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Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 01:55  •  1365 просмотра

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Украинский кулинарный эксперт поделился рецептом популярных коричных булочек. Клопотенко рассказал об истории синабонов и предоставил подробные инструкции по их приготовлению дома.

Кулинарный украинский эксперт открыл секрет приготовления вкусных синабонов - полезных булочек, которые завоевали мир. Об этом пишет УНН, ссылаясь на рекомендации в приготовлении от Евгения Клопотенко.

Детали

История этого лакомства начинается в 1985 году, когда американские пекари Рич и Грег Комены создали рецепт, который превратил маленькую пекарню в Сиэтле во всемирно известный бренд. Секреты успеха включают использование особой корицы "Макара", выращиваемой в Индонезии и точное количество завитков в булочках.

Евгений Клопотенко отметил, что в Украине найти эту корицу сложно, но обычная также дает вкусный результат.

Для приготовления синабона повар рекомендует использовать тростниковый сахар, а если нет - обычный белый.

Рецепт включает простые ингредиенты: муку, молоко, дрожжи, масло, сахар и корицу.

Для всех, кто хочет попробовать свои силы в выпечке, он приводит пошаговый рецепт приготовления синабонов, которые прекрасно сочетаются с чаем, кофе или горячим какао.

Рецепт

Ингредиенты

Для теста:

  • 450-500 г муки
  • 200 мл молока
  • 1 столовая ложка сахара
  • 25 г живых дрожжей прессованных живых дрожжей
  • 100 г сливочного масла
  • ½ ч. л. соли

[Для начинки:

  • 100 г сливочного масла (+ для смазывания формы)
  • 100-150 г тростникового сахара (или обычного)
  • 1-2 столовые ложки молотой корицы

Для глазури:

  • 250 г крем-сыра
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

В большой миске с мукой раскрошите живые прессованные дрожжи, затем с одной стороны добавьте сахар и соль. Осторожно перемешайте все составляющие, чтобы они равномерно распределились.

Далее пересыпьте смесь муки с дрожжами в чашу кухонной машины. Если у вас нет такой техники, не беда - замесите тесто вручную. Добавьте мягкое сливочное масло и теплое молоко, и начните замешивать тесто до тех пор, пока оно не соберется в единый комок.

После этого, если вы использовали кухонную машину, обомните тесто руками на поверхности или доске. Сформируйте из него шар и переложите в большую стеклянную миску, предварительно смазанную растительным маслом. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков, ведь это будет способствовать лучшему подъему теста.

После того, как тесто подошло, его необходимо обомять и раскатать в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Используя кулинарную кисточку, равномерно смажьте поверхность теста мягким сливочным маслом. Далее посыпьте тесто молотой корицей и тростниковым сахаром, создавая таким образом аппетитную начинку.

Сверните пласт в рулет и визуально разделите его на шесть частей. Для этого можно воспользоваться кулинарной нитью или ножом. Затем смажьте форму для запекания сливочным маслом и разместите синабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга. Накройте их чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут для расстойки, пока духовка разогревается до 180 градусов.Выпекайте синабоны в течение 30 минут.

Параллельно приготовьте глазурь: смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и лимонный сок до однородной консистенции. Когда синабоны будут готовы, обильно смажьте их глазурью, чтобы они хорошо пропитались. Подавайте теплыми, наслаждаясь их непревзойденной сладкой ароматной атмосферой.

Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров18 октября 2024, 16:11 • 19519 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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