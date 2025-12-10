$42.070.01
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
В четырех странах вспышки неизлечимой болезни, передающейся комарами: в CDC предупредили путешественников

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили рекомендации для поездок на Кубу, в Бангладеш, Шри-Ланку и провинцию Гуандун из-за вспышек чикунгуньи. Эта неизлечимая болезнь, передающаяся комарами, имеет симптомы лихорадки и боли в суставах, а в тяжелых случаях может привести к госпитализации и смерти.

В четырех странах вспышки неизлечимой болезни, передающейся комарами: в CDC предупредили путешественников

Американские органы здравоохранения выпустили рекомендации для путешественников, планирующих поездки в некоторые тропические страны, из-за вспышек неизлечимой болезни, передаваемой комарами, пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили в пятницу, что выпустили рекомендации 2-го уровня для поездок на Кубу, в Бангладеш, Шри-Ланку и провинцию Гуандун на юге Китая, советуя «повышенные меры предосторожности» при посещении этих районов.

Представители здравоохранения США заявляют, что в настоящее время нет лечения от чикунгуньи, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации, и вакцинация рекомендуется путешественникам, направляющимся в затронутые районы.

Наиболее распространенные симптомы вируса включают лихорадку и боли в суставах, хотя у пациентов также могут наблюдаться головная боль, боль в мышцах, отек суставов или сыпь, по словам представителей здравоохранения США.

Симптомы обычно появляются через три-семь дней после укуса зараженного комара, и большинство людей выздоравливают в течение недели.

В тяжелых случаях у некоторых пациентов могут наблюдаться сильные боли в суставах, длящиеся месяцами или даже годами, тогда как другие «могут нуждаться в госпитализации из-за риска повреждения органов и смерти», согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению ВОЗ от 3 октября, с января по сентябрь 2025 года во всем мире было зарегистрировано 445 000 предполагаемых и подтвержденных случаев чикунгуньи и 155 смертей.

В Бангладеш ВОЗ сообщила о 700 возможных случаях чикунгуньи в столице Дакке в период с января по сентябрь 2025 года, ссылаясь на данные Института эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований. По состоянию на конец сентября в провинции Гуандун в Китае было подтверждено в общей сложности 16 000 случаев местной передачи чикунгуньи, что стало крупнейшей задокументированной вспышкой этого заболевания в стране на сегодняшний день. В период с января по конец сентября на Кубе было зарегистрировано 34 подтвержденных случая чикунгуньи, и были приняты меры общественного здравоохранения для сдерживания вспышки. В Шри-Ланке в период с 1 января по вторую неделю марта 2025 года было зарегистрировано в общей сложности 150 подтвержденных случаев чикунгуньи, сообщила ВОЗ, добавив, что пик заболеваемости пришелся на июнь.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредил, что путешественники в Бразилию, Колумбию, Индию, Мексику, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Таиланд также могут столкнуться с повышенным риском заражения чикунгуньей.

Денге и чикунгунья вскоре могут стать эндемичными в Европе - исследование15.05.25, 11:01 • 5916 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости МираНаши за границей
Шри-Ланка
Куба
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Всемирная организация здравоохранения
Колумбия
Мексика
Таиланд
Нигерия
Бразилия
Филиппины
Индия
Бангладеш
Китай
Пакистан