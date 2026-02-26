Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що український народ не погодиться на територіальні поступки росії. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими та будуть звільнені.
Народ України не погодиться на територіальні поступки росії, а всі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і у майбутньому будуть повернуті. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon, передає УНН.
Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у росії не змінить її імперського мислення. Він вважає, що слід створити умови, за яких росія зникне як імперія, а на її території виникнуть кілька регіональних національних держав.