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Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

Київ • УНН

 • 7334 перегляди

Відкрийте для себе 5 простих рецептів обідів з сиром: запіканки, сендвічі, паста та піца-круасани. Легкість приготування та чудовий смак гарантовано!

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

Обід має бути не просто поживним, а й справжньою насолодою для ваших смакових рецепторів. І особливу роль в цьому може відіграти сир. Тягучий, ніжний, пікантний чи вершковий — він може перетворити просту страву на витвір мистецтва. 

УНН зібрав 5 простих та смачних рецептів на обід з додаванням сиру. 

Яєчна запіканка з беконом і сиром

Інгредієнти:

  • 2 ст. л. оливкової олії;
    • 1 цибулина;
      • свіжомелений чорний перець — за смаком;
        • сіль — за смаком;
          • 3 зубчики часнику;
            • 12 великих яєць;
              • 3/4 склянки сметани;
                • 2 ч. л. діжонської гірчиці;
                  • 4 унції сиру Гауда;
                    • петрушка — за смаком; 
                      • зелена цибуля — за смаком;
                        • 2/3 склянки сиру пармезан;
                          • 8 шматочків копченої шинки.

                            Як приготувати 

                            Крок 1

                            Розігрійте духовку до 180°C. 

                            Крок 2

                            Розігрійте на сковороді олію і додайте цибулю, перець і сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не підзолотиться. Додайте часник і готуйте, часто помішуючи, близько 1 хвилини.

                            Крок 3

                            Тим часом збийте яйця, сметану, гірчицю і сіль у великій мисці. Додайте натертий Гауду, зелену цибулю, петрушку і 1/3 склянки пармезану.

                            Крок 4

                            Вилийте яєчну суміш до цибулевої і покладіть зверху шинку. Готуйте, обережно помішуючи 3-4 хвилини. Додайте решту пармезану, що залишилася.

                            Крок 5

                            Випікайте запіканку, близько 10 хвилин. Потім вийміть із духовки і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Посипте зверху зеленою цибулею і петрушкою. 

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                            Сендвічі з беконом та сиром

                            Інгредієнти:

                            • 8 скибочок бекону;
                              • 1 склянка тертого сиру чеддер;
                                • 60 г розм'якшеного вершкового сиру;
                                  • 1/4 склянки подрібненого болгарського перцю;
                                    • 1/2 ч. л. гострого перцю;
                                      • 1/4 ч.л. сушеної цибулі;
                                        • 6 ст.л. майонезу;
                                          • листя базиліка — за смаком;
                                            • 8 скибочок хліба;
                                              • 8 скибочок помідора.

                                                Як приготувати 

                                                Крок 1

                                                Підсмажте бекон на середньому вогні до хрусткої скоринки, близько 8 хвилин.

                                                Крок 2

                                                Тим часом у мисці середнього розміру змішайте чеддер, вершковий сир, болгарський перець, гострий перець, сушену цибулю і 2 столові ложки майонезу до однорідної маси.

                                                Крок 3

                                                Намажте майонезом скибочки хліба. Далі рівномірно намажте їх сумішшю чеддера. Зверху покладіть базилік, 2 скибочки бекону, 2 скибочки помідора і ще базилік. Зверху покладіть скибочки хліба, також змащені майонезом.

                                                Крок 4

                                                Обсмажте сендвічі до золотисто-коричневого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку. Розріжте навпіл і подавайте.

                                                Читайте також: Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

                                                Сирна паста в духовці 

                                                Інгредієнти:

                                                • 1 упаковка пасти;
                                                  • 1 головка броколі;
                                                    • 500 г італійської ковбаси;
                                                      • 2 склянки томатного соусу; 
                                                        • 100 г вершкового сиру;
                                                          • сіль — за смаком;
                                                            • 50 г тертого сиру пармезан.

                                                              Як приготувати 

                                                              Крок 1

                                                              Розігрійте духовку до 180°C. Відваріть пасту в щедро підсоленій воді, а потім додайте броколі в останні 2 хвилини приготування. 

                                                              Крок 2

                                                              Обсмажте ковбасу на середньому вогні, часто помішуючи доки вона не просмажаться (близько 10 хвилин).

                                                              Крок 3

                                                              Додайте ковбасу, томатний соус, вершковий сир і сіль у суміш пасти в каструлі, перемішайте. Перекладіть суміш у сковороду та посипте сиром. Випікайте до золотистого кольору, 15-18 хвилин.

                                                              14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю10.03.25, 11:54 • 141580 переглядiв

                                                              Піца-круасани

                                                              Інгредієнти:

                                                              ½ упаковки замороженого листкового тіста;

                                                              3 столові ложки томатно соусу;

                                                              100 г твердого сиру;

                                                              ¼ склянки скибочок пепероні;

                                                              1 велике яйце;

                                                              ¼ чайної ложки сушеного орегано.

                                                              Як приготувати 

                                                              Крок 1

                                                              Розігрійте духовку до 160°C і застеліть деко пергаментним папером.

                                                              Крок 2

                                                              Розріжте лист листкового тіста на 6 трикутників. Зверху на кожен трикутник рівномірно викладіть томатний соус, сир і пепероні.

                                                              Крок 3

                                                              Починаючи з найширшого кінця, скачайте трикутники і покладіть їх кінчиками вниз на застелене папером для випічки деко.

                                                              Крок 4

                                                              Змастіть тісто яйцем і рівномірно посипте орегано.

                                                              Крок 5

                                                              Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, близько 40 хвилин. 

                                                              День печива: 3 смачних рецепти домашніх смаколиків04.12.24, 14:11 • 104646 переглядiв

                                                              Сирно-макаронна запіканка 

                                                              Інгредієнти:

                                                              • 340 г пасти;
                                                                • 2 столові ложки олії;
                                                                  • ¼ склянки пшеничного борошна;
                                                                    • 4 склянки молока;
                                                                      • 200 г тертого сиру Чеддер;
                                                                        • 1 столова ложка діжонської гірчиці;
                                                                          • сіль — за смаком;
                                                                            • ½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
                                                                              • 1/4 ч. л. гострого перцю;
                                                                                • 6 тонких скибочок сиру Мюнстер.

                                                                                  Як приготувати

                                                                                  Крок 1

                                                                                  Відваріть пасту.

                                                                                  Крок 2

                                                                                  Розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і молоко, постійно помішуючи, протягом 2 хвилин. Повільно влийте молоко, помішуючи. Готуйте, періодично помішуючи, поки соус не закипить, а потім злегка не загусне, 6-8 хвилин. Зніміть із вогню.

                                                                                  Крок 3

                                                                                  Додайте сир Чеддер-Джек, гірчицю, сіль, перець і гострий перець. Перемішайте, щоб сир розплавився. Додайте пасту.

                                                                                  Крок 4

                                                                                  Перекладіть пасту у змащену олією форму для випічки. Остудіть протягом 30 хвилин. 

                                                                                  Крок 5

                                                                                  Випікайте за температури 200°C до золотистого кольору 25-35 хвилин.

                                                                                  Португальський сир з овечого молока визнали найкращим у світі18.11.24, 15:47 • 107318 переглядiв

                                                                                  Аліна Волянська

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