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Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів

Київ • УНН

 • 26716 перегляди

Українські та зарубіжні шеф-кухарі діляться рецептами гарячих напоїв для осені. Серед них глінтвейн, гарячий ром з маслом та спеціями, а також гарячий шоколад з різними добавками.

Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів

В осінню пору стають актуальні гарячі напої з якими можна зібратися в дружній компанії, випити під час прогулянки або насолоджуватися ними під перегляд фільму чи серіалу. УНН зібрав рецепти алкогольних та безалкогольних напоїв від відомих шеф-кухарів. 

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт глінтвейну з журавлиною, альтернативою є безалкогольний глінтвейн на основі соку з червоного винограду. 

ЯК ПРИГОТУВАТИ ГЛІНТВЕЙН З ЖУРАВЛИНОЮ

ІНГРЕДІЄНТИ

750 мл червоного сухого вина

100 г журавлини

1 апельсин

3 см кореня імбиру

1 груша

2 зірочки бодяну

2 бутони гвоздики

50 г меду

ГЛІНТВЕЙН З ЖУРАВЛИНОЮ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

 КРОК 1

Влийте у каструлю 750 мл червоного сухого вина. Очистьте 3 см кореня імбиру та дрібно посічіть. Грушу ретельно помийте та наріжте довільними шматочками.

 КРОК 2

Додайте у каструлю до вина імбир, грушу, 100 г журавлини, 2 зірочки бодяну і 2 бутони гвоздики. Розріжте навпіл апельсин, вичавіть сік та покладіть половинки у каструлю. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменште нагрівання та варіть 15-20 хвилин.

КРОК 3

Зніміть каструлю з глінтвейном з плити та додайте 50 г меду. Ретельно перемішайте, аби він розчинився. Розлийте готовий ароматний напій у келихи.

ЯК ПРИГОТУВАТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ГЛІНТВЕЙН

ІНГРЕДІЄНТИ

1 літр сік з червоного винограду

½ шт. апельсина

2 палички кориці

5 шт. гвоздики

2 шт. лаврового листу

2 гілочки чебрецю

2 ст. л. цукру

БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ГЛІНТВЕЙН: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

КРОК 1

Апельсин (½ шт.) помийте і поріжте кружечками. Половину з них ми використовуємо для приготування глінтвейну.

КРОК 2

У невелику каструлю вилийте сік (1 л) і додайте всі спеції: 2 палички кориці, 5 шт. гвоздики, 2 лаврових листки і 2 гілочки чебрецю. Потім додайте цукор і половину апельсинових кілець. Поставте на маленький вогонь і варіть протягом 10 хвилин. Слідкуйте, щоб ваш глінтвейн не кипів.

КРОК 3

Подавати цей напій можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. При подачі додайте в кожну склянку по кружечку апельсина.

У відомого британського шеф-кухаря Джеймі Олівера є  рецепт гарячого рому з маслом та спеціями, а також гарячого шоколаду з різними добавками.  

ЯК ПРИГОТУВАТИ ГАРЯЧИЙ РОМ З МАСЛОМ 

ІНГРЕДІЄНТИ

60 мл рому 

10 г масла вершкового 73%

1,5 ч.л. цукру тростинного коричневого 

3 шт. гвоздики 

1 шт. Кориця, палички 

за смаком мускатний мелений горіх 

КРОК 1

На повільному вогні в каструлі розтопіть вершкове масло разом із цукром і гвоздикою.

КРОК 2 

Вимкніть вогонь, додайте ром і добре перемішайте.

КРОК 3 

Перелийте суміш через сито в чашку або склянку пуншу і залийте гарячою водою.

КРОК 4

Прикрасьте паличкою кориці та тертим мускатним горіхом. 

ЯК ПРИГОТУВАТИ ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД 

ІНГРЕДІЄНТИ

550 мл вершків 20%

2 ст.л какао-порошку

цукор за смаком

маршмелоу за смаком

КРОК 1

Налийте вершки (можна взяти звичайне молоко) у каструлю. Доведіть до гарячого стану, але не до кипіння.

КРОК 2

Поки нагріваються вершки (молоко), покладіть у кожну чашку по столовій ложці какао або ж порошку для шоколаду та цукор за смаком.

КРОК 3 

Налийте потроху теплі вершки чи молоко з каструлі, але не всю кількість і поверніть на вогонь. Далі покладіть у кожен кухоль кілька зефірок.

КРОК 4

Коли молоко (вершки) закипить, обережно перелийте у кухлі. Додайте за смаком корицю, мускатний горіх чи тертий шоколад. 

Британський шеф-кухар Гордон Рамзі пропонує приготувати глінтвейн з червоного вина та портвейну. 

ЯК ПРИГОТУВАТИ ГЛІНТВЕЙН

ІНГРЕДІЄНТИ

Порцій 4-6

750 мл якісного червоного вина

150 мл рубінового портвейну

125 г м’якого коричневого цукру

2-3 бадьяна

½ ч. ложки гвоздики

3 лаврових листки

2 палички кориці, розламані навпіл, якщо вони великі

1 шматочок свіжого імбиру - розміром з великий палець, крупно нарізаний

1 апельсин, нарізаний частинками 

КРОК 1

Налийте вино та портвейн у велику каструлю та обережно підігрійте.

КРОК 2 

Додайте цукор, перемішайте до повного розчинення, потім додайте спеції. 

КРОК 3

Прогрійте протягом 5 хвилин, стежачи, щоб вино не закипіло.

КРОК 4 

Подавайте теплим (оптимальна температура 55°C за допомогою кухонного термометра), розливши склянки. 

КРОК 5

Крім того, якщо у вас є час або ви хочете приготувати заздалегідь, зніміть з вогню та дайте настоятися до 2 годин, щоб посилити смак. Процідіть вино в чисту каструлю і викиньте спеції, обережно розігрійте для подачі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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