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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков

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21 октября 2024, 03:53  •  7112 просмотра

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Украинский шеф колумбийского происхождения рассказал о трех быстрых рецептах завтраков. Среди них - запеканка, тыквенные оладьи и омлет в воде, которые можно легко приготовить дома.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения поделился своими любимыми рецептами завтраков, которые порадуют вас вкусом и простотой приготовления. Об этом пишет УНН, ссылаясь на рекомендации от Эктора Хименес-Браво.

Детали

1. Запеканка

Этот классический завтрак готовится менее чем за 10 минут.

Для приготовления понадобятся 500 г кисломолочного сыра, 3 яйца, 100 г сметаны, 120 г меда, 40 г изюма, 50 г кукурузного крахмала, ванильный сахар, соль, сливочное масло.

Приготовление: смешайте все ингредиенты, добавьте изюм, смажьте форму маслом, залейте смесь и выпекайте 35 минут при 180°C.

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2. Тыквенные оладьи

Для приготовления оладий вам понадобятся 800 г тыквы, 2 яйца, 200 г муки и 150 г сахара.

Приготовление: зачистите тыкву, натрите на крупной терке, добавьте остальные ингредиенты и обжарьте на разогретой сковороде. Подавайте с наршарабом и зернами граната.

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3. Омлет в воде

Готовьте омлет без масла в кипящей воде.

Подготовьте следующие ингредиенты: 3 яйца, 100 г помидоров черри, 50 г молока, 50 г кукурузы, 30 г зеленого лука.

Приготовление: в пакет-слайдер разбейте яйца, добавьте нарезанные черри, молоко, кукурузу и зелень. Закройте пакет и хорошо перемешайте. В сотейнике доведите воду до кипения, опустите пакет в воду и варите 5-10 минут до готовности. 

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Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь вкусными завтраками!

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов20 октября 2024, 01:55 • 86954 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Культура
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