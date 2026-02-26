Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна політичного режиму в росії не змінить її імперське мислення. Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія. Про це Буданов заявив в інтерв’ю Al Modon, передає УНН.

Зміна режимів у росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви, її основна ідеологія не змінилася. Російська влада ніколи не ставила собі за мету покращити умови життя своїх громадян, чи то в царську епоху, чи в радянську, чи на сучасному етапі олігархічного капіталізму. Тому безглуздо говорити про більшовизм як про окремий етап російської історії