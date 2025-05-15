Денге и чикунгунья вскоре могут стать эндемичными в Европе - исследование
Киев • УНН
Глобальное потепление способствует распространению тигровых комаров на север, что увеличивает риск вспышек денге и чикунгуньи в Европе. Исследование показывает, что к 2060 году число заболеваний может вырасти в пять раз.
Лихорадочные заболевания денге и чикунгунья вскоре могут стать эндемичными в Европе, поскольку тигровые комары, которые переносят эти вирусы, распространяются дальше на север из-за глобального потепления, согласно новому исследованию, опубликованному в четверг, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Примерно половина населения мира уже подвержена риску заражения этими двумя заболеваниями, которые когда-то были в основном ограничены тропическими регионами.
Оба вируса вызывают лихорадку и в редких случаях могут быть смертельными, их распространяют комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Последний, известный как тигровый комар, как сообщается, распространяется дальше на север, на фоне того, как в мире стает жарче из-за антропогенного изменения климата.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet Planetary Health, анализируется влияние ряда факторов, включая климат, на распространение этих двух заболеваний в Европе за последние 35 лет.
Согласно исследованию, частота и серьезность вспышек возросли с 2010 года из-за повышения температуры.
В 2024 году - самом жарком году за всю историю наблюдений - в Европейском Союзе было зафиксировано чуть более 300 случаев лихорадки денге по сравнению с 275 за предыдущие 15 лет.
Вспышки лихорадки денге уже поразили Италию, Хорватию, Францию и Испанию.
"Наши результаты подчеркивают, что ЕС переходит от спорадических вспышек заболеваний, переносимых Aedes, к эндемическому состоянию", - говорится в исследовании.
Европейская исследовательская группа заявила, что чем выше поднимается температура, тем выше риск вспышек, вызванных тигровыми комарами.
При наихудших сценариях изменения климата вспышки обоих заболеваний могут возрасти в пять раз по сравнению с текущим уровнем к 2060 году, прогнозируют они.
Вспышки были более распространены в более богатых районах, что говорит о том, что лучшее тестирование способно обнаружить вирус, и что случаи могут остаться незамеченными в более бедных районах, предположило исследование.
Дополнение
Французский остров Реюньон в Индийском океане недавно пережил смертельную вспышку лихорадки чикунгунья.
Тигровые комары также могут переносить вирусы Зика и Западного Нила, которые не были изучены в последних исследованиях.