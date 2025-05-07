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Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки
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Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

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Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Киев • УНН

 • 9538 просмотра

Нутрициолог Дори рассказала, как правильно выбирать сухие завтраки. Важно обращать внимание на состав: сахар, масла, список ингредиентов, содержание белка и клетчатки.

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Сухие завтраки давно стали для многих из нас привычным перекусом — они быстрые, удобные и кажутся идеальным вариантом, когда нужно поесть, но времени в обрез. Впрочем, действительно ли мюсли, гранола или хлопья могут быть частью здорового рациона? Или это все же хороший маркетинг, который может только навредить здоровью?

В этом журналист УНН разобрался с бодипозитивным нутрициологом Дори

Сухие завтраки: польза или вред?

По словам Дори, сухие завтраки вполне могут быть частью рациона, из-за того, что это злаковые продукты. Впрочем, к ним важно подойти с пониманием.

Здесь все зависит от состава. Если вы выбираете хлопья или мюсли с коротким ингредиентным списком, без добавленного сахара, с орехами, семенами или сухофруктами — это будет питательно, дольше будет держать сытость и даст клетчатку 

- пояснила нутрициолог.

Однако, она пояснила, что если выбирать более сладкие варианты, например, гранолу с шоколадом, сиропом и карамелью — это тоже не является "плохим" вариантом.

Это просто уже больше об удовольствии, быстрый заряд энергии. И это тоже имеет место. Важно — осознанно и с учетом своих потребностей

 - добавила Дори.

На что обращать внимание в составе при выборе гранолы или мюсли?

Здесь Дори рекомендует обратить внимание на несколько вещей:

  • сахар — если это не батончик к кофе, лучше выбрать без добавленного сахара или с минимальным;
    • масла — идеально, если это оливковое, кокосовое или вообще без масла. Пальмовое — не катастрофа, но лучше минимизировать;
      • список ингредиентов — чем короче, тем легче вашему организму это усвоить;
        • белок и клетчатка — если есть семена, орехи, цельнозерновые злаки — отлично!

          Но опять же — если вам хочется именно гранолы с шоколадом и арахисовой пастой, и это именно тот перекус, который сделает ваш день — это тоже абсолютно нормальный выбор 

          - подчеркнула нутрициолог.

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          "Фитнес"-хлопья — это маркетинг

          По словам Дори, в целом большинство "фитнес" надписей — это маркетинг. Поэтому часто в красивых упаковках  с привлекательными надписями могут быть обычные кукурузные хлопья с сахаром.  Но все же есть и исключения — бренды, которые реально делают сбалансированный продукт.

          Если ваша цель — стабильная энергия, сытость и забота о теле — лучше ориентироваться не на надпись, а на состав. И да, даже с целью похудения эти продукты можно есть — главное не идеальность, а стабильность в привычках

           - пояснила эксперт.

          Что лучше выбирать для быстрого перекуса?

          Когда мы говорим о перекусе, важно понять ваш запрос. Если вам просто нужно что-то "пожевать" между встречами — подойдет граноловый батончик или маленькая порция гранолы с йогуртом. Если же хочется большей сытости, то лучше что-то с белком и клетчаткой — например, мюсли с семенами и орехами, и добавить туда кефир или растительный йогурт. Всегда задавайте себе вопрос: "Чего я сейчас хочу — сытости, энергии, или просто сладенького?" И выбирайте с любовью к себе

          - подчеркнула нутрициолог.

          А вот на вопрос о том, можно ли ежедневно употреблять сухие завтраки, Дори отметила, что да, но здесь стоит делать разные варианты.

          Один день — мюсли с кефиром, другой — овсянка с фруктами, третий — омлет или тосты. Питание — это не только о калориях, это об удовольствии и разнообразии. Если вам удобно и вкусно иметь сухой завтрак каждый день — супер. Просто чередуйте виды и смотрите, чтобы была клетчатка, жиры, белки 

          - пояснила эксперт.

          Кому стоит ограничить сухие завтраки

          Сухие завтраки — это ок для всех, просто разный контекст. Людям с очень чувствительным пищеварением или сильными колебаниями глюкозы — возможно, лучше сочетать их с белком, чтобы избежать резких скачков сахара 

          - отметила нутрициолог.

          Также она добавила, что такой перекус также можно давать детям. 

          Но если каждый день только сладкая гранола или хлопья с молоком — организму может не хватить других нутриентов. Начинать можно с 2–3 лет — спокойно добавлять к йогурту натуральные мюсли, делать домашнюю гранолу 

          - подчеркнула Дори.

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          Как сделать перекус с сухим завтраком более питательным?

          Здесь нутрициолог посоветовала просто добавить к сухому завтраку:

          • белок (йогурт, греческий, кефир, растительный йогурт);
            • клетчатку (семена льна, чиа, ягоды, яблоко);
              • полезные жиры (орехи, миндаль, ложка тахини).

                Так перекус будет не просто сладким моментом, а реально поддержит вас на несколько часов 

                - сказала эксперт.

                Рецепт домашней гранолы от бодипозитивного нутрициолога Дори

                Ингредиенты:

                • 2 стакана овсяных хлопьев;
                  • 1/2 стакана орехов (любых);
                    • 1/4 стакана семян (лен, подсолнечник, тыква);
                      • 2 ст. л. кокосового масла или оливкового;
                        • 2–3 ст. л. меда или кленового сиропа;
                          • щепотка соли, корица.

                            Способ приготовления

                            Шаг 1

                            Смешайте все выше указанные ингредиенты в однородную смесь.

                            Шаг 2

                            Поставьте гранолу выпекаться в духовом шкафу при 160°C, примерно на 25 мин. Не забывайте постоянно перемешивать. 

                            "Хранится неделю, но исчезает быстрее",-пошутила Дори.

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                            Алина Волянская

                            Алина Волянская

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