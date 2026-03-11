На Черниговщине будут судить 19-летнего юношу за изнасилование ребенка и убийство ее матери
Киев • УНН
Прокуратура передала в суд дело юноши, который изнасиловал 13-летнюю девочку и убил ее мать. Злоумышленник также ранил соседа и находится под стражей.
Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, которого обвиняют в серии тяжких преступлений против одной семьи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, в мае 2025 года нападавший заманил 13-летнюю девушку на крышу недостроя и изнасиловал ее. Во время следующей встречи насилие продолжилось, нападавший снимал все на мобильный
Когда о случившемся узнала мать потерпевшей, между ней и юношей возник конфликт. Впоследствии злоумышленник, пытаясь отомстить или скрыть преступление, надел балаклаву и ворвался в квартиру семьи. На глазах у несовершеннолетнего сына женщины нападавший нанес ей многочисленные ножевые ранения. На крики в помещение прибежал сосед, однако злоумышленник ранил и его, после чего скрылся с места происшествия.
От полученных травм и массивной кровопотери мать девушки скончалась на месте, а раненого соседа удалось спасти.
Сейчас обвиняемый по ходатайству прокуроров находится под стражей. Ему грозит наказание за убийство, изнасилование несовершеннолетней и покушение на убийство свидетеля.
