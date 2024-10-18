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Как приготовить осенние напитки: рецепты от известных шеф-поваров

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18 октября 2024, 16:11  •  2048 просмотра

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Украинские и зарубежные шеф-повара делятся рецептами горячих напитков для осени. Среди них глинтвейн, горячий ром с маслом и специями, а также горячий шоколад с различными добавками.

В осеннюю пору становятся актуальны горячие напитки с которыми можно собраться в дружеской компании, выпить во время прогулки или наслаждаться ими под просмотр фильма или сериала. УНН собрал рецепты алкогольных и безалкогольных напитков от известных шеф-поваров. 

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт глинтвейна с клюквой, альтернативой является безалкогольный глинтвейн на основе сока из красного винограда. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ ГЛИНТВЕЙН С КЛЮКВОЙ

Ингредиенты

750 мл Красного сухого вина

100 г клюквы

1 апельсин

3 см корня имбиря

1 груша

2 звездочки бодяна

2 бутона гвоздики

50 г меда

ГЛИНТВЕЙН С КЛЮКВОЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1

Влейте в кастрюлю 750 мл красного сухого вина. Очистите 3 см корня имбиря и мелко порубите. Грушу тщательно помойте и нарежьте произвольными кусочками.

Шаг 2

Добавьте в кастрюлю к вину имбирь, грушу, 100 г клюквы, 2 звездочки бодьяна и 2 бутона гвоздики. Разрежьте апельсин пополам, выжмите сок и положите половинки в кастрюлю. Доводит до кипения на среднем огне, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут.

Шаг 3

Снимите кастрюлю с глинтвейном с плиты и добавьте 50 г меда. Тщательно перемешайте, чтобы он растворился. Разлейте готовый ароматный напиток в бокалы.

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КАК ПРИГОТОВИТЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

1 литр сок из красного винограда

½ Шт. апельсина

2 палочки корицы

5 шт. гвоздики

2 шт. лаврового листа

2 веточки тимьяна

2 ст. л. сахара

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛИНТВЕЙН: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Шаг 1

Апельсин (½шт.) помойте и порежьте кружочками. Половину из них мы используем для приготовления глинтвейна.

Шаг 2

В небольшую кастрюлю вылейте сок (1 л) и добавьте все специи: 2 палочки корицы, 5 шт. гвоздики, 2 лавровых листа и 2 веточки тимьяна. Затем добавьте сахар и половину апельсиновых колец. Поставьте на маленький огонь и варите в течение 10 минут. Следите, чтобы ваш глинтвейн не кипел.

Шаг 3

Подавать этот напиток можно как в горячем, так и в холодном виде. При подаче добавьте в каждый стакан по кружочку апельсина.

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У известного британского шеф-повара Джейми Оливера есть  рецепт горячего рома с маслом и специями, а также горячего шоколада с различными добавками.  

КАК ПРИГОТОВИТЬ ГОРЯЧИЙ РОМ С МАСЛОМ 

Ингредиенты

60 мл рома 

10 г масла сливочного 73%

1,5 ч. л. тростникового коричневого сахара 

3 шт. гвоздики 

1 шт. Корица, палочки 

по вкусу мускатный молотый орех 

Шаг 1

На слабом огне в кастрюле растопите масло вместе с сахаром и гвоздикой.

Шаг 2 

Выключите огонь, добавьте ром и хорошо перемешайте.

Шаг 3 

Перелейте смесь через сито в чашку или стакан пунша и залейте горячей водой.

Шаг 4

Украсить палочкой корицы и тертым мускатным орехом. 

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КАК ПРИГОТОВИТЬ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 

ИНГРЕДИЕНТЫ

550 мл сливок 20%

2 ст.л какао-порошка

сахар по вкусу

маршмеллоу по вкусу

Шаг 1

Вылейте сливки (вы можете взять обычное молоко) в кастрюлю. Доведите до горячего состояния, но не до до кипения.

Шаг 2

Пока нагреваются сливки (молоко), положите в каждую чашку по столовой ложке какао или же порошка для шоколада и сахар по вкусу.

Шаг 3 

Налейте понемногу теплые сливки или молоко из кастрюли, но не все количество и верните на огонь. Затем поместите несколько Зефиров в каждую кружку.

Шаг 4

Когда молоко (сливки) закипит, осторожно перелейте в кружки. Добавьте по вкусу корицу, мускатный орех или тертый шоколад. 

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Британский шеф-повар Гордон Рамзи предлагает приготовить глинтвейн из красного вина и портвейна. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты

Порций 4-6

750 мл качественного красного вина

150 мл рубинового портвейна

125 г мягкого коричневого сахара

2-3 бадьяна

½ ч. ложки гвоздики

3 лавровых листа

2 палочки корицы, разломанные пополам, если они большие

1 кусочек свежего имбиря - размером с большой палец, крупно нарезанный

1 апельсин, нарезанный ломтиками 

ШАГ 1

Налейте вино и портвейн в большую кастрюлю и осторожно нагрейте.

Шаг 2 

Добавьте сахар, перемешайте до полного растворения, затем добавьте специи. 

Шаг 3

Прогрейте в течение 5 минут, следя, чтобы вино не закипело.

Шаг 4 

Подавайте теплым (оптимальная температура 55°C с помощью кухонного термометра), разлив стаканы. 

Шаг 5

Кроме того, если у вас есть время или вы хотите приготовить заранее, снимите с огня и дайте настояться до 2 часов, чтобы усилить вкус. Процедите вино в чистую кастрюлю и выбросьте специи, осторожно разогрейте для подачи.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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