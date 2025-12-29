$42.060.13
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 1370 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 3998 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 10436 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 11946 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 18026 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 34891 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54374 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58758 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51623 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по "крупному объекту" в Венесуэле. Это произошло в рамках кампании против предполагаемых операций по торговле наркотиками.

Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по «крупному объекту» в Венесуэле в рамках своей кампании против предполагаемых операций по торговле наркотиками там, хотя неизвестно, какую именно цель он имел в виду. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В пятницу в интервью с Джоном Катсиматидисом, республиканцем и сторонником Трампа, который владеет радиостанцией WABC в Нью-Йорке, Трамп обсудил американские бомбардировки судов, которые, по утверждению администрации, перевозят наркотики.

У них есть большой завод или большой объект, откуда прибывают эти корабли. Две ночи назад мы его уничтожили. Так что мы нанесли им очень сильный удар

- сказал Трамп.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно утверждений Президента.

Отмечается, что если удар США будет подтвержден, это станет первой атакой на суше в Венесуэле с тех пор, как Трамп начал усиливать давление на правительство Николаса Мадуро, атакуя лодки в регионе и блокируя, чтобы сорвать экспорт нефти из страны. 

Трамп ранее предупреждал, что готов расширить военную кампанию, нанося удары по целям на суше.

"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы25.12.25, 19:12 • 7107 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Столкновения
Николас Мадуро
Белый дом
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты