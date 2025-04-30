Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома
Київ • УНН
Відкрийте для себе 5 простих рецептів обідів з сиром: запіканки, сендвічі, паста та піца-круасани. Легкість приготування та чудовий смак гарантовано!
Обід має бути не просто поживним, а й справжньою насолодою для ваших смакових рецепторів. І особливу роль в цьому може відіграти сир. Тягучий, ніжний, пікантний чи вершковий — він може перетворити просту страву на витвір мистецтва.
УНН зібрав 5 простих та смачних рецептів на обід з додаванням сиру.
Яєчна запіканка з беконом і сиром
Інгредієнти:
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 цибулина;
- свіжомелений чорний перець — за смаком;
- сіль — за смаком;
- 3 зубчики часнику;
- 12 великих яєць;
- 3/4 склянки сметани;
- 2 ч. л. діжонської гірчиці;
- 4 унції сиру Гауда;
- петрушка — за смаком;
- зелена цибуля — за смаком;
- 2/3 склянки сиру пармезан;
- 8 шматочків копченої шинки.
Як приготувати
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 2
Розігрійте на сковороді олію і додайте цибулю, перець і сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не підзолотиться. Додайте часник і готуйте, часто помішуючи, близько 1 хвилини.
Крок 3
Тим часом збийте яйця, сметану, гірчицю і сіль у великій мисці. Додайте натертий Гауду, зелену цибулю, петрушку і 1/3 склянки пармезану.
Крок 4
Вилийте яєчну суміш до цибулевої і покладіть зверху шинку. Готуйте, обережно помішуючи 3-4 хвилини. Додайте решту пармезану, що залишилася.
Крок 5
Випікайте запіканку, близько 10 хвилин. Потім вийміть із духовки і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Посипте зверху зеленою цибулею і петрушкою.
5 квітня - Міжнародний день супу: рецепти, які варто спробувати кожному 05.04.25, 07:00 • 422879 переглядiв
Сендвічі з беконом та сиром
Інгредієнти:
- 8 скибочок бекону;
- 1 склянка тертого сиру чеддер;
- 60 г розм'якшеного вершкового сиру;
- 1/4 склянки подрібненого болгарського перцю;
- 1/2 ч. л. гострого перцю;
- 1/4 ч.л. сушеної цибулі;
- 6 ст.л. майонезу;
- листя базиліка — за смаком;
- 8 скибочок хліба;
- 8 скибочок помідора.
Як приготувати
Крок 1
Підсмажте бекон на середньому вогні до хрусткої скоринки, близько 8 хвилин.
Крок 2
Тим часом у мисці середнього розміру змішайте чеддер, вершковий сир, болгарський перець, гострий перець, сушену цибулю і 2 столові ложки майонезу до однорідної маси.
Крок 3
Намажте майонезом скибочки хліба. Далі рівномірно намажте їх сумішшю чеддера. Зверху покладіть базилік, 2 скибочки бекону, 2 скибочки помідора і ще базилік. Зверху покладіть скибочки хліба, також змащені майонезом.
Крок 4
Обсмажте сендвічі до золотисто-коричневого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку. Розріжте навпіл і подавайте.
Читайте також: Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку
Сирна паста в духовці
Інгредієнти:
- 1 упаковка пасти;
- 1 головка броколі;
- 500 г італійської ковбаси;
- 2 склянки томатного соусу;
- 100 г вершкового сиру;
- сіль — за смаком;
- 50 г тертого сиру пармезан.
Як приготувати
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C. Відваріть пасту в щедро підсоленій воді, а потім додайте броколі в останні 2 хвилини приготування.
Крок 2
Обсмажте ковбасу на середньому вогні, часто помішуючи доки вона не просмажаться (близько 10 хвилин).
Крок 3
Додайте ковбасу, томатний соус, вершковий сир і сіль у суміш пасти в каструлі, перемішайте. Перекладіть суміш у сковороду та посипте сиром. Випікайте до золотистого кольору, 15-18 хвилин.
14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю10.03.25, 11:54 • 141580 переглядiв
Піца-круасани
Інгредієнти:
½ упаковки замороженого листкового тіста;
3 столові ложки томатно соусу;
100 г твердого сиру;
¼ склянки скибочок пепероні;
1 велике яйце;
¼ чайної ложки сушеного орегано.
Як приготувати
Крок 1
Розігрійте духовку до 160°C і застеліть деко пергаментним папером.
Крок 2
Розріжте лист листкового тіста на 6 трикутників. Зверху на кожен трикутник рівномірно викладіть томатний соус, сир і пепероні.
Крок 3
Починаючи з найширшого кінця, скачайте трикутники і покладіть їх кінчиками вниз на застелене папером для випічки деко.
Крок 4
Змастіть тісто яйцем і рівномірно посипте орегано.
Крок 5
Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, близько 40 хвилин.
День печива: 3 смачних рецепти домашніх смаколиків04.12.24, 14:11 • 104646 переглядiв
Сирно-макаронна запіканка
Інгредієнти:
- 340 г пасти;
- 2 столові ложки олії;
- ¼ склянки пшеничного борошна;
- 4 склянки молока;
- 200 г тертого сиру Чеддер;
- 1 столова ложка діжонської гірчиці;
- сіль — за смаком;
- ½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
- 1/4 ч. л. гострого перцю;
- 6 тонких скибочок сиру Мюнстер.
Як приготувати
Крок 1
Відваріть пасту.
Крок 2
Розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і молоко, постійно помішуючи, протягом 2 хвилин. Повільно влийте молоко, помішуючи. Готуйте, періодично помішуючи, поки соус не закипить, а потім злегка не загусне, 6-8 хвилин. Зніміть із вогню.
Крок 3
Додайте сир Чеддер-Джек, гірчицю, сіль, перець і гострий перець. Перемішайте, щоб сир розплавився. Додайте пасту.
Крок 4
Перекладіть пасту у змащену олією форму для випічки. Остудіть протягом 30 хвилин.
Крок 5
Випікайте за температури 200°C до золотистого кольору 25-35 хвилин.
Португальський сир з овечого молока визнали найкращим у світі18.11.24, 15:47 • 107318 переглядiв