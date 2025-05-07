Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Сухі сніданки давно стали для багатьох з нас звичним перекусом — вони швидкі, зручні та здаються ідеальними варіантом, коли треба поїсти, але часу обмаль. Втім чи справді мюслі, гранола або пластівці можуть бути частиною здорового раціону? Чи це все ж хороший маркетинг, який може лише нашкодити здоровʼю?

У цьому журналіст УНН розібрався з бодіпозитивним нутриціологом Дорі.

Сухі сніданки: користь чи шкода?

За словами Дорі, сухі сніданки цілком можуть бути частиною раціону, через те, що це злакові продукти. Втім, до них важливо підійти з розумінням.

Тут усе залежить від складу. Якщо ви обираєте пластівці чи мюслі з коротким інгредієнтним списком, без доданого цукру, з горіхами, насінням чи сухофруктами — це буде поживно, довше триматиме ситість і дасть клітковину - пояснила нутриціолог.

Однак, вона пояснила, що якщо обирати більш солодкі варіанти, наприклад, гранолу з шоколадом, сиропом і карамеллю — це теж не є "поганим" варіантом.

Це просто вже більше про задоволення, швидкий заряд енергії. І це теж має місце. Важливо — усвідомлено і з урахуванням своїх потреб - додала Дорі.

На що звертати увагу в складі при виборі граноли або мюслі?

Тут Дорі рекомендує звернути увагу на кілька речей:

цукор — якщо це не батончик до кави, краще обрати без доданого цукру або з мінімальним;

олії — ідеально, якщо це оливкова, кокосова або взагалі без олії. Пальмова — не катастрофа, але краще мінімізувати;

список інгредієнтів — чим коротше, тим легше вашому організму це засвоїти;

білок і клітковина — якщо є насіння, горіхи, цільнозернові злаки — чудово!

Але знову ж таки — якщо вам хочеться саме граноли з шоколадом і арахісовою пастою, і це саме той перекус, який зробить ваш день — це теж абсолютно нормальний вибір - підкреслила нутриціолог.

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"Фітнес"-пластівці — це маркетинг

За словами Дорі, загалом більшість "фітнес" написів — це маркетинг. Тому часто у красивих упаковках з привабливими написами можуть бути звичайні кукурудзяні пластівці з цукром. Але все ж є і винятки — бренди, які реально роблять збалансований продукт.

Якщо ваша ціль — стабільна енергія, ситість і турбота про тіло — краще орієнтуватися не на надпис, а на склад. І так, навіть із ціллю схуднення ці продукти можна їсти — головне не ідеальність, а стабільність у звичках - пояснила експертка.

Що краще обирати для швидкого перекусу?

Коли ми говоримо про перекус, важливо зрозуміти ваш запит. Якщо вам просто потрібно щось "пожувати" між зустрічами — підійде граноловий батончик або маленька порція граноли з йогуртом. Якщо ж хочеться більшої ситості, то краще щось із білком і клітковиною — наприклад, мюслі з насінням і горіхами, і додати туди кефір або рослинний йогурт. Завжди ставте собі питання: "Чого я зараз хочу — ситості, енергії, чи просто солоденького?" І вибирайте з любов’ю до себе - наголосила нутриціолог.

А от на питання щодо того, чи можна щодня вживати сухі сніданки, Дорі зазначила, що так, але тут варто робити різні варіанти.

Один день — мюслі з кефіром, інший — вівсянка з фруктами, третій — омлет або тости. Харчування — це не тільки про калорії, це про задоволення й різноманітність. Якщо вам зручно і смачно мати сухий сніданок щодня — супер. Просто чергуйте види і дивіться, щоб була клітковина, жири, білки - пояснила експерт.

Кому варто обмежити сухі сніданки

Сухі сніданки — це ок для всіх, просто різний контекст. Людям із дуже чутливим травленням чи сильними коливаннями глюкози — можливо, краще поєднувати їх із білком, щоб уникнути різких стрибків цукру - зазначила нутриціолог.

Також вона додала, що такий перекус також можна давати дітям.

Але якщо кожен день тільки солодка гранола або пластівці з молоком — організму може не вистачити інших нутрієнтів. Починати можна з 2–3 років — спокійно додавати до йогурту натуральні мюслі, робити домашню гранолу - підкреслила Дорі.

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Як зробити перекус з сухим сніданком більш поживним?

Тут нутриціолог порадила просто додати до сухого сніданку:

білок (йогурт, грецький, кефір, рослинний йогурт);

клітковину (насіння льону, чіа, ягоди, яблуко);

корисні жири (горіхи, мигдаль, ложка тахіні).

Так перекус буде не просто солодким моментом, а реально підтримає вас на кілька годин - сказала експертка.

Рецепт домашньої граноли від бодіпозитивного нутриціолога Дорі

Інгредієнти:

2 склянки вівсяних пластівців;

1/2 склянки горіхів (будь-яких);

1/4 склянки насіння (льон, соняшник, гарбуз);

2 ст. л. кокосової олії або оливкової;

2–3 ст. л. меду або кленового сиропу;

дрібка солі, кориця.

Спосіб приготування

Крок 1

Змішайте всі вище вказані інгредієнти в однорідну суміш.

Крок 2

Поставте гранолу випікатися в духовій шафі при 160°C, приблизно на 25 хв. Не забувайте постійно перемішувати.

"Зберігається тиждень, але зникає швидше",-пожартувала Дорі.

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