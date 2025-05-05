Что приготовить из творожного сыра: вкусные идеи на каждый день

Творожный сыр - это один из самых распространенных ингредиентов в блюдах украинской кухни. Из него делают начинку для вареников или же сырники, но на самом деле из творога можно приготовить еще множество интересных блюд. Он прекрасно подходит как для сладких, так и соленых блюд - завтраков, десертов, перекусов, выпечки.

УНН собрал 5 вкусных и простых в приготовлении рецептов, которые обязательно стоит попробовать дома.

Блины с сыром и медом-лимоном

Ингредиенты:

6 яиц;

500 г творожного сыра;

2 ст. л. меда;

2 ст. л. сливочного масла;

2 ч. л. ванилина;

1 ч. л. лимонной цедры;

1½ стакана пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч.л. пищевой соды;

½ ч.л. соли;

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Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте яйца, сыр, мед, масло, ваниль и цедру. Добавьте муку, разрыхлитель, соду и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 2

Вылейте около 1/4 стакана теста на горячую, слегка смазанную маслом сковороду. Готовьте на среднем огне около 2 минут. Перевернуть блины необходимо, когда на тесте начнут появляться пузырьки. Готовьте еще 2 минуты или пока обе стороны не станут коричневыми. Подавайте теплыми с кленовым сиропом или ягодами.

Боул с творогом

Ингредиенты:

¾ стакана обезжиренного творожного сыра;

¾ стакана свежей малины, черники и/или ежевики;

¼ стакана очищенного и нарезанного киви;

¼ стакана гранолы;

2 ст. л. нарезанных сушеных абрикосов;

1 ч. л. семян чиа.

Способ приготовления:

В широкую неглубокую миску выложите сыр. Сверху выложите фрукты, гранулу и посыпьте семена чиа.

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Лаймовый чизкейк

Ингредиенты:

1 стакан измельченных крекеров;

¼ стакана растопленного сливочного масла;

1 ч.л. сахара;

1 пакетик смеси для приготовления желе со вкусом лайма (или можно любой другой вкус);

¾ стакана кипятка;

1 ½ стакана творожного сыра;

200 г сливочного сыра;

лайм для украшения.

Способ приготовления

Шаг 1

В небольшой миске смешайте крекеры, масло и сахар. Выложите смесь на дно квадратной формы для выпечки и поставьте в холодильник остыть.

Шаг 2

В большой миске смешайте смесь желе и кипяток. Размешивайте, пока желатин не растворится. Отставьте в сторону.

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Шаг 3

С помощью блендера соедините творожный и сливочный сыр. Далее влейте 1/2 стакана сырной смеси в желатиновую смесь. Добавьте оставшуюся сырную смесь и взбейте до однородной массы. Выложите начинку поверх смеси из крекеров.

Шаг 4

Накройте десерт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 8-24 часа.

Шаг 5

Порежьте на квадратные кусочки и украсьте лаймом.

Творожные вафли

Ингредиенты:

700 г творожного сыра;

1 стакан пшеничной муки;

½ стакана цельнозерновой муки;

2 ст.л. сахара;

1 ст. л. разрыхлителя;

½ стакана молока;

3 яичных белка;

¼ стакана арахисового масла;

¼ стакана подсолнечного масла;

свежая черника (по желанию);

мед или кленовый сироп (по желанию).

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Способ приготовления

Шаг 1

Блендером измельчите творожный сыр до кремовой массы.

Шаг 2

Отложите 1½ стакана взбитого сыра. Переложите остальной взбитый сыр в герметичный контейнер.

Шаг 3

В средней миске смешайте муку двух видов, сахар, разрыхлитель и соль.

Шаг 4

В другой миске взбейте 1½ стакана взбитого сыра, молоко, яичные белки, арахисовое масло и масло.

Шаг 5

Добавьте в мучную смесь и хорошо перемешайте.

Шаг 6

Выложите тесто в предварительно разогретую, слегка смазанную маслом вафельницу. Закройте крышку и жарьте вафлю до готовности.

Шаг 7

Подавайте с дополнительной порцией взбитого сыра. По желанию украсьте черникой и полейте медом.

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Сырные лепешки

Ингредиенты:

1 стакан творожного сыра;

2 яйца;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. сушеного лука;

1½ ч. л. итальянской приправы

Способ приготовления

Шаг 1

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Шаг 2

Вылейте тесто в форму для выпечки размером ¼, застеленную пергаментной бумагой.

Шаг 3

Выпекайте лепешки 35 минут при температуре 170°C.