15:03 • 1844 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 4932 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 8960 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 13492 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22022 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32762 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31974 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44129 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 118783 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87525 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзиви
На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Прокуратура передала до суду справу юнака, який зґвалтував 13-річну дівчину та вбив її матір. Зловмисник також поранив сусіда та перебуває під вартою.

На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері

Чернігівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 19-річного юнака, якого звинувачують у серії тяжких злочинів проти однієї родини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у травні 2025 року нападник заманив 13-річну дівчину на дах недобудови і зґвалтував її. Під час наступної зустрічі насильство продовжилося, нападник знімав усе на мобільний

- йдеться у повідомленні.

Коли про те, що сталося, дізналася мати потерпілої, між нею та юнаком виник конфлікт. Згодом зловмисник, намагаючись помститися або приховати злочин, одягнув балаклаву і вдерся до квартири родини. На очах у неповнолітнього сина жінки нападник завдав їй численних ножових поранень. На крики до помешкання прибіг сусід, проте зловмисник поранив і його, після чого втік з місця події.

Від отриманих травм і масивної крововтрати мати дівчини померла на місці, а пораненого сусіда вдалося врятувати. 

Наразі обвинувачений за клопотанням прокурорів перебуває під вартою. Йому загрожує покарання за вбивство, зґвалтування неповнолітньої та замах на вбивство свідка.

Вітчим отримав підозру за зґвалтування падчерки, доки менша дитина гралася в іншій кімнаті11.03.26, 13:42 • 3200 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
