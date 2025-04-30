Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома
Киев • УНН
Откройте для себя 5 простых рецептов обедов с сыром: запеканки, сэндвичи, паста и пицца-круассаны. Легкость приготовления и отличный вкус гарантированы!
Обед должен быть не просто питательным, но и настоящим наслаждением для ваших вкусовых рецепторов. И особую роль в этом может сыграть сыр. Тягучий, нежный, пикантный или сливочный — он может превратить простое блюдо в произведение искусства.
УНН собрал 5 простых и вкусных рецептов на обед с добавлением сыра.
Яичная запеканка с беконом и сыром
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 луковица;
- свежемолотый черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- 3 зубчика чеснока;
- 12 крупных яиц;
- 3/4 стакана сметаны;
- 2 ч. л. дижонской горчицы;
- 4 унции сыра Гауда;
- петрушка — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- 2/3 стакана сыра пармезан;
- 8 ломтиков копченой ветчины.
Как приготовить
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 2
Разогрейте на сковороде масло и добавьте лук, перец и соль. Готовьте, периодически помешивая, пока лук не подзолотится. Добавьте чеснок и готовьте, часто помешивая, около 1 минуты.
Шаг 3
Тем временем взбейте яйца, сметану, горчицу и соль в большой миске. Добавьте тертый Гауду, зеленый лук, петрушку и 1/3 стакана пармезана.
Шаг 4
Вылейте яичную смесь к луковой и положите сверху ветчину. Готовьте, осторожно помешивая 3-4 минуты. Добавьте оставшийся пармезан.
Шаг 5
Выпекайте запеканку, около 10 минут. Затем выньте из духовки и дайте остыть в течение 5 минут. Посыпьте сверху зеленым луком и петрушкой.
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Сэндвичи с беконом и сыром
Ингредиенты:
- 8 ломтиков бекона;
- 1 стакан тертого сыра чеддер;
- 60 г размягченного сливочного сыра;
- 1/4 стакана измельченного болгарского перца;
- 1/2 ч. л. острого перца;
- 1/4 ч.л. сушеного лука;
- 6 ст.л. майонеза;
- листья базилика — по вкусу;
- 8 ломтиков хлеба;
- 8 ломтиков помидора.
Как приготовить
Шаг 1
Поджарьте бекон на среднем огне до хрустящей корочки, около 8 минут.
Шаг 2
Тем временем в миске среднего размера смешайте чеддер, сливочный сыр, болгарский перец, острый перец, сушеный лук и 2 столовые ложки майонеза до однородной массы.
Шаг 3
Намажьте майонезом ломтики хлеба. Далее равномерно намажьте их смесью чеддера. Сверху положите базилик, 2 ломтика бекона, 2 ломтика помидора и еще базилик. Сверху положите ломтики хлеба, также смазанные майонезом.
Шаг 4
Обжарьте сэндвичи до золотисто-коричневого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны. Разрежьте пополам и подавайте.
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Сырная паста в духовке
Ингредиенты:
- 1 упаковка пасты;
- 1 головка брокколи;
- 500 г итальянской колбасы;
- 2 стакана томатного соуса;
- 100 г сливочного сыра;
- соль — по вкусу;
- 50 г тертого сыра пармезан.
Как приготовить
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180°C. Отварите пасту в щедро подсоленной воде, а затем добавьте брокколи в последние 2 минуты приготовления.
Шаг 2
Обжарьте колбасу на среднем огне, часто помешивая, пока она не прожарится (около 10 минут).
Шаг 3
Добавьте колбасу, томатный соус, сливочный сыр и соль в смесь пасты в кастрюле, перемешайте. Переложите смесь в сковороду и посыпьте сыром. Выпекайте до золотистого цвета, 15-18 минут.
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Пицца-круассаны
Ингредиенты:
½ упаковки замороженного слоеного теста;
3 столовые ложки томатного соуса;
100 г твердого сыра;
¼ стакана ломтиков пепперони;
1 большое яйцо;
¼ чайной ложки сушеного орегано.
Как приготовить
Шаг 1
Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень пергаментной бумагой.
Шаг 2
Разрежьте лист слоеного теста на 6 треугольников. Сверху на каждый треугольник равномерно выложите томатный соус, сыр и пепперони.
Шаг 3
Начиная с самого широкого конца, скатайте треугольники и положите их кончиками вниз на застеленный бумагой для выпечки противень.
Шаг 4
Смажьте тесто яйцом и равномерно посыпьте орегано.
Шаг 5
Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 40 минут.
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Сыро-макаронная запеканка
Ингредиенты:
- 340 г пасты;
- 2 столовые ложки масла;
- ¼ стакана пшеничной муки;
- 4 стакана молока;
- 200 г тертого сыра Чеддер;
- 1 столовая ложка дижонской горчицы;
- соль — по вкусу;
- ½ чайной ложки свежемолотого черного перца;
- 1/4 ч. л. острого перца;
- 6 тонких ломтиков сыра Мюнстер.
Как приготовить
Шаг 1
Отварите пасту.
Шаг 2
Растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и молоко, постоянно помешивая, в течение 2 минут. Медленно влейте молоко, помешивая. Готовьте, периодически помешивая, пока соус не закипит, а затем слегка не загустеет, 6-8 минут. Снимите с огня.
Шаг 3
Добавьте сыр Чеддер-Джек, горчицу, соль, перец и острый перец. Перемешайте, чтобы сыр расплавился. Добавьте пасту.
Шаг 4
Переложите пасту в смазанную маслом форму для выпечки. Остудите в течение 30 минут.
Шаг 5
Выпекайте при температуре 200°C до золотистого цвета 25-35 минут.
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