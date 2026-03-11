На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері

Чернігівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 19-річного юнака, якого звинувачують у серії тяжких злочинів проти однієї родини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у травні 2025 року нападник заманив 13-річну дівчину на дах недобудови і зґвалтував її. Під час наступної зустрічі насильство продовжилося, нападник знімав усе на мобільний - йдеться у повідомленні.

Коли про те, що сталося, дізналася мати потерпілої, між нею та юнаком виник конфлікт. Згодом зловмисник, намагаючись помститися або приховати злочин, одягнув балаклаву і вдерся до квартири родини. На очах у неповнолітнього сина жінки нападник завдав їй численних ножових поранень. На крики до помешкання прибіг сусід, проте зловмисник поранив і його, після чого втік з місця події.

Від отриманих травм і масивної крововтрати мати дівчини померла на місці, а пораненого сусіда вдалося врятувати.

Наразі обвинувачений за клопотанням прокурорів перебуває під вартою. Йому загрожує покарання за вбивство, зґвалтування неповнолітньої та замах на вбивство свідка.

