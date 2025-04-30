Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

Обед должен быть не просто питательным, но и настоящим наслаждением для ваших вкусовых рецепторов. И особую роль в этом может сыграть сыр. Тягучий, нежный, пикантный или сливочный — он может превратить простое блюдо в произведение искусства.

УНН собрал 5 простых и вкусных рецептов на обед с добавлением сыра.

Яичная запеканка с беконом и сыром

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла;

1 луковица;

свежемолотый черный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

3 зубчика чеснока;

12 крупных яиц;

3/4 стакана сметаны;

2 ч. л. дижонской горчицы;

4 унции сыра Гауда;

петрушка — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

2/3 стакана сыра пармезан;

8 ломтиков копченой ветчины.

Как приготовить

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 2

Разогрейте на сковороде масло и добавьте лук, перец и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока лук не подзолотится. Добавьте чеснок и готовьте, часто помешивая, около 1 минуты.

Шаг 3

Тем временем взбейте яйца, сметану, горчицу и соль в большой миске. Добавьте тертый Гауду, зеленый лук, петрушку и 1/3 стакана пармезана.

Шаг 4

Вылейте яичную смесь к луковой и положите сверху ветчину. Готовьте, осторожно помешивая 3-4 минуты. Добавьте оставшийся пармезан.

Шаг 5

Выпекайте запеканку, около 10 минут. Затем выньте из духовки и дайте остыть в течение 5 минут. Посыпьте сверху зеленым луком и петрушкой.

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Сэндвичи с беконом и сыром

Ингредиенты:

8 ломтиков бекона;

1 стакан тертого сыра чеддер;

60 г размягченного сливочного сыра;

1/4 стакана измельченного болгарского перца;

1/2 ч. л. острого перца;

1/4 ч.л. сушеного лука;

6 ст.л. майонеза;

листья базилика — по вкусу;

8 ломтиков хлеба;

8 ломтиков помидора.

Как приготовить

Шаг 1

Поджарьте бекон на среднем огне до хрустящей корочки, около 8 минут.

Шаг 2

Тем временем в миске среднего размера смешайте чеддер, сливочный сыр, болгарский перец, острый перец, сушеный лук и 2 столовые ложки майонеза до однородной массы.

Шаг 3

Намажьте майонезом ломтики хлеба. Далее равномерно намажьте их смесью чеддера. Сверху положите базилик, 2 ломтика бекона, 2 ломтика помидора и еще базилик. Сверху положите ломтики хлеба, также смазанные майонезом.

Шаг 4

Обжарьте сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны. Разрежьте пополам и подавайте.

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Сырная паста в духовке

Ингредиенты:

1 упаковка пасты;

1 головка брокколи;

500 г итальянской колбасы;

2 стакана томатного соуса;

100 г сливочного сыра;

соль — по вкусу;

50 г тертого сыра пармезан.

Как приготовить

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C. Отварите пасту в щедро подсоленной воде, а затем добавьте брокколи в последние 2 минуты приготовления.

Шаг 2

Обжарьте колбасу на среднем огне, часто помешивая, пока она не прожарится (около 10 минут).

Шаг 3

Добавьте колбасу, томатный соус, сливочный сыр и соль в смесь пасты в кастрюле, перемешайте. Переложите смесь в сковороду и посыпьте сыром. Выпекайте до золотистого цвета, 15-18 минут.

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Пицца-круассаны

Ингредиенты:

½ упаковки замороженного слоеного теста;

3 столовые ложки томатного соуса;

100 г твердого сыра;

¼ стакана ломтиков пепперони;

1 большое яйцо;

¼ чайной ложки сушеного орегано.

Как приготовить

Шаг 1

Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень пергаментной бумагой.

Шаг 2

Разрежьте лист слоеного теста на 6 треугольников. Сверху на каждый треугольник равномерно выложите томатный соус, сыр и пепперони.

Шаг 3

Начиная с самого широкого конца, скатайте треугольники и положите их кончиками вниз на застеленный бумагой для выпечки противень.

Шаг 4

Смажьте тесто яйцом и равномерно посыпьте орегано.

Шаг 5

Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 40 минут.

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Сыро-макаронная запеканка

Ингредиенты:

340 г пасты;

2 столовые ложки масла;

¼ стакана пшеничной муки;

4 стакана молока;

200 г тертого сыра Чеддер;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

соль — по вкусу;

½ чайной ложки свежемолотого черного перца;

1/4 ч. л. острого перца;

6 тонких ломтиков сыра Мюнстер.

Как приготовить

Шаг 1

Отварите пасту.

Шаг 2

Растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и молоко, постоянно помешивая, в течение 2 минут. Медленно влейте молоко, помешивая. Готовьте, периодически помешивая, пока соус не закипит, а затем слегка не загустеет, 6-8 минут. Снимите с огня.

Шаг 3

Добавьте сыр Чеддер-Джек, горчицу, соль, перец и острый перец. Перемешайте, чтобы сыр расплавился. Добавьте пасту.

Шаг 4

Переложите пасту в смазанную маслом форму для выпечки. Остудите в течение 30 минут.

Шаг 5

Выпекайте при температуре 200°C до золотистого цвета 25-35 минут.

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