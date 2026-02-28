рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Про це він заявив інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.

На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати