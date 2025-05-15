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Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження

Київ • УНН

 • 2986 перегляди

Глобальне потепління сприяє поширенню тигрових комарів на північ, що збільшує ризик спалахів денге та чикунгуньї в Європі. Дослідження показує, що до 2060 року кількість захворювань може зрости в п'ять разів.

Денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі - дослідження

Лихоманкові захворювання денге та чикунгунья невдовзі можуть стати ендемічними в Європі, оскільки тигрові комарі, які переносять ці віруси, поширюються далі на північ через глобальне потепління, згідно з новим дослідженням, опублікованим у четвер, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Приблизно половина населення світу вже схильна до ризику зараження цими двома захворюваннями, які колись були в основному обмежені тропічними регіонами.

Обидва віруси викликають лихоманку і в рідкісних випадках можуть бути смертельними, їх поширюють комарі Aedes aegypti та Aedes albopictus.

Останній, відомий як тигровий комар, як повідомляється, поширюється далі на північ, на тлі того, як у світі стає спекотніше через антропогенну зміну клімату.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Lancet Planetary Health, аналізується вплив низки факторів, включаючи клімат, на поширення цих двох захворювань у Європі за останні 35 років.

Згідно з дослідженням, частота і серйозність спалахів зросли з 2010 року через підвищення температури.

У 2024 році - найспекотнішому році за всю історію спостережень - в Європейському Союзі було зафіксовано трохи більше ніж 300 випадків лихоманки денге в порівнянні з 275 за попередні 15 років.

Спалахи лихоманки денге вже вразили Італію, Хорватію, Францію та Іспанію.

"Наші результати підкреслюють, що ЄС переходить від спорадичних спалахів захворювань, що переносяться Aedes, до ендемічного стану", - ідеться в дослідженні.

Європейська дослідницька група заявила, що чим вище піднімається температура, тим вищий ризик спалахів, викликаних тигровими комарами.

За найгірших сценаріїв зміни клімату спалахи обох захворювань можуть зрости в п'ять разів в порівнянні з поточним рівнем до 2060 року, прогнозують вони.

Спалахи були більш поширені в більш багатих районах, що говорить про те, що краще тестування здатне виявити вірус, і що випадки можуть залишитися непоміченими в більш бідних районах, припустило дослідження.

Доповнення

Французький острів Реюньон в Індійському океані нещодавно пережив смертельний спалах лихоманки чикунгунья.

Тигрові комарі також можуть переносити віруси Зіка і Західного Нілу, які не були вивчені в останніх дослідженнях.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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