На Черниговщине будут судить 19-летнего юношу за изнасилование ребенка и убийство ее матери

Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, которого обвиняют в серии тяжких преступлений против одной семьи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, в мае 2025 года нападавший заманил 13-летнюю девушку на крышу недостроя и изнасиловал ее. Во время следующей встречи насилие продолжилось, нападавший снимал все на мобильный - говорится в сообщении.

Когда о случившемся узнала мать потерпевшей, между ней и юношей возник конфликт. Впоследствии злоумышленник, пытаясь отомстить или скрыть преступление, надел балаклаву и ворвался в квартиру семьи. На глазах у несовершеннолетнего сына женщины нападавший нанес ей многочисленные ножевые ранения. На крики в помещение прибежал сосед, однако злоумышленник ранил и его, после чего скрылся с места происшествия.

От полученных травм и массивной кровопотери мать девушки скончалась на месте, а раненого соседа удалось спасти.

Сейчас обвиняемый по ходатайству прокуроров находится под стражей. Ему грозит наказание за убийство, изнасилование несовершеннолетней и покушение на убийство свидетеля.

