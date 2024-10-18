Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів
Київ • УНН
Українські та зарубіжні шеф-кухарі діляться рецептами гарячих напоїв для осені. Серед них глінтвейн, гарячий ром з маслом та спеціями, а також гарячий шоколад з різними добавками.
В осінню пору стають актуальні гарячі напої з якими можна зібратися в дружній компанії, випити під час прогулянки або насолоджуватися ними під перегляд фільму чи серіалу. УНН зібрав рецепти алкогольних та безалкогольних напоїв від відомих шеф-кухарів.
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт глінтвейну з журавлиною, альтернативою є безалкогольний глінтвейн на основі соку з червоного винограду.
ЯК ПРИГОТУВАТИ ГЛІНТВЕЙН З ЖУРАВЛИНОЮ
ІНГРЕДІЄНТИ
750 мл червоного сухого вина
100 г журавлини
1 апельсин
3 см кореня імбиру
1 груша
2 зірочки бодяну
2 бутони гвоздики
50 г меду
ГЛІНТВЕЙН З ЖУРАВЛИНОЮ: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
КРОК 1
Влийте у каструлю 750 мл червоного сухого вина. Очистьте 3 см кореня імбиру та дрібно посічіть. Грушу ретельно помийте та наріжте довільними шматочками.
КРОК 2
Додайте у каструлю до вина імбир, грушу, 100 г журавлини, 2 зірочки бодяну і 2 бутони гвоздики. Розріжте навпіл апельсин, вичавіть сік та покладіть половинки у каструлю. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменште нагрівання та варіть 15-20 хвилин.
КРОК 3
Зніміть каструлю з глінтвейном з плити та додайте 50 г меду. Ретельно перемішайте, аби він розчинився. Розлийте готовий ароматний напій у келихи.
ЯК ПРИГОТУВАТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ГЛІНТВЕЙН
ІНГРЕДІЄНТИ
1 літр сік з червоного винограду
½ шт. апельсина
2 палички кориці
5 шт. гвоздики
2 шт. лаврового листу
2 гілочки чебрецю
2 ст. л. цукру
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ГЛІНТВЕЙН: ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
КРОК 1
Апельсин (½ шт.) помийте і поріжте кружечками. Половину з них ми використовуємо для приготування глінтвейну.
КРОК 2
У невелику каструлю вилийте сік (1 л) і додайте всі спеції: 2 палички кориці, 5 шт. гвоздики, 2 лаврових листки і 2 гілочки чебрецю. Потім додайте цукор і половину апельсинових кілець. Поставте на маленький вогонь і варіть протягом 10 хвилин. Слідкуйте, щоб ваш глінтвейн не кипів.
КРОК 3
Подавати цей напій можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. При подачі додайте в кожну склянку по кружечку апельсина.
У відомого британського шеф-кухаря Джеймі Олівера є рецепт гарячого рому з маслом та спеціями, а також гарячого шоколаду з різними добавками.
ЯК ПРИГОТУВАТИ ГАРЯЧИЙ РОМ З МАСЛОМ
ІНГРЕДІЄНТИ
60 мл рому
10 г масла вершкового 73%
1,5 ч.л. цукру тростинного коричневого
3 шт. гвоздики
1 шт. Кориця, палички
за смаком мускатний мелений горіх
КРОК 1
На повільному вогні в каструлі розтопіть вершкове масло разом із цукром і гвоздикою.
КРОК 2
Вимкніть вогонь, додайте ром і добре перемішайте.
КРОК 3
Перелийте суміш через сито в чашку або склянку пуншу і залийте гарячою водою.
КРОК 4
Прикрасьте паличкою кориці та тертим мускатним горіхом.
ЯК ПРИГОТУВАТИ ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД
ІНГРЕДІЄНТИ
550 мл вершків 20%
2 ст.л какао-порошку
цукор за смаком
маршмелоу за смаком
КРОК 1
Налийте вершки (можна взяти звичайне молоко) у каструлю. Доведіть до гарячого стану, але не до кипіння.
КРОК 2
Поки нагріваються вершки (молоко), покладіть у кожну чашку по столовій ложці какао або ж порошку для шоколаду та цукор за смаком.
КРОК 3
Налийте потроху теплі вершки чи молоко з каструлі, але не всю кількість і поверніть на вогонь. Далі покладіть у кожен кухоль кілька зефірок.
КРОК 4
Коли молоко (вершки) закипить, обережно перелийте у кухлі. Додайте за смаком корицю, мускатний горіх чи тертий шоколад.
Британський шеф-кухар Гордон Рамзі пропонує приготувати глінтвейн з червоного вина та портвейну.
ЯК ПРИГОТУВАТИ ГЛІНТВЕЙН
ІНГРЕДІЄНТИ
Порцій 4-6
750 мл якісного червоного вина
150 мл рубінового портвейну
125 г м’якого коричневого цукру
2-3 бадьяна
½ ч. ложки гвоздики
3 лаврових листки
2 палички кориці, розламані навпіл, якщо вони великі
1 шматочок свіжого імбиру - розміром з великий палець, крупно нарізаний
1 апельсин, нарізаний частинками
КРОК 1
Налийте вино та портвейн у велику каструлю та обережно підігрійте.
КРОК 2
Додайте цукор, перемішайте до повного розчинення, потім додайте спеції.
КРОК 3
Прогрійте протягом 5 хвилин, стежачи, щоб вино не закипіло.
КРОК 4
Подавайте теплим (оптимальна температура 55°C за допомогою кухонного термометра), розливши склянки.
КРОК 5
Крім того, якщо у вас є час або ви хочете приготувати заздалегідь, зніміть з вогню та дайте настоятися до 2 годин, щоб посилити смак. Процідіть вино в чисту каструлю і викиньте спеції, обережно розігрійте для подачі.