РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 18250 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 27483 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 27646 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 34582 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 39609 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 48882 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 45428 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49682 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47794 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44614 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
82%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве28 февраля, 09:33 • 13637 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 17435 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ28 февраля, 10:13 • 15326 просмотра
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg28 февраля, 10:50 • 13936 просмотра
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али13:59 • 10282 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 33318 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 37703 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 33119 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 37359 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 38528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 17656 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 18728 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 18931 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 19216 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28244 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Lockheed C-130 Hercules

РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что РФ согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. Он видит определенный прогресс в этом вопросе.

РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на переговорах российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать

- заявил руководитель Буданов.

Буданов добавил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины он видит "определенный прогресс".

Он предположил, что гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, однако признал, что это "не единственная позиция".

Напомним

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что украинский народ не согласится на территориальные уступки россии. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и будут освобождены.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина