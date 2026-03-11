$43.860.0351.040.33
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований малолетних детей - ОГП

Киев • УНН

Подозреваемый издевался над мальчиками 10-12 лет, маскируя насилие играми и угрозами. Злоумышленник снимал свои действия на телефон в заброшенных зданиях.

В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований малолетних детей - ОГП

В Харьковской области правоохранители разоблачили 15-летнего подростка, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над детьми в возрасте от 10 до 12 лет. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в течение 2025 года подозреваемый совершил сексуальное насилие в отношении по меньшей мере трех мальчиков. Свою вину он маскировал играми, использовал доверие жертв, а также прибегал к угрозам и психологическому давлению.

Установлено, что семья подростка эвакуировалась из зоны боевых действий в один из населенных пунктов Харьковщины, где местная семья предоставила им жилье. Объектом первых нападений стал 12-летний сын владельцев дома.

В течение января-мая 2025 года подозреваемый систематически насиловал ребенка в заброшенных зданиях, называя это "игрой" в "Правду или действие". Условием был запрет на отказ от "заданий" под угрозой избиения. Свои действия подросток снимал на телефон.

Также правоохранители задокументировали факты насилия в отношении 11-летнего сына погибшего украинского военнослужащего и 10-летнего мальчика, которого подозреваемый в июне 2025 года силой отвел в окоп возле местного магазина и изнасиловал.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры подростку инкриминированы особо тяжкие преступления по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины.

Это дело - не просто нарушение закона, а разрушение детских судеб. Подозреваемый не только совершал насилие: он манипулировал сознанием детей, превращая их жизнь в сплошные страдания. Жестокие условия "игр" вместе с постоянными угрозами физической расправы стали инструментом для принуждения к молчанию. Это преступление против детства, которое оставляет глубокие травмы на всю жизнь

- говорится в сообщении.

