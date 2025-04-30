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Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

Киев • УНН

 • 5090 просмотра

Откройте для себя 5 простых рецептов обедов с сыром: запеканки, сэндвичи, паста и пицца-круассаны. Легкость приготовления и отличный вкус гарантированы!

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

Обед должен быть не просто питательным, но и настоящим наслаждением для ваших вкусовых рецепторов. И особую роль в этом может сыграть сыр. Тягучий, нежный, пикантный или сливочный — он может превратить простое блюдо в произведение искусства.  

УНН собрал 5 простых и вкусных рецептов на обед с добавлением сыра.  

Яичная запеканка с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла;
    • 1 луковица;
      • свежемолотый черный перец — по вкусу;
        • соль — по вкусу;
          • 3 зубчика чеснока;
            • 12 крупных яиц;
              • 3/4 стакана сметаны;
                • 2 ч. л. дижонской горчицы;
                  • 4 унции сыра Гауда;
                    • петрушка — по вкусу;  
                      • зеленый лук — по вкусу;
                        • 2/3 стакана сыра пармезан;
                          • 8 ломтиков копченой ветчины.

                            Как приготовить  

                            Шаг 1

                            Разогрейте духовку до 180°C.  

                            Шаг 2

                            Разогрейте на сковороде масло и добавьте лук, перец и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока лук не подзолотится. Добавьте чеснок и готовьте, часто помешивая, около 1 минуты.

                            Шаг 3

                            Тем временем взбейте яйца, сметану, горчицу и соль в большой миске. Добавьте тертый Гауду, зеленый лук, петрушку и 1/3 стакана пармезана.

                            Шаг 4

                            Вылейте яичную смесь к луковой и положите сверху ветчину. Готовьте, осторожно помешивая 3-4 минуты. Добавьте оставшийся пармезан.

                            Шаг 5

                            Выпекайте запеканку, около 10 минут. Затем выньте из духовки и дайте остыть в течение 5 минут. Посыпьте сверху зеленым луком и петрушкой.  

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                            Сэндвичи с беконом и сыром

                            Ингредиенты:

                            • 8 ломтиков бекона;
                              • 1 стакан тертого сыра чеддер;
                                • 60 г размягченного сливочного сыра;
                                  • 1/4 стакана измельченного болгарского перца;
                                    • 1/2 ч. л. острого перца;
                                      • 1/4 ч.л. сушеного лука;
                                        • 6 ст.л. майонеза;
                                          • листья базилика — по вкусу;
                                            • 8 ломтиков хлеба;
                                              • 8 ломтиков помидора.

                                                Как приготовить  

                                                Шаг 1

                                                Поджарьте бекон на среднем огне до хрустящей корочки, около 8 минут.

                                                Шаг 2

                                                Тем временем в миске среднего размера смешайте чеддер, сливочный сыр, болгарский перец, острый перец, сушеный лук и 2 столовые ложки майонеза до однородной массы.

                                                Шаг 3

                                                Намажьте майонезом ломтики хлеба. Далее равномерно намажьте их смесью чеддера. Сверху положите базилик, 2 ломтика бекона, 2 ломтика помидора и еще базилик. Сверху положите ломтики хлеба, также смазанные майонезом.

                                                Шаг 4

                                                Обжарьте сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны. Разрежьте пополам и подавайте.

                                                Читайте также: Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака

                                                Сырная паста в духовке  

                                                Ингредиенты:

                                                • 1 упаковка пасты;
                                                  • 1 головка брокколи;
                                                    • 500 г итальянской колбасы;
                                                      • 2 стакана томатного соуса;  
                                                        • 100 г сливочного сыра;
                                                          • соль — по вкусу;
                                                            • 50 г тертого сыра пармезан.

                                                              Как приготовить  

                                                              Шаг 1

                                                              Разогрейте духовку до 180°C. Отварите пасту в щедро подсоленной воде, а затем добавьте брокколи в последние 2 минуты приготовления.  

                                                              Шаг 2

                                                              Обжарьте колбасу на среднем огне, часто помешивая, пока она не прожарится (около 10 минут).

                                                              Шаг 3

                                                              Добавьте колбасу, томатный соус, сливочный сыр и соль в смесь пасты в кастрюле, перемешайте. Переложите смесь в сковороду и посыпьте сыром. Выпекайте до золотистого цвета, 15-18 минут.

                                                              14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью10.03.25, 11:54 • 141580 просмотров

                                                              Пицца-круассаны

                                                              Ингредиенты:

                                                              ½ упаковки замороженного слоеного теста;

                                                              3 столовые ложки томатного соуса;

                                                              100 г твердого сыра;

                                                              ¼ стакана ломтиков пепперони;

                                                              1 большое яйцо;

                                                              ¼ чайной ложки сушеного орегано.

                                                              Как приготовить  

                                                              Шаг 1

                                                              Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень пергаментной бумагой.

                                                              Шаг 2

                                                              Разрежьте лист слоеного теста на 6 треугольников. Сверху на каждый треугольник равномерно выложите томатный соус, сыр и пепперони.

                                                              Шаг 3

                                                              Начиная с самого широкого конца, скатайте треугольники и положите их кончиками вниз на застеленный бумагой для выпечки противень.

                                                              Шаг 4

                                                              Смажьте тесто яйцом и равномерно посыпьте орегано.

                                                              Шаг 5

                                                              Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 40 минут.  

                                                              День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей04.12.24, 14:11 • 104646 просмотров

                                                              Сыро-макаронная запеканка  

                                                              Ингредиенты:

                                                              • 340 г пасты;
                                                                • 2 столовые ложки масла;
                                                                  • ¼ стакана пшеничной муки;
                                                                    • 4 стакана молока;
                                                                      • 200 г тертого сыра Чеддер;
                                                                        • 1 столовая ложка дижонской горчицы;
                                                                          • соль — по вкусу;
                                                                            • ½ чайной ложки свежемолотого черного перца;
                                                                              • 1/4 ч. л. острого перца;
                                                                                • 6 тонких ломтиков сыра Мюнстер.

                                                                                  Как приготовить

                                                                                  Шаг 1

                                                                                  Отварите пасту.

                                                                                  Шаг 2

                                                                                  Растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и молоко, постоянно помешивая, в течение 2 минут. Медленно влейте молоко, помешивая. Готовьте, периодически помешивая, пока соус не закипит, а затем слегка не загустеет, 6-8 минут. Снимите с огня.

                                                                                  Шаг 3

                                                                                  Добавьте сыр Чеддер-Джек, горчицу, соль, перец и острый перец. Перемешайте, чтобы сыр расплавился. Добавьте пасту.

                                                                                  Шаг 4

                                                                                  Переложите пасту в смазанную маслом форму для выпечки. Остудите в течение 30 минут.  

                                                                                  Шаг 5

                                                                                  Выпекайте при температуре 200°C до золотистого цвета 25-35 минут.

                                                                                  Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире18.11.24, 15:47 • 107318 просмотров

                                                                                  Алина Волянская

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