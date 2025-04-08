У Колумбії знайшли валізу з розчленованим тілом Алессандро Коатті. Влада пропонує 10 тисяч фунтів за інформацію, яка допоможе знайти вбивцю.
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Карлоса Ледера, злочинного партнера Пабло Ескобара, заарештували в Колумбії за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, але через три дні його звільнили. Суд вирішив, що термін покарання закінчився.
Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.
Фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Disney обмежила доступ ЗМІ та змінила локацію прем'єри.
Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.
США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.
Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.
До 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.
Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.
У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.
12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.
Збірна України перемогла команду Колумбії з рахунком 12:6 у першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках. До складу української команди увійшли 11 спортсменів-ветеранів.
Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.
Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.
США планують ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Дедлайн встановлено на 1 лютого, якщо країни не вживуть відповідних заходів.
Президенти країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт 30 січня через масові депортації мігрантів США. Зустріч скликала президентка Гондурасу на прохання лідера Колумбії для обговорення міграції та регіональної єдності.
США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.
Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.
Білий дім повідомив про досягнення угоди з Колумбією щодо прийому всіх нелегальних мігрантів, депортованих зі США. В обмін США відкладуть запровадження 25% мита на колумбійські товари.
Посольство США в Колумбії призупинило обробку віз після відмови країни прийняти депортаційні рейси. США запровадили візові санкції проти колумбійських чиновників до виконання зобов'язань.
Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.
Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.
Колумбія оголосила надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгорнула 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.
На північному сході Колумбії спалахнув збройний конфлікт між ELN та колишніми членами FARC. Щонайменше 80 людей загинули, 8000 стали біженцями, а президент припинив мирні переговори.
У прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер загинули щонайменше 39 людей через конфлікти між нелегальними збройними групами. Боротьба за контроль над наркоторгівлею призвела до призупинення мирних переговорів з ELN.
Венесуельська влада не має інформації про українське громадянство затриманих осіб, про яких заявляв Мадуро. МЗС України перевіряє інформацію через дипломатичні канали та послів-партнерів.
Президент Венесуели повідомив про затримання семи "найманців" - двох американців та п'яти осіб з України та Колумбії. Мадуро не надав доказів звинувачень, заявивши лише про "висококаліберних" фахівців.