03:07 • 1506 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 5908 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 14358 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 18609 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 16490 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 18942 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 20640 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 18893 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 22062 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 22896 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
Эксклюзивы
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Южное командование США нанесло удар по судну в международных водах восточной части Тихого океана, двигавшемуся по маршрутам наркотрафика. В результате операции ликвидированы двое наркотеррористов, американские военные не пострадали.

США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну

Южное командование Соединенных Штатов Америки (SOUTHCOM) заявило, что нанесло удар по судну, находившемуся в международных водах в восточной части Тихого океана и двигавшемуся по путям, связанным с наркотрафиком. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение SOUTHCOM в сети Х с соответствующим видео от 30 декабря.  

29 декабря, по указанию военного министра Пита Хегсета, Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла смертоносный удар по судну в международных водах, которое использовала террористическая организация

- говорится в сообщении.

Отмечается, что разведка подтвердила, якобы это судно проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.

Южное командование Соединенных Штатов Америки также сообщило, что в результате удара были ликвидированы два человека, которых назвали наркотеррористами. Военнослужащие США при этом не понесли потерь.

Напомним

Американские военные 18 декабря нанесли удар по судну в Тихом океане, перевозившему наркотики. В результате операции погибли три человека, причастных к наркоторговле и терроризму.

Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg29.12.25, 16:59 • 12090 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Социальная сеть
Пит Хегсетх
Соединённые Штаты