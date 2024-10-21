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Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами простих сніданків

Київ • УНН

 • 17325 перегляди

Український шеф колумбійського походження розповів про три швидкі рецепти сніданків. Серед них - запіканка, гарбузові оладки та омлет у воді, які можна легко приготувати вдома.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами простих сніданків

Український шеф-кухар колумбійського походження поділився своїми улюбленими рецептами сніданків, які порадують вас смаком і простотою приготування. Про це пише УНН, посилаючись на рекомендації від Ектора Хіменес-Браво.

Деталі

1. Запіканка

Цей класичний сніданок готується менш ніж за 10 хвилин.

Для приготування знадобляться 500 г кисломолочного сиру, 3 яйця, 100 г сметани, 120 г меду, 40 г родзинок, 50 г кукурудзяного крохмалю, ванільний цукор, сіль, вершкове масло.

Приготування: змішайте всі інгредієнти, додайте родзинки, змастіть форму маслом, залийте суміш і випікайте 35 хвилин при 180°C.

2. Гарбузові оладки

Для приготування оладок вам знадобляться 800 г гарбуза, 2 яйця, 200 г борошна та 150 г цукру.

Приготування: зачистіть гарбуз, натріть на великій тертці, додайте інші інгредієнти та обсмажте на розігрітій сковорідці. Подавайте з наршарабом та зернами гранату.

3. Омлет у воді

Готуйте омлет без олії у киплячій воді.

Підготуйте наступні інгредієнти: 3 яйця, 100 г помідорів чері, 50 г молока, 50 г кукурудзи, 30 г зеленої цибулі.

Приготування: у пакет-слайдер розбийте яйця, додайте нарізані чері, молоко, кукурудзу та зелень. Закрийте пакет і добре перемішайте. У сотейнику доведіть воду до кипіння, опустіть пакет у воду і варіть 5-10 хвилин до готовності. 

Спробуйте ці рецепти і насолоджуйтеся смачними сніданками!

Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачних синабонів20.10.24, 04:55 • 107107 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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