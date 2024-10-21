Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами простих сніданків
Київ • УНН
Український шеф колумбійського походження розповів про три швидкі рецепти сніданків. Серед них - запіканка, гарбузові оладки та омлет у воді, які можна легко приготувати вдома.
Український шеф-кухар колумбійського походження поділився своїми улюбленими рецептами сніданків, які порадують вас смаком і простотою приготування. Про це пише УНН, посилаючись на рекомендації від Ектора Хіменес-Браво.
Деталі
1. Запіканка
Цей класичний сніданок готується менш ніж за 10 хвилин.
Для приготування знадобляться 500 г кисломолочного сиру, 3 яйця, 100 г сметани, 120 г меду, 40 г родзинок, 50 г кукурудзяного крохмалю, ванільний цукор, сіль, вершкове масло.
Приготування: змішайте всі інгредієнти, додайте родзинки, змастіть форму маслом, залийте суміш і випікайте 35 хвилин при 180°C.
2. Гарбузові оладки
Для приготування оладок вам знадобляться 800 г гарбуза, 2 яйця, 200 г борошна та 150 г цукру.
Приготування: зачистіть гарбуз, натріть на великій тертці, додайте інші інгредієнти та обсмажте на розігрітій сковорідці. Подавайте з наршарабом та зернами гранату.
3. Омлет у воді
Готуйте омлет без олії у киплячій воді.
Підготуйте наступні інгредієнти: 3 яйця, 100 г помідорів чері, 50 г молока, 50 г кукурудзи, 30 г зеленої цибулі.
Приготування: у пакет-слайдер розбийте яйця, додайте нарізані чері, молоко, кукурудзу та зелень. Закрийте пакет і добре перемішайте. У сотейнику доведіть воду до кипіння, опустіть пакет у воду і варіть 5-10 хвилин до готовності.
Спробуйте ці рецепти і насолоджуйтеся смачними сніданками!
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