Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

Обід має бути не просто поживним, а й справжньою насолодою для ваших смакових рецепторів. І особливу роль в цьому може відіграти сир. Тягучий, ніжний, пікантний чи вершковий — він може перетворити просту страву на витвір мистецтва.

УНН зібрав 5 простих та смачних рецептів на обід з додаванням сиру.

Яєчна запіканка з беконом і сиром

Інгредієнти:

2 ст. л. оливкової олії;

1 цибулина;

свіжомелений чорний перець — за смаком;

сіль — за смаком;

3 зубчики часнику;

12 великих яєць;

3/4 склянки сметани;

2 ч. л. діжонської гірчиці;

4 унції сиру Гауда;

петрушка — за смаком;

зелена цибуля — за смаком;

2/3 склянки сиру пармезан;

8 шматочків копченої шинки.

Як приготувати

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 2

Розігрійте на сковороді олію і додайте цибулю, перець і сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не підзолотиться. Додайте часник і готуйте, часто помішуючи, близько 1 хвилини.

Крок 3

Тим часом збийте яйця, сметану, гірчицю і сіль у великій мисці. Додайте натертий Гауду, зелену цибулю, петрушку і 1/3 склянки пармезану.

Крок 4

Вилийте яєчну суміш до цибулевої і покладіть зверху шинку. Готуйте, обережно помішуючи 3-4 хвилини. Додайте решту пармезану, що залишилася.

Крок 5

Випікайте запіканку, близько 10 хвилин. Потім вийміть із духовки і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Посипте зверху зеленою цибулею і петрушкою.

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Сендвічі з беконом та сиром

Інгредієнти:

8 скибочок бекону;

1 склянка тертого сиру чеддер;

60 г розм'якшеного вершкового сиру;

1/4 склянки подрібненого болгарського перцю;

1/2 ч. л. гострого перцю;

1/4 ч.л. сушеної цибулі;

6 ст.л. майонезу;

листя базиліка — за смаком;

8 скибочок хліба;

8 скибочок помідора.

Як приготувати

Крок 1

Підсмажте бекон на середньому вогні до хрусткої скоринки, близько 8 хвилин.

Крок 2

Тим часом у мисці середнього розміру змішайте чеддер, вершковий сир, болгарський перець, гострий перець, сушену цибулю і 2 столові ложки майонезу до однорідної маси.

Крок 3

Намажте майонезом скибочки хліба. Далі рівномірно намажте їх сумішшю чеддера. Зверху покладіть базилік, 2 скибочки бекону, 2 скибочки помідора і ще базилік. Зверху покладіть скибочки хліба, також змащені майонезом.

Крок 4

Обсмажте сендвічі до золотисто-коричневого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку. Розріжте навпіл і подавайте.

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Сирна паста в духовці

Інгредієнти:

1 упаковка пасти;

1 головка броколі;

500 г італійської ковбаси;

2 склянки томатного соусу;

100 г вершкового сиру;

сіль — за смаком;

50 г тертого сиру пармезан.

Як приготувати

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C. Відваріть пасту в щедро підсоленій воді, а потім додайте броколі в останні 2 хвилини приготування.

Крок 2

Обсмажте ковбасу на середньому вогні, часто помішуючи доки вона не просмажаться (близько 10 хвилин).

Крок 3

Додайте ковбасу, томатний соус, вершковий сир і сіль у суміш пасти в каструлі, перемішайте. Перекладіть суміш у сковороду та посипте сиром. Випікайте до золотистого кольору, 15-18 хвилин.

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Піца-круасани

Інгредієнти:

½ упаковки замороженого листкового тіста;

3 столові ложки томатно соусу;

100 г твердого сиру;

¼ склянки скибочок пепероні;

1 велике яйце;

¼ чайної ложки сушеного орегано.

Як приготувати

Крок 1

Розігрійте духовку до 160°C і застеліть деко пергаментним папером.

Крок 2

Розріжте лист листкового тіста на 6 трикутників. Зверху на кожен трикутник рівномірно викладіть томатний соус, сир і пепероні.

Крок 3

Починаючи з найширшого кінця, скачайте трикутники і покладіть їх кінчиками вниз на застелене папером для випічки деко.

Крок 4

Змастіть тісто яйцем і рівномірно посипте орегано.

Крок 5

Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, близько 40 хвилин.

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Сирно-макаронна запіканка

Інгредієнти:

340 г пасти;

2 столові ложки олії;

¼ склянки пшеничного борошна;

4 склянки молока;

200 г тертого сиру Чеддер;

1 столова ложка діжонської гірчиці;

сіль — за смаком;

½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

1/4 ч. л. гострого перцю;

6 тонких скибочок сиру Мюнстер.

Як приготувати

Крок 1

Відваріть пасту.

Крок 2

Розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і молоко, постійно помішуючи, протягом 2 хвилин. Повільно влийте молоко, помішуючи. Готуйте, періодично помішуючи, поки соус не закипить, а потім злегка не загусне, 6-8 хвилин. Зніміть із вогню.

Крок 3

Додайте сир Чеддер-Джек, гірчицю, сіль, перець і гострий перець. Перемішайте, щоб сир розплавився. Додайте пасту.

Крок 4

Перекладіть пасту у змащену олією форму для випічки. Остудіть протягом 30 хвилин.

Крок 5

Випікайте за температури 200°C до золотистого кольору 25-35 хвилин.

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