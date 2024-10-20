Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачних синабонів

Кулінарний український експерт відкрив секрет приготування смачних синабонів - коричних булочок, які завоювали світ. Про це пише УНН, посилаючись на рекомендації у приготуванні від Євгена Клопотенка.

Деталі

Історія цих ласощів починається в 1985 році, коли американські пекарі Річ і Грег Комени створили рецепт, який перетворив маленьку пекарню в Сієтлі на всесвітньо відомий бренд. Секрети успіху включають використання особливої кориці "Макара", що вирощується в Індонезії та точну кількість завитків у булочках.

Євген Клопотенко зазначив, що в Україні знайти цю корицю складно, але звичайна також дає смачний результат.

Для приготування синабонів кухар рекомендує використовувати тростинний цукор, а якщо немає - звичайний білий.

Рецепт включає прості інгредієнти: борошно, молоко, дріжджі, вершкове масло, цукор і корицю.

Для всіх, хто хоче спробувати свої сили у випічці, він наводить покроковий рецепт приготування синабонів, які чудово смакують із чаєм, кавою або гарячим какао.

Рецепт

Інгредінєти

Для тіста:

450−500 г борошна

200 мл молока

1 ст. л. цукру

25 г живих дріжджів пресованих

100 г вершкового масла

½ ч. л. солі

Для начинки:

100 г вершкового масла (+ для змащування форми)

100−150 г тростинного цукру (або звичайного)

1−2 ст. л. меленої кориці

Для глазурі:

250 г крем-сиру

1−2 ст. л. лимонного соку

2 ст. л. цукрової пудри

Приготування

У великій мисці з борошном розкриште живі пресовані дріжджі, потім з одного боку додайте цукор і сіль. Обережно перемішайте всі складові, щоб вони рівномірно розподілилися.

Далі пересипте суміш борошна з дріжджами в чашу кухонної машини. Якщо у вас немає такої техніки, не біда - замісіть тісто вручну. Додайте м’яке вершкове масло та тепле молоко, і почніть замішувати тісто до тих пір, поки воно не збереться в єдиний комок.

Після цього, якщо ви використовували кухонну машину, обімніть тісто руками на поверхні або дошці. Сформуйте з нього кулю і перекладіть у велику скляну миску, попередньо змащену олією. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в теплому місці на годину. Важливо, щоб у приміщенні не було протягів, адже це сприятиме кращому підйому тіста.

Після того, як тісто підійшло, його необхідно обім'яти та розкачати в прямокутний пласт товщиною 2–3 мм. Використовуючи кулінарний пензлик, рівномірно змастіть поверхню тіста м’яким вершковим маслом. Далі посипте тісто меленою корицею та тростинним цукром, створюючи таким чином апетитну начинку.

Скрутіть пласт у рулет і візуально розділіть його на шість частин. Для цього можна скористатися кулінарною ниткою або ножем. Потім змастіть форму для запікання вершковим маслом і розмістіть синабони на відстані 1–2 см один від одного. Накрийте їх чистим рушником і залиште на 20–30 хвилин для вистоювання, поки духовка розігрівається до 180 градусів.Випікайте синабони протягом 30 хвилин.

Паралельно підготуйте глазур: змішайте крем-сир, цукрову пудру та лимонний сік до однорідної консистенції. Коли синабони готові, рясно змастіть їх глазур’ю, щоб вони добре просочилися. Подавайте теплими, насолоджуючись їх неперевершеною солодкою ароматною атмосферою.

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