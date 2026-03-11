В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований малолетних детей - ОГП

В Харьковской области правоохранители разоблачили 15-летнего подростка, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над детьми в возрасте от 10 до 12 лет. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в течение 2025 года подозреваемый совершил сексуальное насилие в отношении по меньшей мере трех мальчиков. Свою вину он маскировал играми, использовал доверие жертв, а также прибегал к угрозам и психологическому давлению.

Установлено, что семья подростка эвакуировалась из зоны боевых действий в один из населенных пунктов Харьковщины, где местная семья предоставила им жилье. Объектом первых нападений стал 12-летний сын владельцев дома.

В течение января-мая 2025 года подозреваемый систематически насиловал ребенка в заброшенных зданиях, называя это "игрой" в "Правду или действие". Условием был запрет на отказ от "заданий" под угрозой избиения. Свои действия подросток снимал на телефон.

Также правоохранители задокументировали факты насилия в отношении 11-летнего сына погибшего украинского военнослужащего и 10-летнего мальчика, которого подозреваемый в июне 2025 года силой отвел в окоп возле местного магазина и изнасиловал.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры подростку инкриминированы особо тяжкие преступления по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины.

Это дело - не просто нарушение закона, а разрушение детских судеб. Подозреваемый не только совершал насилие: он манипулировал сознанием детей, превращая их жизнь в сплошные страдания. Жестокие условия "игр" вместе с постоянными угрозами физической расправы стали инструментом для принуждения к молчанию. Это преступление против детства, которое оставляет глубокие травмы на всю жизнь - говорится в сообщении.

