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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26068 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155921 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138858 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134587 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134593 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196337 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77569 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164647 перегляди

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Голову та кінцівки лондонського вченого знайшли у валізі в Колумбії: що відомо

У Колумбії знайшли валізу з розчленованим тілом Алессандро Коатті. Влада пропонує 10 тисяч фунтів за інформацію, яка допоможе знайти вбивцю.

Кримінал та НП • 8 квітня, 13:45 • 9971 перегляди

Україна піднялася на 73-тє місце в рейтингу найсильніших паспортів світу

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.

Суспільство • 3 квітня, 05:19 • 8151 перегляди

Партнера Пабло Ескобара знову заарештували в Колумбії, але через 3 дні швидко звільнили

Карлоса Ледера, злочинного партнера Пабло Ескобара, заарештували в Колумбії за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, але через три дні його звільнили. Суд вирішив, що термін покарання закінчився.

Новини Світу • 1 квітня, 10:13 • 11658 перегляди

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.

УНН Lite • 30 березня, 08:26 • 231407 перегляди

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Disney обмежила доступ ЗМІ та змінила локацію прем'єри.

Новини Світу • 21 березня, 14:59 • 97351 перегляди

В США виробники кави вимагають у Трампа звільнення від мит , щоб уникнути зростання цін

Національна кавова асоціація США закликає адміністрацію Трампа звільнити каву від додаткових мит. Нові збори можуть підняти ціни на 50% і створити невизначеність для галузі.

Економіка • 14 березня, 18:56 • 37246 перегляди

США припиняють фінансування проекту ООН в Україні - УВКПЛ

США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.

Політика • 11 березня, 12:37 • 25633 перегляди

Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"

Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.

Спорт • 11 березня, 10:20 • 12753 перегляди

Банани під загрозою: до 2080 року вирощування культури в Латинській Америці стане економічно невигідним

До 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.

Новини Світу • 10 березня, 14:20 • 24247 перегляди

Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

Спорт • 6 березня, 18:58 • 20147 перегляди

Імпорт нафти в Індію з росії впав до мінімуму за два роки - Bloomberg

Імпорт російської нафти Індією впав до мінімуму з січня 2023 року через санкції США. Країна компенсує втрати закупівлями в Іраку, Саудівській Аравії та інших постачальників.

Економіка • 1 березня, 10:59 • 45559 перегляди

Президент Колумбії назвав "дурістю" угоду України зі США про рідкоземи: МЗС відреагувало

Президент Колумбії Петро розкритикував Зеленського за угоду про рідкоземельні метали зі США та назвав українців "братами" росіян. МЗС України різко відреагувало на ці заяви, нагадавши про боротьбу Колумбії за незалежність.

Політика • 27 лютого, 12:36 • 21695 перегляди

Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.

Новини Світу • 18 лютого, 14:21 • 23778 перегляди

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Суспільство • 12 лютого, 04:30 • 26580 перегляди

Українська збірна здобула першу перемогу на Іграх Нескорених у баскетболі

Збірна України перемогла команду Колумбії з рахунком 12:6 у першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках. До складу української команди увійшли 11 спортсменів-ветеранів.

Спорт • 10 лютого, 05:28 • 30314 перегляди

Україна розпочала виступ на Іграх нескорених-2025 з перемоги у першому баскетбольному матчі

Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.

Спорт • 9 лютого, 17:15 • 32020 перегляди

Президент Колумбії порівняв шкідливість кокаїну та віскі: що він заявив

Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений лише через його походження з Латинської Америки. За його словами, наркотик не більш шкідливий, ніж віскі.

Новини Світу • 5 лютого, 11:37 • 26738 перегляди

Трамп готує ввести мита на Канаду та Мексику з 1 лютого - Reuters

США планують ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики через проблеми з нелегальною міграцією та наркотиками. Дедлайн встановлено на 1 лютого, якщо країни не вживуть відповідних заходів.

Новини Світу • 28 січня, 23:39 • 29063 перегляди

Лідери країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Президенти країн Латинської Америки проведуть екстрений саміт 30 січня через масові депортації мігрантів США. Зустріч скликала президентка Гондурасу на прохання лідера Колумбії для обговорення міграції та регіональної єдності.

Новини Світу • 28 січня, 17:53 • 27174 перегляди

У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.

Новини Світу • 27 січня, 15:08 • 45942 перегляди

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни

Нафта Brent впала до $77,97 після заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни для послаблення росії. Трамп погрожує санкціями та пропонує зустріч з путіним для обговорення війни в Україні.

Війна • 27 січня, 07:58 • 36708 перегляди

Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США - Білий дім

Білий дім повідомив про досягнення угоди з Колумбією щодо прийому всіх нелегальних мігрантів, депортованих зі США. В обмін США відкладуть запровадження 25% мита на колумбійські товари.

Новини Світу • 27 січня, 05:36 • 32167 перегляди

США призупинили обробку віз у Колумбії

Посольство США в Колумбії призупинило обробку віз після відмови країни прийняти депортаційні рейси. США запровадили візові санкції проти колумбійських чиновників до виконання зобов'язань.

Новини Світу • 27 січня, 03:23 • 29595 перегляди

Колумбія підвищує мита на імпорт із США на 25% через конфлікт з Трампом

Президент Колумбії Густаво Петро наказав підвищити тарифи на імпорт із США на 25% у відповідь на заяви Трампа. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських депортаційних рейсів.

Новини Світу • 27 січня, 01:55 • 29989 перегляди

Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія відмовилася приймати два військові літаки США з депортованими мігрантами. У відповідь Трамп анонсував 50% тарифи, візові обмеження та фінансові санкції проти країни.

Новини Світу • 26 січня, 20:02 • 101137 перегляди

Колумбія пообіцяла "війну" лівим партизанам після загибелі 100 людей

Колумбія оголосила надзвичайний стан через насильство між партизанськими угрупованнями, що призвело до загибелі 100 осіб. Влада розгорнула 5000 військових та евакуювала майже 20 000 людей з трьох департаментів.

Новини Світу • 21 січня, 10:07 • 29145 перегляди

Ескалація в Колумбії: кількість жертв насильства зросла до 80 осіб

На північному сході Колумбії спалахнув збройний конфлікт між ELN та колишніми членами FARC. Щонайменше 80 людей загинули, 8000 стали біженцями, а президент припинив мирні переговори.

Новини Світу • 20 січня, 03:55 • 30796 перегляди

Збройні сутички в Колумбії: щонайменше 39 людей загинули на кордоні з Венесуелою

У прикордонному регіоні Норте-де-Сантандер загинули щонайменше 39 людей через конфлікти між нелегальними збройними групами. Боротьба за контроль над наркоторгівлею призвела до призупинення мирних переговорів з ELN.

Новини Світу • 18 січня, 01:20 • 30344 перегляди

МЗС відреагувало на заяви Мадуро про затримання у Венесуелі "найманців з України"

Венесуельська влада не має інформації про українське громадянство затриманих осіб, про яких заявляв Мадуро. МЗС України перевіряє інформацію через дипломатичні канали та послів-партнерів.

Політика • 10 січня, 13:36 • 27078 перегляди

Мадуро заявив про затримання іноземців, серед яких українці

Президент Венесуели повідомив про затримання семи "найманців" - двох американців та п'яти осіб з України та Колумбії. Мадуро не надав доказів звинувачень, заявивши лише про "висококаліберних" фахівців.

Новини Світу • 8 січня, 03:53 • 24101 перегляди