              Інгредієнти:

              • 1 ст. л. листового зеленого чаю з жасмином;
                • 70 г заморожених ягід;
                  • 1 паличка кориці;
                    • 1 зірочка бадьяна;
                      • 2 шт. гвоздики;
                        • скибочка імбиру;
                          • скибка апельсина;
                            • 1л води.

                              Спосіб приготування

                              Крок 1

                              У заварник насипте чай та покладіть ягоди. Додайте паличку кориці, бадьян, гвоздику, імбир і апельсин. 

                              Крок 2

                              Залийте все окропом. Дайте настоятися протягом 3-4 хвилин. 

                              Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день05.05.25, 20:34 • 10465 переглядiв

                              Яблучний чай

                              Інгредієнти:

                              • 2 пакетики зеленого чаю;
                                • 2 палички кориці;
                                  • 3 шт. гвоздики;
                                    • 4 горошини духмяного перцю;
                                      • 1 склянка яблучного соку;
                                        • 1 зелене яблуко;
                                          • 500 мл води;
                                            • кленовий сироп або цукор — за смаком.

                                              Спосіб приготування

                                              Крок 1

                                              Закипʼятіть воду. Покладіть в каструлю чай, корицю, гвоздику і духмяний перець. Зніміть із вогню і дайте настоятися протягом трьох хвилин.

                                              Крок 2

                                              Витягніть чайні пакетики та спеції. Додайте яблучний сік і нагрійте.

                                              Крок 3

                                              Подавайте чай зі скибочками зеленого яблука і можна додати кленовий сироп або мед, аби підсолодити.

                                              Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки07.05.25, 16:29 • 46584 перегляди

                                              Масала-чай

                                              Інгредієнти:

                                              • 8 шт. кардамону;
                                                • 8 шт. гвоздика;
                                                  • 4 чорний перець горошком;
                                                    • 2 палички кориці;
                                                      • невеликий шматочок імбиру;
                                                        • 2 склянки молока;
                                                          • 2 склянки води;
                                                            • 4 пакетики чорного чаю;
                                                              • цукор — за смаком.

                                                                Спосіб приготування

                                                                Крок 1

                                                                Подрібніть кардамон, гвоздику і перець.

                                                                Крок 2

                                                                Висипте подрібнені спеції в каструлю з молоком і водою та додайте корицю та імбир.

                                                                Крок 3

                                                                Доведіть суміш до кипіння, потім зніміть з вогню.

                                                                Крок 4

                                                                До молочної суміші зі спеціями вкиньте чайні пакетики, накрийте кришкою і дайте настоятися протягом 10 хвилин.

                                                                Крок 5

                                                                Процідіть чай в чашки та додайте за бажанням цукор.

                                                                5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно08.05.25, 16:49 • 127974 перегляди

                                                                Аліна Волянська

                                                                Аліна Волянська

                                                                ЛайфхакКулінар
                                                                Brent
                                                                $63.80
                                                                Bitcoin
                                                                $102,955.40
                                                                S&P 500
                                                                $5,700.44
                                                                Tesla
                                                                $287.90
                                                                Газ TTF
                                                                $34.75
                                                                Золото
                                                                $3,338.34
                                                                Ethereum
                                                                $2,351.07