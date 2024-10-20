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Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачних синабонів

Київ • УНН

 • 107106 перегляди

Український кулінарний експерт поділився рецептом популярних коричних булочок. Клопотенко розповів про історію синабонів та надав детальні інструкції щодо їх приготування вдома.

Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачних синабонів

Кулінарний український експерт відкрив секрет приготування смачних синабонів - коричних булочок, які завоювали світ. Про це пише УНН, посилаючись на рекомендації у приготуванні від Євгена Клопотенка.

Деталі

Історія цих ласощів починається в 1985 році, коли американські пекарі Річ і Грег Комени створили рецепт, який перетворив маленьку пекарню в Сієтлі на всесвітньо відомий бренд. Секрети успіху включають використання особливої кориці "Макара", що вирощується в Індонезії та точну кількість завитків у булочках.

Євген Клопотенко зазначив, що в Україні знайти цю корицю складно, але звичайна також дає смачний результат.

Для приготування синабонів кухар рекомендує використовувати тростинний цукор, а якщо немає - звичайний білий.

Рецепт включає прості інгредієнти: борошно, молоко, дріжджі, вершкове масло, цукор і корицю.

Для всіх, хто хоче спробувати свої сили у випічці, він наводить покроковий рецепт приготування синабонів, які чудово смакують із чаєм, кавою або гарячим какао.

Рецепт

Інгредінєти

Для тіста:

  • 450−500 г борошна
  • 200 мл молока
  • 1 ст. л. цукру
  • 25 г живих дріжджів пресованих
  • 100 г вершкового масла
  • ½ ч. л. солі

Для начинки:

  • 100 г вершкового масла (+ для змащування форми)
  • 100−150 г тростинного цукру (або звичайного)
  • 1−2 ст. л. меленої кориці

Для глазурі:

  • 250 г крем-сиру
  • 1−2 ст. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. цукрової пудри

Приготування

У великій мисці з борошном розкриште живі пресовані дріжджі, потім з одного боку додайте цукор і сіль. Обережно перемішайте всі складові, щоб вони рівномірно розподілилися.

Далі пересипте суміш борошна з дріжджами в чашу кухонної машини. Якщо у вас немає такої техніки, не біда - замісіть тісто вручну. Додайте м’яке вершкове масло та тепле молоко, і почніть замішувати тісто до тих пір, поки воно не збереться в єдиний комок.

Після цього, якщо ви використовували кухонну машину, обімніть тісто руками на поверхні або дошці. Сформуйте з нього кулю і перекладіть у велику скляну миску, попередньо змащену олією. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в теплому місці на годину. Важливо, щоб у приміщенні не було протягів, адже це сприятиме кращому підйому тіста.

Після того, як тісто підійшло, його необхідно обім'яти та розкачати в прямокутний пласт товщиною 2–3 мм. Використовуючи кулінарний пензлик, рівномірно змастіть поверхню тіста м’яким вершковим маслом. Далі посипте тісто меленою корицею та тростинним цукром, створюючи таким чином апетитну начинку.

Скрутіть пласт у рулет і візуально розділіть його на шість частин. Для цього можна скористатися кулінарною ниткою або ножем. Потім змастіть форму для запікання вершковим маслом і розмістіть синабони на відстані 1–2 см один від одного. Накрийте їх чистим рушником і залиште на 20–30 хвилин для вистоювання, поки духовка розігрівається до 180 градусів.Випікайте синабони протягом 30 хвилин.

Паралельно підготуйте глазур: змішайте крем-сир, цукрову пудру та лимонний сік до однорідної консистенції. Коли синабони готові, рясно змастіть їх глазур’ю, щоб вони добре просочилися. Подавайте теплими, насолоджуючись їх неперевершеною солодкою ароматною атмосферою.

Як приготувати осінні напої: рецепти від відомих шеф-кухарів18.10.24, 19:11 • 26720 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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