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20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла

Київ • УНН

 • 10994 перегляди

20 серпня відзначають День медичного транспорту, Всесвітній день москітів, День ліни, лимонаду й медового пирога. Угорщина святкує День святого Стефана, а віряни вшановують пророка Самуїла.

20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла

20 серпня світ відзначає важливу дату, а саме Міжнародний день медичного транспорту, в той же час святкують Всесвітній день ліні та День лимонаду, а в Угорщині святкують День святого Стефана. За новим календарем віряни вшановують День пам'яті святого пророка Самуїла, пише УНН.

Міжнародний день медичного транспорту (International Medical Transportation Day)

Спеціалізована пам'ятна дата, присвячена працівникам служб невідкладної медичної допомоги, екстреної евакуації та екіпажам спеціалізованого транспорту. Мета цього дня - підкреслити життєво важливу роль швидкого та безпечного перевезення пацієнтів у критичних станах, а також вшанувати водіїв, фельдшерів та медиків, які щодня рятують життя в дорозі.

Всесвітній день москітів (World Mosquito Day)

Цей день відзначається щороку 20 серпня на згадку про відкриття британського лікаря сера Рональда Росса у 1897 році, який довів, що малярію переносять комахи-москіти.

Головна мета цієї дати - підвищити обізнаність суспільства про небезпеку тропічних хвороб, які переносяться цими паразитами, та нагадати про важливість профілактики. Щороку в рамках цього дня міжнародні організації публікують звіти про прогрес у боротьбі з малярією в ендемічних регіонах планети.

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День святого Стефана в Угорщині

Це найголовніше державне свято країни, присвячене пам'яті короля Стефана I, який об'єднав угорські племена та заснув християнську державу на рубежі X-XI століть.

Урочистості в Будапешті та інших містах традиційно супроводжуються масштабними історичними реконструкціями, урочистим підняттям прапора та виступами військових оркестрів. Також на святкових ярмарках офіційно презентують "торт року" Угорщини, рецепт якого тримається в секреті до самого свята

Всесвітній день ліні (World Lazy Day)

Це неофіційне свято виникло у Колумбії у 1984 році як своєрідне надзвичайно кумедне явище проти надмірного трудоголізму та виснажливої гонитви за продуктивністю. Його головна мета - дати людям можливість легально зупинитися, відпочити від щоденної рутини та знизити рівень накопиченого стресу.

У цей день у багатьох країнах прийнято влаштовувати "день спокою", відмовляючись від термінових робочих завдань на користь сну, читання чи розслаблення. Психологи підкреслюють, що такі паузи життєво необхідні для запобігання професійному вигоранню та відновлення нервової системи.

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Всесвітній день медового пирога (National Honey Pie Day)

Популярне гастрономічне свято, присвячене традиційній випічці з додаванням натурального меду. У цей день пекарі та кондитери з усього світу готують авторські пироги та нагадують про важливість захисту бджіл для екосистеми планети.

Згідно з кулінарними традиціями, мед є не лише природним підсолоджувачем, а й інгредієнтом, який зберігає м'якість випічки на кілька днів довше.

День лимонаду (National Lemonade Day) 

Популярне неофіційне та дуже позитивне свято, присвячене улюбленому літньому освіжаючому напою. У багатьох країнах, особливо у США та Канаді, цей день також використовується для освітніх ініціатив: дітей та підлітків вчать відкривати свої перші міні-бізнеси через традиційний продаж лимонаду на вулиці, розвиваючи навички підприємництва та благодійності.

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День пам'яті святого пророка Самуїла 

За новим календарем, 20 серпня вшановують пам'ять видатного старозавітного пророка і останнього судді Ізраїлю, який жив у XI столітті до н. е. Згідно з біблійними переказами, він помазав на царство перших двох ізраїльських царів - Саула та Давида.

У народній традиції цей день вважався особливим для добрих починань, а також символізував завершення літніх польових робіт і підготовку до осені.

Для тих, хто дотримується старого (юліанського) календаря: 20 серпня вшановують пам'ять преподобного Пимена Багатохворобливого та святого мученика Марина. У народі цей день називали "Марини-Пимени" та пов'язували із завершенням збору малини й прикметами на ранній прихід осені.

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Олександра Месенко

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