Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Сухие завтраки давно стали для многих из нас привычным перекусом — они быстрые, удобные и кажутся идеальным вариантом, когда нужно поесть, но времени в обрез. Впрочем, действительно ли мюсли, гранола или хлопья могут быть частью здорового рациона? Или это все же хороший маркетинг, который может только навредить здоровью?

В этом журналист УНН разобрался с бодипозитивным нутрициологом Дори.

Сухие завтраки: польза или вред?

По словам Дори, сухие завтраки вполне могут быть частью рациона, из-за того, что это злаковые продукты. Впрочем, к ним важно подойти с пониманием.

Здесь все зависит от состава. Если вы выбираете хлопья или мюсли с коротким ингредиентным списком, без добавленного сахара, с орехами, семенами или сухофруктами — это будет питательно, дольше будет держать сытость и даст клетчатку - пояснила нутрициолог.

Однако, она пояснила, что если выбирать более сладкие варианты, например, гранолу с шоколадом, сиропом и карамелью — это тоже не является "плохим" вариантом.

Это просто уже больше об удовольствии, быстрый заряд энергии. И это тоже имеет место. Важно — осознанно и с учетом своих потребностей - добавила Дори.

На что обращать внимание в составе при выборе гранолы или мюсли?

Здесь Дори рекомендует обратить внимание на несколько вещей:

сахар — если это не батончик к кофе, лучше выбрать без добавленного сахара или с минимальным;

масла — идеально, если это оливковое, кокосовое или вообще без масла. Пальмовое — не катастрофа, но лучше минимизировать;

список ингредиентов — чем короче, тем легче вашему организму это усвоить;

белок и клетчатка — если есть семена, орехи, цельнозерновые злаки — отлично!

Но опять же — если вам хочется именно гранолы с шоколадом и арахисовой пастой, и это именно тот перекус, который сделает ваш день — это тоже абсолютно нормальный выбор - подчеркнула нутрициолог.

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"Фитнес"-хлопья — это маркетинг

По словам Дори, в целом большинство "фитнес" надписей — это маркетинг. Поэтому часто в красивых упаковках с привлекательными надписями могут быть обычные кукурузные хлопья с сахаром. Но все же есть и исключения — бренды, которые реально делают сбалансированный продукт.

Если ваша цель — стабильная энергия, сытость и забота о теле — лучше ориентироваться не на надпись, а на состав. И да, даже с целью похудения эти продукты можно есть — главное не идеальность, а стабильность в привычках - пояснила эксперт.

Что лучше выбирать для быстрого перекуса?

Когда мы говорим о перекусе, важно понять ваш запрос. Если вам просто нужно что-то "пожевать" между встречами — подойдет граноловый батончик или маленькая порция гранолы с йогуртом. Если же хочется большей сытости, то лучше что-то с белком и клетчаткой — например, мюсли с семенами и орехами, и добавить туда кефир или растительный йогурт. Всегда задавайте себе вопрос: "Чего я сейчас хочу — сытости, энергии, или просто сладенького?" И выбирайте с любовью к себе - подчеркнула нутрициолог.

А вот на вопрос о том, можно ли ежедневно употреблять сухие завтраки, Дори отметила, что да, но здесь стоит делать разные варианты.

Один день — мюсли с кефиром, другой — овсянка с фруктами, третий — омлет или тосты. Питание — это не только о калориях, это об удовольствии и разнообразии. Если вам удобно и вкусно иметь сухой завтрак каждый день — супер. Просто чередуйте виды и смотрите, чтобы была клетчатка, жиры, белки - пояснила эксперт.

Кому стоит ограничить сухие завтраки

Сухие завтраки — это ок для всех, просто разный контекст. Людям с очень чувствительным пищеварением или сильными колебаниями глюкозы — возможно, лучше сочетать их с белком, чтобы избежать резких скачков сахара - отметила нутрициолог.

Также она добавила, что такой перекус также можно давать детям.

Но если каждый день только сладкая гранола или хлопья с молоком — организму может не хватить других нутриентов. Начинать можно с 2–3 лет — спокойно добавлять к йогурту натуральные мюсли, делать домашнюю гранолу - подчеркнула Дори.

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Как сделать перекус с сухим завтраком более питательным?

Здесь нутрициолог посоветовала просто добавить к сухому завтраку:

белок (йогурт, греческий, кефир, растительный йогурт);

клетчатку (семена льна, чиа, ягоды, яблоко);

полезные жиры (орехи, миндаль, ложка тахини).

Так перекус будет не просто сладким моментом, а реально поддержит вас на несколько часов - сказала эксперт.

Рецепт домашней гранолы от бодипозитивного нутрициолога Дори

Ингредиенты:

2 стакана овсяных хлопьев;

1/2 стакана орехов (любых);

1/4 стакана семян (лен, подсолнечник, тыква);

2 ст. л. кокосового масла или оливкового;

2–3 ст. л. меда или кленового сиропа;

щепотка соли, корица.

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте все выше указанные ингредиенты в однородную смесь.

Шаг 2

Поставьте гранолу выпекаться в духовом шкафу при 160°C, примерно на 25 мин. Не забывайте постоянно перемешивать.

"Хранится неделю, но исчезает быстрее",-пошутила Дори.

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