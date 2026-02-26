$43.240.02
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 18517 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія - Буданов

Київ • УНН

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у росії не змінить її імперського мислення. Він вважає, що слід створити умови, за яких росія зникне як імперія, а на її території виникнуть кілька регіональних національних держав.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна політичного режиму в росії не змінить її імперське мислення. Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія. Про це Буданов заявив в інтерв’ю Al Modon, передає УНН

Зміна режимів у росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви, її основна ідеологія не змінилася. Російська влада ніколи не ставила собі за мету покращити умови життя своїх громадян, чи то в царську епоху, чи в радянську, чи на сучасному етапі олігархічного капіталізму. Тому безглуздо говорити про більшовизм як про окремий етап російської історії 

- сказав Буданов. 

Він зазначив, що політика нинішнього російського президента суттєво не відрізняється від політики царської чи радянської епох.

Не варто очікувати, що росія знову зміниться через внутрішні чинники. Натомість, нам слід створити умови, за яких росія зникне як імперія. На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав, кожна з яких піклуватиметься про благополуччя свого народу. Тільки тоді Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше 

- додав Буданов. 

Нагадаємо 

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що мирні переговори мають убезпечити від повторення російської агресії. Він зазначив, що Україна рухається вперед у переговорах, але сторонам потрібно ухвалювати остаточні рішення.

Павло Башинський

