Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 26987 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 27280 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 34224 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 39306 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 48701 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45346 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49647 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47745 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44581 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Ліван
рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що РФ погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Він бачить певний прогрес у цьому питанні.

рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Про це він заявив інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.

На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати

- заявив керівник Буданов.

Буданов додав, що в питанні гарантій безпеки для України він бачить "певний прогрес".

Він припустив, що гарантії безпеки активуватимуться паралельно із завершенням війни, проте визнав, що це "не єдина позиція".

Нагадаємо

Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що український народ не погодиться на територіальні поступки росії. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими та будуть звільнені.

Ольга Розгон

