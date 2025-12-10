$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 12048 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 24458 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 26419 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 20914 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 44604 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 35639 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25826 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30811 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39838 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 57824 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
У чотирьох країнах спалахи невиліковної хвороби, що передається комарами: у CDC попередили мандрівників

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) випустили рекомендації для поїздок на Кубу, в Бангладеш, Шрі-Ланку та провінцію Гуандун через спалахи чикунгуньї. Ця невиліковна хвороба, що передається комарами, має симптоми лихоманки та болю в суглобах, а у важких випадках може призвести до госпіталізації та смерті.

У чотирьох країнах спалахи невиліковної хвороби, що передається комарами: у CDC попередили мандрівників

Американські органи охорони здоров'я випустили рекомендації для мандрівників, які планують поїздки до деяких тропічних країн, через спалахи невиліковної хвороби, що передається комарами, пише УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосили в п'ятницю, що випустили рекомендації 2-го рівня для поїздок на Кубу, в Бангладеш, Шрі-Ланку та провінцію Гуандун на півдні Китаю, радячи "підвищені запобіжні заходи" при відвідуванні цих районів.

Представники охорони здоров'я США заявляють, що наразі немає лікування від чикунгуньї, але хворобі можна запобігти за допомогою вакцинації, і вакцинація рекомендується мандрівникам, які прямують до зачеплених районів.

Найбільш поширені симптоми вірусу включають лихоманку та болі в суглобах, хоча у пацієнтів також можуть спостерігатися головний біль, біль у м'язах, набряк суглобів або висип, за словами представників охорони здоров'я США.

Симптоми зазвичай з'являються через три-сім днів після укусу зараженого комара, і більшість людей одужують протягом тижня.

У тяжких випадках у деяких пацієнтів можуть спостерігатися сильні болі в суглобах, що тривають місяцями або навіть роками, тоді як інші "можуть потребувати госпіталізації через ризик пошкодження органів та смерті", згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з повідомленням ВООЗ від 3 жовтня, з січня по вересень 2025 року в усьому світі було зареєстровано 445 000 передбачуваних та підтверджених випадків чикунгуньї та 155 смертей.

У Бангладеш ВООЗ повідомила про 700 можливих випадків чикунгуньї в столиці Дацці в період з січня по вересень 2025 року, посилаючись на дані Інституту епідеміології, контролю захворювань та досліджень. Станом на кінець вересня в провінції Гуандун у Китаї було підтверджено загалом 16 000 випадків місцевої передачі чикунгуньї, що стало найбільшим задокументованим спалахом цього захворювання в країні на сьогодні. У період із січня по кінець вересня на Кубі було зареєстровано 34 підтверджені випадки чикунгуньї, і було вжито заходів громадської охорони здоров'я для стримування спалаху. У Шрі-Ланці в період з 1 січня по другий тиждень березня 2025 року було зареєстровано загалом 150 підтверджених випадків чикунгуньї, повідомила ВООЗ, додавши, що пік захворюваності припав на червень.

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередив, що мандрівники до Бразилії, Колумбії, Індії, Мексики, Нігерії, Пакистану, Філіппін і Таїланду також можуть зіткнутися з підвищеним ризиком зараження чикунгунья.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження15.05.25, 11:01 • 5910 переглядiв

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини СвітуНаші за кордоном
