В Полтавской области 12-летняя девочка родила ребенка после изнасилования, подозреваемый задержан

На Полтавщине 12-летняя родила после изнасилования. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 35-летнего мужчину задержали и сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

В марте на Полтавщине 12-летняя жительница Миргородского района родила дочь от 35-летнего мужчины. Об этом факте врачи сообщили правоохранителям, которые начали следственные действия.

В настоящее время установлено, что в 2025 году ребенок был в гостях у знакомого. Применяя силу, мужчина изнасиловал девочку, которой на момент совершения преступления было всего 11 лет. О случившемся она не рассказывала даже матери.

Мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения.

В отношении ребенка совершено особо тяжкое преступление, поэтому прокуратура ходатайствовала об исключительной мере пресечения. Суд удовлетворил ходатайство, и сейчас подозреваемый находится под стражей — рассказал руководитель Миргородской окружной прокуратуры Антон Чернорук.

