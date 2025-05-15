Денге и чикунгунья вскоре могут стать эндемичными в Европе - исследование

Лихорадочные заболевания денге и чикунгунья вскоре могут стать эндемичными в Европе, поскольку тигровые комары, которые переносят эти вирусы, распространяются дальше на север из-за глобального потепления, согласно новому исследованию, опубликованному в четверг, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Примерно половина населения мира уже подвержена риску заражения этими двумя заболеваниями, которые когда-то были в основном ограничены тропическими регионами.

Оба вируса вызывают лихорадку и в редких случаях могут быть смертельными, их распространяют комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Последний, известный как тигровый комар, как сообщается, распространяется дальше на север, на фоне того, как в мире стает жарче из-за антропогенного изменения климата.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet Planetary Health, анализируется влияние ряда факторов, включая климат, на распространение этих двух заболеваний в Европе за последние 35 лет.

Согласно исследованию, частота и серьезность вспышек возросли с 2010 года из-за повышения температуры.

В 2024 году - самом жарком году за всю историю наблюдений - в Европейском Союзе было зафиксировано чуть более 300 случаев лихорадки денге по сравнению с 275 за предыдущие 15 лет.

Вспышки лихорадки денге уже поразили Италию, Хорватию, Францию ​​и Испанию.

"Наши результаты подчеркивают, что ЕС переходит от спорадических вспышек заболеваний, переносимых Aedes, к эндемическому состоянию", - говорится в исследовании.

Европейская исследовательская группа заявила, что чем выше поднимается температура, тем выше риск вспышек, вызванных тигровыми комарами.

При наихудших сценариях изменения климата вспышки обоих заболеваний могут возрасти в пять раз по сравнению с текущим уровнем к 2060 году, прогнозируют они.

Вспышки были более распространены в более богатых районах, что говорит о том, что лучшее тестирование способно обнаружить вирус, и что случаи могут остаться незамеченными в более бедных районах, предположило исследование.

Дополнение

Французский остров Реюньон в Индийском океане недавно пережил смертельную вспышку лихорадки чикунгунья.

Тигровые комары также могут переносить вирусы Зика и Западного Нила, которые не были изучены в последних исследованиях.