США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну

Южное командование Соединенных Штатов Америки (SOUTHCOM) заявило, что нанесло удар по судну, находившемуся в международных водах в восточной части Тихого океана и двигавшемуся по путям, связанным с наркотрафиком. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение SOUTHCOM в сети Х с соответствующим видео от 30 декабря.

29 декабря, по указанию военного министра Пита Хегсета, Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла смертоносный удар по судну в международных водах, которое использовала террористическая организация - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведка подтвердила, якобы это судно проходило транзитом по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.

Южное командование Соединенных Штатов Америки также сообщило, что в результате удара были ликвидированы два человека, которых назвали наркотеррористами. Военнослужащие США при этом не понесли потерь.

Напомним

Американские военные 18 декабря нанесли удар по судну в Тихом океане, перевозившему наркотики. В результате операции погибли три человека, причастных к наркоторговле и терроризму.

Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg