рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов
Київ • УНН
Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що РФ погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Він бачить певний прогрес у цьому питанні.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Про це він заявив інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.
На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати
Буданов додав, що в питанні гарантій безпеки для України він бачить "певний прогрес".
Він припустив, що гарантії безпеки активуватимуться паралельно із завершенням війни, проте визнав, що це "не єдина позиція".
Нагадаємо
Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що український народ не погодиться на територіальні поступки росії. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими та будуть звільнені.