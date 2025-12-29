Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg
Киев • УНН
Президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по "крупному объекту" в Венесуэле. Это произошло в рамках кампании против предполагаемых операций по торговле наркотиками.
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по «крупному объекту» в Венесуэле в рамках своей кампании против предполагаемых операций по торговле наркотиками там, хотя неизвестно, какую именно цель он имел в виду. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В пятницу в интервью с Джоном Катсиматидисом, республиканцем и сторонником Трампа, который владеет радиостанцией WABC в Нью-Йорке, Трамп обсудил американские бомбардировки судов, которые, по утверждению администрации, перевозят наркотики.
У них есть большой завод или большой объект, откуда прибывают эти корабли. Две ночи назад мы его уничтожили. Так что мы нанесли им очень сильный удар
Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно утверждений Президента.
Отмечается, что если удар США будет подтвержден, это станет первой атакой на суше в Венесуэле с тех пор, как Трамп начал усиливать давление на правительство Николаса Мадуро, атакуя лодки в регионе и блокируя, чтобы сорвать экспорт нефти из страны.
Трамп ранее предупреждал, что готов расширить военную кампанию, нанося удары по целям на суше.
