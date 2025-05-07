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Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Київ • УНН

 • 14581 перегляди

Нутриціолог Дорі розповіла, як правильно обирати сухі сніданки. Важливо звертати увагу на склад: цукор, олії, список інгредієнтів, вміст білка та клітковини.

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Сухі сніданки давно стали для багатьох з нас звичним перекусом — вони швидкі, зручні та здаються ідеальними варіантом, коли треба поїсти, але часу обмаль. Втім чи справді мюслі, гранола або пластівці можуть бути частиною здорового раціону? Чи це все ж хороший маркетинг, який може лише нашкодити здоровʼю?

У цьому журналіст УНН розібрався з бодіпозитивним нутриціологом Дорі

Сухі сніданки: користь чи шкода?

За словами Дорі, сухі сніданки цілком можуть бути частиною раціону, через те, що це злакові продукти. Втім, до них важливо підійти з розумінням.

Тут усе залежить від складу. Якщо ви обираєте пластівці чи мюслі з коротким інгредієнтним списком, без доданого цукру, з горіхами, насінням чи сухофруктами — це буде поживно, довше триматиме ситість і дасть клітковину 

- пояснила нутриціолог.

Однак, вона пояснила, що якщо обирати більш солодкі варіанти, наприклад, гранолу з шоколадом, сиропом і карамеллю — це теж не є "поганим" варіантом.

Це просто вже більше про задоволення, швидкий заряд енергії. І це теж має місце. Важливо — усвідомлено і з урахуванням своїх потреб

 - додала Дорі.

На що звертати увагу в складі при виборі граноли або мюслі?

Тут Дорі рекомендує звернути увагу на кілька речей:

  • цукор — якщо це не батончик до кави, краще обрати без доданого цукру або з мінімальним;
    • олії — ідеально, якщо це оливкова, кокосова або взагалі без олії. Пальмова — не катастрофа, але краще мінімізувати;
      • список інгредієнтів — чим коротше, тим легше вашому організму це засвоїти;
        • білок і клітковина — якщо є насіння, горіхи, цільнозернові злаки — чудово!

          Але знову ж таки — якщо вам хочеться саме граноли з шоколадом і арахісовою пастою, і це саме той перекус, який зробить ваш день — це теж абсолютно нормальний вибір 

          - підкреслила нутриціолог.

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          "Фітнес"-пластівці — це маркетинг

          За словами Дорі, загалом більшість "фітнес" написів — це маркетинг. Тому часто у красивих упаковках  з привабливими написами можуть бути звичайні кукурудзяні пластівці з цукром.  Але все ж є і винятки — бренди, які реально роблять збалансований продукт.

          Якщо ваша ціль — стабільна енергія, ситість і турбота про тіло — краще орієнтуватися не на надпис, а на склад. І так, навіть із ціллю схуднення ці продукти можна їсти — головне не ідеальність, а стабільність у звичках

           - пояснила експертка.

          Що краще обирати для швидкого перекусу?

          Коли ми говоримо про перекус, важливо зрозуміти ваш запит. Якщо вам просто потрібно щось "пожувати" між зустрічами — підійде граноловий батончик або маленька порція граноли з йогуртом. Якщо ж хочеться більшої ситості, то краще щось із білком і клітковиною — наприклад, мюслі з насінням і горіхами, і додати туди кефір або рослинний йогурт. Завжди ставте собі питання: "Чого я зараз хочу — ситості, енергії, чи просто солоденького?" І вибирайте з любов’ю до себе

          - наголосила нутриціолог.

          А от на питання щодо того, чи можна щодня вживати сухі сніданки, Дорі зазначила, що так, але тут варто робити різні варіанти.

          Один день — мюслі з кефіром, інший — вівсянка з фруктами, третій — омлет або тости. Харчування — це не тільки про калорії, це про задоволення й різноманітність. Якщо вам зручно і смачно мати сухий сніданок щодня — супер. Просто чергуйте види і дивіться, щоб була клітковина, жири, білки 

          - пояснила експерт.

          Кому варто обмежити сухі сніданки

          Сухі сніданки — це ок для всіх, просто різний контекст. Людям із дуже чутливим травленням чи сильними коливаннями глюкози — можливо, краще поєднувати їх із білком, щоб уникнути різких стрибків цукру 

          - зазначила нутриціолог.

          Також вона додала, що такий перекус також можна давати дітям. 

          Але якщо кожен день тільки солодка гранола або пластівці з молоком — організму може не вистачити інших нутрієнтів. Починати можна з 2–3 років — спокійно додавати до йогурту натуральні мюслі, робити домашню гранолу 

          - підкреслила Дорі.

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          Як зробити перекус з сухим сніданком більш поживним?

          Тут нутриціолог порадила просто додати до сухого сніданку:

          • білок (йогурт, грецький, кефір, рослинний йогурт);
            • клітковину (насіння льону, чіа, ягоди, яблуко);
              • корисні жири (горіхи, мигдаль, ложка тахіні).

                Так перекус буде не просто солодким моментом, а реально підтримає вас на кілька годин 

                - сказала експертка.

                Рецепт домашньої граноли від бодіпозитивного нутриціолога Дорі

                Інгредієнти:

                • 2 склянки вівсяних пластівців;
                  • 1/2 склянки горіхів (будь-яких);
                    • 1/4 склянки насіння (льон, соняшник, гарбуз);
                      • 2 ст. л. кокосової олії або оливкової;
                        • 2–3 ст. л. меду або кленового сиропу;
                          • дрібка солі, кориця.

                            Спосіб приготування

                            Крок 1

                            Змішайте всі вище вказані інгредієнти в однорідну суміш.

                            Крок 2

                            Поставте гранолу випікатися в духовій шафі при 160°C, приблизно на 25 хв. Не забувайте постійно перемішувати. 

                            "Зберігається тиждень, але зникає швидше",-пожартувала Дорі.

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                            Аліна Волянська

                            Аліна Волянська

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