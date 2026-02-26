Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія - Буданов
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна політичного режиму в росії не змінить її імперське мислення. Слід створити умови, за яких росія зникне як імперія. Про це Буданов заявив в інтерв’ю Al Modon, передає УНН.
Зміна режимів у росії не змінила її сутності. Незалежно від її нинішньої назви, її основна ідеологія не змінилася. Російська влада ніколи не ставила собі за мету покращити умови життя своїх громадян, чи то в царську епоху, чи в радянську, чи на сучасному етапі олігархічного капіталізму. Тому безглуздо говорити про більшовизм як про окремий етап російської історії
Він зазначив, що політика нинішнього російського президента суттєво не відрізняється від політики царської чи радянської епох.
Не варто очікувати, що росія знову зміниться через внутрішні чинники. Натомість, нам слід створити умови, за яких росія зникне як імперія. На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав, кожна з яких піклуватиметься про благополуччя свого народу. Тільки тоді Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше
