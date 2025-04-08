Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.