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Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Киев  •  УНН

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Мягкий сыр от Quinta do Pomar признан лучшим среди 4786 сыров из 47 стран мира. Британские сыроделы не смогли принять участие из-за таможенных ограничений после Brexit.

Португалия выиграла World Cheese Awards, а Великобритания осталась без награды из-за таможенных ограничений.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Мягкий маслянистый сыр из овечьего молока из Португалии, который производит испанка Соня Марройо для Quinta do Pomar в Серра-да-Гардунья - признан лучшим в мире. Сыр возглавил хит-парад на церемонии World Cheese Awards, проходившей в этом году в Визеу на севере Португалии, обойдя два швейцарских сыра (Tea Fondada и Alpenhorn Mifroma, они заняли второе и третье места), а также испанские и американские сыры (La Cava Barus) García-Baquero и Bayley Hazen Blue.

На нынешнем конкурсе, который считается крупнейшим в мире, было представлено не менее 4 786 сыров из 47 стран мира, которые оценивали 240 судей 40 национальностей.

Ответственными за вручение этой награды были специалисты в области сыра: технологи, классификаторы сыров, розничные торговцы, закупщики, повара и журналисты. Примерно три часа сыры стояли на разных столах, где судьи оценивали их по внешнему виду, аромату, консистенции, вкусу и ощущениям во рту, а затем награждали золотыми, серебряными, бронзовыми или никакими медалями.

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Курьезный факт: британские сыроделы остались в стороне после того, как их заявки на участие в конкурсе подверглись таможенным проверкам после «брекзита». Вследствие проблем с таможней, пострадали до 252 сыров от 67 британских производителей.

Джон Фарранд, директор Гильдии изысканных продуктов питания, заявил, что задержки «не было бы» до выхода Великобритании из ЕС.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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