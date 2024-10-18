Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров
Киев • УНН
Украинские и зарубежные шеф-повара делятся рецептами горячих напитков для осени. Среди них глинтвейн, горячий ром с маслом и специями, а также горячий шоколад с различными добавками.
В осеннюю пору становятся актуальны горячие напитки с которыми можно собраться в дружеской компании, выпить во время прогулки или наслаждаться ими под просмотр фильма или сериала. УНН собрал рецепты алкогольных и безалкогольных напитков от известных шеф-поваров.
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт глинтвейна с клюквой, альтернативой является безалкогольный глинтвейн на основе сока из красного винограда.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ГЛИНТВЕЙН С КЛЮКВОЙ
Ингредиенты
750 мл Красного сухого вина
100 г клюквы
1 апельсин
3 см корня имбиря
1 груша
2 звездочки бодяна
2 бутона гвоздики
50 г меда
ГЛИНТВЕЙН С КЛЮКВОЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шаг 1
Влейте в кастрюлю 750 мл красного сухого вина. Очистите 3 см корня имбиря и мелко порубите. Грушу тщательно помойте и нарежьте произвольными кусочками.
Шаг 2
Добавьте в кастрюлю к вину имбирь, грушу, 100 г клюквы, 2 звездочки бодьяна и 2 бутона гвоздики. Разрежьте апельсин пополам, выжмите сок и положите половинки в кастрюлю. Доводит до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут.
Шаг 3
Снимите кастрюлю с глинтвейном с плиты и добавьте 50 г меда. Тщательно перемешайте, чтобы он растворился. Разлейте готовый ароматный напиток в бокалы.
КАК ПРИГОТОВИТЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты
1 литр сок из красного винограда
½ Шт. апельсина
2 палочки корицы
5 шт. гвоздики
2 шт. лаврового листа
2 веточки тимьяна
2 ст. л. сахара
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шаг 1
Апельсин (½шт.) помойте и порежьте кружочками. Половину из них мы используем для приготовления глинтвейна.
Шаг 2
В небольшую кастрюлю вылейте сок (1 л) и добавьте все специи: 2 палочки корицы, 5 шт. гвоздики, 2 лавровых листа и 2 веточки тимьяна. Затем добавьте сахар и половину апельсиновых колец. Поставьте на маленький огонь и варите в течение 10 минут. Следите, чтобы ваш глинтвейн не кипел.
Шаг 3
Подавать этот напиток можно как в горячем, так и в холодном виде. При подаче добавьте в каждый стакан по кружочку апельсина.
У известного британского шеф-повара Джейми Оливера есть рецепт горячего рома с маслом и специями, а также горячего шоколада с различными добавками.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ГОРЯЧИЙ РОМ С МАСЛОМ
Ингредиенты
60 мл рома
10 г масла сливочного 73%
1,5 ч. л. тростникового коричневого сахара
3 шт. гвоздики
1 шт. Корица, палочки
по вкусу мускатный молотый орех
Шаг 1
На слабом огне в кастрюле растопите масло вместе с сахаром и гвоздикой.
Шаг 2
Выключите огонь, добавьте ром и хорошо перемешайте.
Шаг 3
Перелейте смесь через сито в чашку или стакан пунша и залейте горячей водой.
Шаг 4
Украсить палочкой корицы и тертым мускатным орехом.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
ИНГРЕДИЕНТЫ
550 мл сливок 20%
2 ст.л какао-порошка
сахар по вкусу
маршмеллоу по вкусу
Шаг 1
Вылейте сливки (вы можете взять обычное молоко) в кастрюлю. Доведите до горячего состояния, но не до до кипения.
Шаг 2
Пока нагреваются сливки (молоко), положите в каждую чашку по столовой ложке какао или же порошка для шоколада и сахар по вкусу.
Шаг 3
Налейте понемногу теплые сливки или молоко из кастрюли, но не все количество и верните на огонь. Затем поместите несколько Зефиров в каждую кружку.
Шаг 4
Когда молоко (сливки) закипит, осторожно перелейте в кружки. Добавьте по вкусу корицу, мускатный орех или тертый шоколад.
Британский шеф-повар Гордон Рамзи предлагает приготовить глинтвейн из красного вина и портвейна.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты
Порций 4-6
750 мл качественного красного вина
150 мл рубинового портвейна
125 г мягкого коричневого сахара
2-3 бадьяна
½ ч. ложки гвоздики
3 лавровых листа
2 палочки корицы, разломанные пополам, если они большие
1 кусочек свежего имбиря - размером с большой палец, крупно нарезанный
1 апельсин, нарезанный ломтиками
ШАГ 1
Налейте вино и портвейн в большую кастрюлю и осторожно нагрейте.
Шаг 2
Добавьте сахар, перемешайте до полного растворения, затем добавьте специи.
Шаг 3
Прогрейте в течение 5 минут, следя, чтобы вино не закипело.
Шаг 4
Подавайте теплым (оптимальная температура 55°C с помощью кухонного термометра), разлив стаканы.
Шаг 5
Кроме того, если у вас есть время или вы хотите приготовить заранее, снимите с огня и дайте настояться до 2 часов, чтобы усилить вкус. Процедите вино в чистую кастрюлю и выбросьте специи, осторожно разогрейте для подачи.