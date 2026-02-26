Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена политического режима в россии не изменит ее имперское мышление. Следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя. Об этом Буданов заявил в интервью Al Modon, передает УНН.

Смена режимов в россии не изменила ее сущности. Независимо от ее нынешнего названия, ее основная идеология не изменилась. Российские власти никогда не ставили себе целью улучшить условия жизни своих граждан, будь то в царскую эпоху, будь то в советскую, будь то на современном этапе олигархического капитализма. Поэтому бессмысленно говорить о большевизме как об отдельном этапе российской истории

Он отметил, что политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох.

Не стоит ожидать, что россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого, нам следует создать условия, при которых россия исчезнет как империя. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа. Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее