Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков
Киев • УНН
Украинский шеф колумбийского происхождения рассказал о трех быстрых рецептах завтраков. Среди них - запеканка, тыквенные оладьи и омлет в воде, которые можно легко приготовить дома.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился своими любимыми рецептами завтраков, которые порадуют вас вкусом и простотой приготовления. Об этом пишет УНН, ссылаясь на рекомендации от Эктора Хименес-Браво.
Детали
1. Запеканка
Этот классический завтрак готовится менее чем за 10 минут.
Для приготовления понадобятся 500 г кисломолочного сыра, 3 яйца, 100 г сметаны, 120 г меда, 40 г изюма, 50 г кукурузного крахмала, ванильный сахар, соль, сливочное масло.
Приготовление: смешайте все ингредиенты, добавьте изюм, смажьте форму маслом, залейте смесь и выпекайте 35 минут при 180°C.
2. Тыквенные оладьи
Для приготовления оладий вам понадобятся 800 г тыквы, 2 яйца, 200 г муки и 150 г сахара.
Приготовление: зачистите тыкву, натрите на крупной терке, добавьте остальные ингредиенты и обжарьте на разогретой сковороде. Подавайте с наршарабом и зернами граната.
3. Омлет в воде
Готовьте омлет без масла в кипящей воде.
Подготовьте следующие ингредиенты: 3 яйца, 100 г помидоров черри, 50 г молока, 50 г кукурузы, 30 г зеленого лука.
Приготовление: в пакет-слайдер разбейте яйца, добавьте нарезанные черри, молоко, кукурузу и зелень. Закройте пакет и хорошо перемешайте. В сотейнике доведите воду до кипения, опустите пакет в воду и варите 5-10 минут до готовности.
Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь вкусными завтраками!
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов20 октября 2024, 01:55 • 86954 просмотра