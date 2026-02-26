Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов

$43.240.02
19:13 • 1576 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 8814 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 12752 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 13756 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 24463 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 16798 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 78074 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 42495 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50649 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63718 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Популярнi новини
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 38684 перегляди
Під Дніпром викрили мережу шахрайських кол-центрів на понад 1500 робочих місць - ОГПVideo26 лютого, 10:39 • 5270 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 10533 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 20143 перегляди
Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф14:32 • 4776 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 24459 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 20181 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 78068 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 68709 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 73494 перегляди
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 2076 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 39015 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 49642 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 52308 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 57804 перегляди
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що український народ не погодиться на територіальні поступки росії. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими та будуть звільнені.

Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов

Народ України не погодиться на територіальні поступки росії, а всі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і у майбутньому будуть повернуті.  Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon, передає УНН

Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені 

- сказав Буданов. 

Нагадаємо 

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у росії не змінить її імперського мислення. Він вважає, що слід створити умови, за яких росія зникне як імперія, а на її території виникнуть кілька регіональних національних держав.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Кирило Буданов
Україна