РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на переговорах российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать - заявил руководитель Буданов.

Буданов добавил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины он видит "определенный прогресс".

Он предположил, что гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, однако признал, что это "не единственная позиция".

Напомним

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что украинский народ не согласится на территориальные уступки россии. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и будут освобождены.