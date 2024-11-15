«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

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Киев  •  УНН

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Сыр существует уже более 8000 лет и имеет более 2000 разновидностей в мире. Самый дорогой сорт изготавливают из молока ослиц, а некоторые виды помогают предотвратить кариес и улучшают сон.

Сыр - один из древнейших и самых любимых продуктов в мире, который имеет многовековую историю, невероятное разнообразие вкусов и видов. Его изготавливают в разных уголках планеты, а каждая страна гордится своими уникальными рецептами.

Знаете ли вы, что некоторые сорта сыра имеют историю, которая достигает тысячелетий, или что самый дорогой сыр в мире изготавливают из молока ослиц?

УНН собрал для вас необычные факты, об обычном продукте.

Факт 1

Точной информации о происхождении сыра нет, археологические исследования показали, что сыр появился еще за 6000 лет до нашей эры. Исследования также показывают, что в ту эпоху в Месопотамии сыр изготавливали из коровьего и козьего молока.

Факт 2.

В мире существует более 2000 разновидностей сыра, но моцарелла - самый любимый и распространенный во всем мире.

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[Факт 3

Производство сыра во всем мире превышает совокупное производство кофе, табака, чая и какао-бобов.

Факт 4.

Сыр может быть изготовлен из различных видов молока, включая коровье, буйволиное, козье, конское и даже верблюжье.

Факт 5.

Во времена Римской империи в больших римских домах были отдельные кухни для производства сыра, которые назывались careale.

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Факт 6

Некоторые сорта сыра, такие как моцарелла, чеддер, швейцарский и американский, помогают предотвратить кариес.

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Они способствуют выделению слюны, что приводит к выведению сахара и кислот изо рта.

Факт 7.

Самый дорогой сэндвич в мире - это "Квинтэссенция сыра на гриле" от Serendipity с сыром Caciocavallo Podolico, редкого итальянского сорта, изготовленного из молока коров, живущих на свободном выгуле и питающихся травой фенхеля и лесной земляникой, с трюфельным спредом и золотыми хлопьями. Розничная цена - $214.

Факт 8. 

Самый дорогой сыр в мире "Pule" изготавливается из козьего молока.

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"Pule" - это сербский сыр, который изготавливают из ослиного молока. Он считается самым дорогим сыром на земле, его стоимость составляет около 600 долларов за фунт. Для производства пуле доят всего около 100 ослов, а после изготовления сыр коптят. 

Факт 9

В 1840 году королева Виктория получила полутонное колесо чеддера в качестве свадебного подарка. 

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Чеддер был любимым продуктом монархии, но в 1800-х годах он был очень изменчивым и непостоянным. Сыроделы были вынуждены выбрасывать колеса из-за неконтролируемого роста плесени, влажной текстуры и гнилой середины. Печально, что полтонны колесо было приемлемым для королевы. (Для сравнения, говорят, что сыр весил более 1000 фунтов).

Факт 10.

Закон штата Висконсин требовал, чтобы рестораны подавали сыр к каждому блюду.

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Закон действовал с июня 1935 года по март 1937 года и требовал от всех ресторанов подавать сыр и масло к блюдам.

Факт 11.

Употребление творога за 30 минут до сна помогает лучше спать.

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Доказано, что триптофан, аминокислота, которая содержится в сыре, уменьшает стресс и помогает заснуть!

Факт 12.

Сыр и вино - идеальная пара. Ученые предполагают, что сыр и вино так хорошо сочетаются, потому что терпкость вина уравновешивает содержание сливочного жира в сыре, создавая идеальный баланс во рту. 

Факт 13.

большинство сыров состоит всего из трех ингредиентов.

Молоко, соль и коагулянт, такой как уксус, сычужный фермент или бактерии.

В зависимости от температуры, животных, используемых для производства молока, местности и других научных компонентов, удивительно, как эти три ингредиента могут производить так много видов сыров! 

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Напомним

Цены на молочные продукты в Украине будут продолжать расти как минимум до начала 2025 года из-за значительного повышения стоимости молочного сырья.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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