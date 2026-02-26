$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 6148 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 11204 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 12360 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 22262 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16065 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 75305 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 41615 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50267 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63452 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 54274 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Главная
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 18083 просмотра
Следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя – Буданов

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена режимов в россии не изменит ее имперского мышления. Он считает, что следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя, а на ее территории возникнут несколько региональных национальных государств.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена политического режима в россии не изменит ее имперское мышление. Следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя. Об этом Буданов заявил в интервью Al Modon, передает УНН

Смена режимов в россии не изменила ее сущности. Независимо от ее нынешнего названия, ее основная идеология не изменилась. Российские власти никогда не ставили себе целью улучшить условия жизни своих граждан, будь то в царскую эпоху, будь то в советскую, будь то на современном этапе олигархического капитализма. Поэтому бессмысленно говорить о большевизме как об отдельном этапе российской истории 

- сказал Буданов. 

Он отметил, что политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох.

Не стоит ожидать, что россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого, нам следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа. Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее 

- добавил Буданов. 

Напомним 

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что мирные переговоры должны обезопасить от повторения российской агрессии. Он отметил, что Украина движется вперед в переговорах, но сторонам нужно принимать окончательные решения.

Павел Башинский

